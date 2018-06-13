Битва за «МЭЛТ» обернулась «Санта-Барбарой»

Соучредитель компании нашел экс-супруге другого мужа, чтобы вернуть отданное при разводе имущество

«Без меня меня выдали замуж!» — утверждает Элина Ханеева, экс-супруга одного из соучредителей компаний «МЭЛТ» Альмира Ханеева. Два года назад, после ее развода с успешным бизнесменом и последовавшего за разводом дележа имущества, их брак был признан судом фиктивным и аннулирован — по причине якобы ранее заключенного и не расторгнутого ею брака с жителем Ленобласти. Имущество, полученное Ханеевой при разводе, вернулось к Ханееву, но борьба за него не закончилась. Одновременно Альмир Ханеев вступил в «бракоразводный процесс» с соучредителем «МЭЛТ»… В семейных перипетиях казанского бизнеса разбирался корреспондент «Реального времени».

Развод и девичья фамилия

История, которую Элина Ханеева рассказала корреспонденту «Реального времени» в надежде, что огласка поможет поставить точку в долгом судебном процессе, очень похожа на многосерийную телесказку для домохозяек:

— Я знаю Альмира Ханеева с 1995 года, а в марте 1997 года родился наш старший сын. В сентябре 2001 года мы поженились, вскоре родился второй сын. Вначале все складывалось хорошо, но потом мне с Альмиром стало сложно жить. Как говорится, не сошлись характерами. Мы ссорились, мирились, снова ссорились, а потом я не выдержала, подала на развод. В 2012-м нас развели, а в 2013-м через суд мы поделили имущество.

Дележ проходил долго и сложно: семья соучредителя компаний «МЭЛТ» была состоятельной. В итоге экс-супруге досталось недвижимое имущество, которое на тот момент оценивалось более чем в 52 миллиона, а также 22,9% доли в уставном капитале ООО «МЭЛТ» и по ¼ доли в уставном капитале ООО «МЭЛТ-интернет», ООО «МЭЛТ-Поволжье», ООО «Сальвадор» и ООО «МЭЛТ-Закамье».

Муж из Петербурга

Но 3 года спустя все это в судебном порядке было возвращено в собственность Альмира Ханеева, который добился признания брака с Элиной Служаевой (девичья фамилия матери его детей) недействительным. И вот здесь-то и начинается натуральная «Санта-Барбара».

Альмир Ханеев добился признания брака с Элиной Служаевой (девичья фамилия матери его детей) недействительным. Фото facebook.com



— В 2015 году мой бывший муж обратился в суд с исковым заявлением, в котором было указано, что на момент вступления с ним в брак я уже состояла в браке с другим мужчиной, — рассказывает Элина. — В суд были представлены доказательства того, что 28 августа 1992 года я якобы вышла замуж за некоего Юрия Павлова и этот брак до сих пор не расторгнут. Павлова я с трудом узнала при встрече: я его всего два-три раза мельком видела, когда он приходил в офис фирмы, где работала моя знакомая. Вот и все мои с ним «отношения», о каком браке может идти речь?..

Но истец в суде предъявил доказательства того, что Павлов и Служаева — муж и жена. В книге актовых записей Куйбышевско-Затонского совета местного самоуправления Камско-Устьинского района обнаружилась запись о заключении брака от 28 августа 1992 года, а на суд явился и сам Павлов. Он подтвердил, что женился на Служаевой, когда после армии работал в Казани — водителем-автослесарем на малом предприятии «Медтехсервис».

Истцом Ханеевым было предъявлено и еще одно доказательство — заключение эксперта ООО «Криминалистика», что подпись от имени Служаевой в записи акта гражданского состояния и заявлении о регистрации брака, «выполнена, вероятно, ею же».

Этот «брак» — сплошной брак

Элина Ханеева оспаривала решение суда, который признал ее брак с Альмиром Ханеевым недействительным, однако оно осталось в силе. Не удалось ей в судебном порядке и аннулировать как фиктивную актовую запись о браке с Юрием Павловым. И тогда женщина по совету адвокатов стала добиваться расследования обстоятельств, при которых ее выдали замуж таким образом, что она об этом ничего не знала. В марте 2017 года она подала заявление в Верхнеуслонское МРСО СУ СКР, по которому было возбуждено уголовное дело о подделке документов и о даче заведомо ложных показаний в суде относительно обстоятельств заключения брака между Павловым и Служаевой. В рамках дела была проведена почерковедческая экспертиза, показавшая, что подпись «невесты» Служаевой при регистрации ее брака с Петровым была подделана.

