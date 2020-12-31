Арбитраж Татарстана признал банкротом ООО «МЭЛТ»

Арбитражный суд Татарстана накануне Нового года признал банкротом ООО «МЭЛТ». Решение было принято 22 декабря.

Активы должника суд оценил в 27,1 млн рублей, следует из материалов суда, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

Фото: Максим Платонов (архив)

Конкурсным управляющим утвержден Марат Сулейманов. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве «МЭЛТа» назначено на 10 июня 2021 года.

Ранее «Реальное время» уже писало о банкротстве «МЭЛТа» и о его причинах. Бизнес одного из успешных татарстанских ретейлеров оргтехники начал разваливаться в 2013—2015 годах после развода совладельца компании Альмира Ханеева с его женой Элиной.