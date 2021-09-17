Выборы в Башкирии: апатия молодежи, полмиллиарда на организацию, явка — 13%

В единый день голосования в республике выбирают депутатов разных уровней

Фото: Эмиль Зиянгиров

С 8.00 на территории Башкортостана открылись 3 403 избирательных участка. По данным ЦИК на 1 июля, голосовать в республике смогут 3 018 342 человека, из них 43 115 — впервые. На проведение выборов из федерального бюджета в регионе выделено 500 миллионов рублей, значительная часть этой суммы пойдет на выплаты членам участковых комиссий.

«Не забывайте про данные людям обещания»

Помимо выборов депутатов Государственной думы России, в трех округах Башкирии проходят выборы в Государственное собрание — Курултай РБ. В Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете изберут депутатов местных советов. Довыборы в советы пройдут и во многих городах и районах Башкортостана.

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Октябрьском, Нефтекамске, Бирском, Благовещенском, Туймазинском и Уфимском районах проходит акция «Рахмат». Каждому проголосовавшему на избирательном участке дадут браслет, позволяющий бесплатно посетить некоторые музеи и театры, а также дающий скидки в магазинах, кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-центрах и других учреждениях.

На избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан» проголосовал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Фото: пресс-служба правительства РБ

Сегодня на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан» проголосовал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Обращаясь к народным избранникам, руководитель правительства призвал их к выполнению предвыборных обещаний:

— Сходил сегодня проголосовал и хочу пожелать всем кандидатам вот чего. Самое главное — не забывайте про данные людям обещания. Ну и тем, кто сейчас не победил: не стоит отчаиваться, не победили в этот раз — победите в следующий. Я сейчас погуглил, и получается, что среди величайших политиков XX века вообще не найти такого, кто ни разу не проиграл бы хотя бы одной кампании. Рузвельт, Черчилль, Аденауэр, Тэтчер, Рейган — у всех были поражения. И ничего, все равно вышли в люди и свои идеи реализовали.

В первый день голосования на избирательный участок пришел и народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Фото: bashinform.ru

В первый день голосования на избирательный участок пришел и народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Он отметил, что ходит на выборы всегда и воспринимает их как праздник. Вместе с тем артист отметил малое число молодых избирателей на участке:

— Жаль, что на участке так мало молодежи, они не очень-то ходят. В основном приходят люди среднего возраста от 40—45 и до 60 лет. Молодежь живет по принципу, что все должно само упасть в руки. Проводят разные акции, иногда бесполезные, а в выборах не участвуют. Если они много хотят, то и в выборах должны участвовать активно. Это же их будущее!

Фото: Эмиль Зиянгиров

Ожидать роста заболеваемости не стоит

За соблюдением всех необходимых антиковидных норм в ходе голосования следят специалисты республиканского Роспотребнадзора, об этом рассказала руководитель ведомства в регионе Анна Казак:

— Все подробно прописано, как обеспечить безопасность. Это маски, индивидуальные ручки, защитные экраны, санитайзеры. Дистанция между работниками участка и избирателями. Наши специалисты выехали на некоторые участки, посмотрели, как эта работа там началась… При возникновении любой непонятной ситуации наши специалисты готовы мобильно выехать и обеспечить помощь на избирательных участках.

Руководитель регионального Роспотребнадзора подчеркивает, что опыт организации крупных мероприятий в Башкортостане у специалистов ведомства большой, а потому ожидать роста заболеваемости не стоит:

— Если говорить о мероприятиях, организованных на государственном субъектовом уровне, то это высокоорганизованные мероприятия, управляемые. Настолько идет подготовка масштабная всех сил, средств и всех служб, что в режиме нон-стоп это легко скорректировать быстро.

За соблюдением всех необходимых антиковидных норм в ходе голосования следят специалисты республиканского Роспотребнадзора, об этом рассказала руководитель ведомства в регионе Анна Казак. Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

На избирательных участках активность большая

Член Общественной палаты России Ольга Панчихина отметила, что выборы проходят спокойно, за исключением незначительных случаев. Так, наблюдатели от одной из партий пытались пройти по одному и тому же удостоверению на разные избирательные участки. По мнению Панчихиной, в этом случае имеет место обычная несогласованность.

— У нас работает центр общественного наблюдения. Интересно видеть сразу в реальном времени, как проходит голосование на всех участках одновременно… Также камеры направлены на сейфы, где будут храниться сейф-пакеты первых дней голосования. Их сохранность была самым важным вопросом при обсуждении проекта голосования, проводимого в течение нескольких дней, — рассказала Ольга Панчихина.

По вопросам голосования жители Башкортостана могут обратиться в специальный кол-центр, за его работой следит республиканская Общественная палата.



— С 8 часов начал работать кол-центр при общественном штабе. Звонки касаются уточнения адресов, где располагаются избирательные участки. Работа ведется в штатном режиме. На избирательных участках активность большая, — сообщил подробности координатор работы Общественной палаты РБ Евгений Мельников.

Люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в голосовании. Те, кто не может добраться до участка, имеют возможность проголосовать на дому. Вместе с тем в самих пунктах голосования совершенствуется доступная среда.

— Избирательные участки у нас адаптируются. Используются съемные аппарели, это пандусы, которые можно в любой момент вставить и убрать. Они устанавливаются для проходимости людей на колясках, — рассказала начальник управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства труда Башкортостана Юльвина Исмагилова.

Голосование проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, с 8.00 до 20.00 по местному времени. Фото: Эмиль Зиянгиров

Что касается предварительных результатов, то ЦИК сообщает, что на 15.00 в Башкортостане проголосовало 393 тыс. 523 человека, что составляет 13,29% от числа включенных в списки избирателей. Голосование проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, с 8.00 до 20.00 по местному времени. Чтобы проголосовать, гражданин Российской Федерации должен обладать активным избирательным правом и явиться на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.