Фигурантами уголовного дела стали бывшая секретарь совета местного самоуправления Нина Выборнова, Галина Петрова, фигурировавшая в качестве свидетельницы в документах о заключении брака, и Юрий Павлов, дело которого вскоре было выделено в отдельное производство.

Выборнова в своих показаниях настаивала на том, что 28 августа 1992 года она действительно зарегистрировала брак Павлова и Служаевой в присутствии свидетелей — бывшего директора хозрасчетного торгового предприятия в Камском Устье Александра Сороковнина и бывшей продавщицы магазина РайПО в Затоне Галины Петровой, и что все участники церемонии собственноручно поставили подписи в документах. Провести регистрацию ее якобы попросили 20 августа Сороковнин и Петрова, причем Сороковнин мотивировал это необходимостью помочь его армейскому другу побыстрее оформить брак.

Галина Петрова рассказала, что ни Павлова, ни его невесту до дня регистрации их брака не знала, после никогда больше не видела, а в свидетели пошла по просьбе Сороковнина.

Юрий Павлов показал, что познакомился со Служаевой благодаря их общей знакомой и еще до заключения брака жил с нею в квартире ее матери. Потом свозил невесту в Петербург, познакомил с родителями, и они решили переехать туда. Но вначале вернулись в Казань, чтобы зарегистрировать брак. Однако в городских загсах были длинные очереди, а им хотелось поскорее покончить с формальностями — вот и договорились по знакомству о регистрации в Затоне имени Куйбышева. Поженились в присутствии двух свидетелей, а спустя несколько дней умудрились потерять все документы — и свидетельство о регистрации брака, и паспорта со штампами. Паспорта им выдали новые, но штампики о браке в них уже не стояли, поскольку свидетельства о браке никто не стал восстанавливать. А вскоре Павлов уехал в Питер, с молодой женой вначале регулярно общался по телефону, а потом она перестала отвечать на звонки. Поняв, что в Петербург она не приедет, Павлов позвонил матери Элины, посоветовал подать на развод и исчез из жизни жены. Павлов утверждал, что был уверен: Служаева развелась с ним больше 20 лет назад.

Но в этой романтической истории быстро обнаружились нестыковки. Следствие установило: Александр Сороковнин никогда не служил вместе с Юрием Павловым, никогда и никого не просил помочь Павлову заключить брак, и свидетелем при регистрации его брака не был. А почерковедческая судебная экспертиза это подтвердила. Согласно заключению экспертов, подпись от имени Сороковнина была выполнена другим лицом, а подписи Служаевой — Галиной Петровой. К тому же не нашлось ни одного свидетеля, который смог бы припомнить и подтвердить факт совместного проживания Служаевой и Павлова.

Солгали по Конституции

С точки зрения обывателя, всего вышесказанного достаточно, чтобы организаторов фальшивой свадьбы привлечь к суду, а брак, на который невеста в прямом смысле слова не подписывалась, признать недействительным. С точки же зрения суда и следствия, все не так просто.

Что касается следствия, то в феврале 2018 года уголовное преследование в отношении Нины Выборновой и Галины Петровой было прекращено. Следствие пришло к выводу, что ложные показания на суде, в результате которых Элина Ханеева лишилась статуса законной жены Альмира Ханеева, Выборнова и Петрова дали «в целях своей защиты от возможного уголовного преследования за внесение в 1992 году ложных сведений в официальные документы», то есть «фактически воспользовались своим правом не свидетельствовать против самих себя», которое дает гражданам статья 51 Конституции РФ. А уголовное дело о подделке документов было прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности.

— Мы постановление о прекращении уголовного дела за дачу ложных показаний сейчас обжалуем, — сообщил «Реальному времени» адвокат Элины Ханеевой Лаврентий Сичинава. — Если бы Выборнова и Петрова сослались в суде на 51-ю статью Конституции и не дали показания, это было бы законно. Но они этого не сделали. Они в суде давали подписку об ответственности за дачу ложных показаний, а потом давали ложные показания, а это уже совсем другое дело…

А для Камско-Устьинского суда постановление о прекращении уголовного преследования гражданок, выдавших Элину Ханееву (Служаеву) замуж без ее участия, оказалось решающим. 1 июня суд отказал ей в пересмотре дела об аннулировании фиктивной записи о браке, так как «обстоятельства и доводы следователя… не имеют существенного для дела значения, поскольку направлены на переоценку доказательств, исследованных судом, что противоречит принципу обязательности судебных решений».

