Выборы в Башкирии: апатия молодежи, полмиллиарда на организацию, явка — 13%
В единый день голосования в республике выбирают депутатов разных уровней
С 8.00 на территории Башкортостана открылись 3 403 избирательных участка. По данным ЦИК на 1 июля, голосовать в республике смогут 3 018 342 человека, из них 43 115 — впервые. На проведение выборов из федерального бюджета в регионе выделено 500 миллионов рублей, значительная часть этой суммы пойдет на выплаты членам участковых комиссий.
«Не забывайте про данные людям обещания»
Помимо выборов депутатов Государственной думы России, в трех округах Башкирии проходят выборы в Государственное собрание — Курултай РБ. В Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете изберут депутатов местных советов. Довыборы в советы пройдут и во многих городах и районах Башкортостана.
В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Октябрьском, Нефтекамске, Бирском, Благовещенском, Туймазинском и Уфимском районах проходит акция «Рахмат». Каждому проголосовавшему на избирательном участке дадут браслет, позволяющий бесплатно посетить некоторые музеи и театры, а также дающий скидки в магазинах, кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-центрах и других учреждениях.
Сегодня на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан» проголосовал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Обращаясь к народным избранникам, руководитель правительства призвал их к выполнению предвыборных обещаний:
— Сходил сегодня проголосовал и хочу пожелать всем кандидатам вот чего. Самое главное — не забывайте про данные людям обещания. Ну и тем, кто сейчас не победил: не стоит отчаиваться, не победили в этот раз — победите в следующий. Я сейчас погуглил, и получается, что среди величайших политиков XX века вообще не найти такого, кто ни разу не проиграл бы хотя бы одной кампании. Рузвельт, Черчилль, Аденауэр, Тэтчер, Рейган — у всех были поражения. И ничего, все равно вышли в люди и свои идеи реализовали.
В первый день голосования на избирательный участок пришел и народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Он отметил, что ходит на выборы всегда и воспринимает их как праздник. Вместе с тем артист отметил малое число молодых избирателей на участке:
— Жаль, что на участке так мало молодежи, они не очень-то ходят. В основном приходят люди среднего возраста от 40—45 и до 60 лет. Молодежь живет по принципу, что все должно само упасть в руки. Проводят разные акции, иногда бесполезные, а в выборах не участвуют. Если они много хотят, то и в выборах должны участвовать активно. Это же их будущее!
Ожидать роста заболеваемости не стоит
За соблюдением всех необходимых антиковидных норм в ходе голосования следят специалисты республиканского Роспотребнадзора, об этом рассказала руководитель ведомства в регионе Анна Казак:
— Все подробно прописано, как обеспечить безопасность. Это маски, индивидуальные ручки, защитные экраны, санитайзеры. Дистанция между работниками участка и избирателями. Наши специалисты выехали на некоторые участки, посмотрели, как эта работа там началась… При возникновении любой непонятной ситуации наши специалисты готовы мобильно выехать и обеспечить помощь на избирательных участках.
Руководитель регионального Роспотребнадзора подчеркивает, что опыт организации крупных мероприятий в Башкортостане у специалистов ведомства большой, а потому ожидать роста заболеваемости не стоит:
— Если говорить о мероприятиях, организованных на государственном субъектовом уровне, то это высокоорганизованные мероприятия, управляемые. Настолько идет подготовка масштабная всех сил, средств и всех служб, что в режиме нон-стоп это легко скорректировать быстро.
На избирательных участках активность большая
Член Общественной палаты России Ольга Панчихина отметила, что выборы проходят спокойно, за исключением незначительных случаев. Так, наблюдатели от одной из партий пытались пройти по одному и тому же удостоверению на разные избирательные участки. По мнению Панчихиной, в этом случае имеет место обычная несогласованность.
По вопросам голосования жители Башкортостана могут обратиться в специальный кол-центр, за его работой следит республиканская Общественная палата.
— С 8 часов начал работать кол-центр при общественном штабе. Звонки касаются уточнения адресов, где располагаются избирательные участки. Работа ведется в штатном режиме. На избирательных участках активность большая, — сообщил подробности координатор работы Общественной палаты РБ Евгений Мельников.
Люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в голосовании. Те, кто не может добраться до участка, имеют возможность проголосовать на дому. Вместе с тем в самих пунктах голосования совершенствуется доступная среда.
— Избирательные участки у нас адаптируются. Используются съемные аппарели, это пандусы, которые можно в любой момент вставить и убрать. Они устанавливаются для проходимости людей на колясках, — рассказала начальник управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства труда Башкортостана Юльвина Исмагилова.
Что касается предварительных результатов, то ЦИК сообщает, что на 15.00 в Башкортостане проголосовало 393 тыс. 523 человека, что составляет 13,29% от числа включенных в списки избирателей. Голосование проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, с 8.00 до 20.00 по местному времени. Чтобы проголосовать, гражданин Российской Федерации должен обладать активным избирательным правом и явиться на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.
комментарии