«Мы постановление о прекращении уголовного дела за дачу ложных показаний сейчас обжалуем», — говорит Лаврентий Сичинава. Фото ok.ru



Кто тут чей сын?

— Мы имеем теперь абсурдную ситуацию, — заявил «Реальному времени» Лаврентий Сичинава. — Следствием установлено, что человек фактически не вступал в законный брак, поскольку не поставил в брачных документах ни одной подписи, а согласно решению суда, этот человек остается в этом браке. А второй супруг, Павлов? У нас нет сведений, что он подавал на развод — выходит, с точки зрения закона оба сына Альмира Ханеева рождены моей клиенткой в браке с Павловым? Мы будем оспаривать это судебное решение, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям дает по закону возможность для пересмотра судебного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

— У нас с бывшим мужем, я имею в виду Ханеева, отношения давно стали сложными, — призналась Элина Ханеева. — Он разводиться не хотел, а когда я все-таки настояла на разводе, сказал мне: «Я тебя уничтожу!» Вот и уничтожает. Имущество, которое у меня забрал, насколько мне известно, переписал на новую супругу — в бракоразводном процессе и остальных наших тяжбах она представляет его интересы как юрист. Алименты на сыновей добровольно не платил — только по суду. И сейчас должен по исполнительным листам, приставы наложили запрет на выезд. Он вообще сложный человек и со всеми судится. С бывшим партнером по бизнесу делит компании «МЭЛТ».

Битва за «МЭЛТ»

Сам Альмир Ханеев отказался обсуждать с корреспондентом «Реального времени» свой бракоразводный процесс и ситуацию в компании, которая в 90-х годах прошлого века фактически начинала «компьютеризацию» Казани. В ответ на вопросы он посоветовал почитать то, что уже писали об этом другие СМИ и бросил трубку. Но тут и без пояснений понятно: как и в большинстве подобных случаев, в войне за столь серьезные имущество и бизнес используются все доступные средства.

По данным ресурса rusprofile.ru, дела ООО «МЭЛТ», соучредителями которого в равных долях являются Альмир Ханеев и Руслан Баязитов, с 2014 года стали ухудшаться, а по итогам 2016 года была зафиксирована отрицательная прибыль предприятия. Возможно, падение прибыльности предприятия связано со снижением объема госзакупок, в которых участвует ООО «МЭЛТ». В течение длительного периода времени оно выигрывало тендеры на поставки для Территориального фонда обязательного медицинского страхования, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, АО «Содружество» и т. п., однако в 2017 году, по данным сайта Комитета гражданских инициатив «Госзатраты», был заключен всего один такой контракт — с ФОМС, и всего на 1,26 млн рублей.

На финансовый климат мог повлиять и другой «бракоразводный» процесс Альмира Ханеева — с компаньоном Русланом Баязитовым. «Реальное время» обратилось к Баязитову за комментариями по поводу раздела бизнеса, но ответа пока не получило. На звонки по мобильному он также не откликнулся.

Между тем количество судебных исков, поданных Ханеевым к ООО «МЭЛТ», а также ООО «МЭЛТ-Интернет», ООО «Сальвадор», учредителем которых уже в единственном лице является Руслан Баязитов, судя по информации на официальных судебных сайтах, растет как снежный ком.

При этом прибыль предприятий, учрежденных Баязитовым отдельно от «разводящегося» с ним компаньона, стабильно растет. А еще Руслан Баязитов вышел из состава учредителей компании «МЭЛТ-Шупашкар», зарегистрированной по адресу массовой регистрации в Чебоксарах. Эта фирма, по данным rusprofile.ru, накопила долгов на миллион рублей, в отношении нее возбуждено исполнительное производство, а с мая 2018 года директорский пост в ней покинул директор ООО «МЭЛТ» Евгений Самарский — и руководство перешло к нынешней супруге Альмира Ханеева Анне Ханеевой.