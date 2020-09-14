Банкротство «ВИМ-Авиа» добралось до его совладельцев

Спустя два года банкротство дошло и до совладельцев «ВИМ-Авиа»

ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая была обанкрочена почти два года назад, теперь желает той же участи и владельцам Рашиду Мурсекаеву и его супруге Светлане. Против них компания подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.

Заявление было зарегистрировано три дня назад и пока не принято к производству. Сумма долга в карточке дела пока не обозначена. Конкурсный управляющий авиакомпании Вячеслав Кононов отказался от комментариев.

Согласно последним данным «СПАРК-Интерфакс», Светлане Мурсекаевой все еще принадлежит доля уставного капитала в 99%, ее мужу — 1%.

Владелец авиакомпании — Рашид Мурсекаев (справа). Фото bashinform.ru

Богатая история перевозчика

Авиакомпания была основана в октябре 2002 года. И ее создателями были не Мурсекаевы, а генеральный директор фирмы «Аэрофрахт» Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура «ВИМ». Поначалу компанией владели только он и Олег Меркулов (судя по фамилии, один из родственников). В 2003 году в уставной капитал помимо них вошла Светлана Мурсекаева — Меркулов продал 75% акций «ВИМ-Авиа» ей и ее супругу Рашиду, но остался президентом компании до своей смерти в 2006 году.

Через десять лет владельцами полностью стали Мурсекаевы. А в 2015 году впервые стало известно о финансовых проблемах перевозчика — компанию хотели обанкротить несколько крупных банков, но производство по большинству исков были прекращены. После этого в 2016 году «ВИМ-Авиа» нарастила перевозки и параллельно перерегистровалась из Москвы в поселок городского типа Богатые Сабы в Сабинском районе Татарстана. В апреле 2017 года «ВИМ-Авиа» приобрела 100% акций аэропорта города Братска, о продаже которого за 400 миллионов рублей недавно писало «Реальное время.

Проблемы «ВИМ-Авиа» разгорелись с новой силой в 2017 году из-за постоянных задержек рейсов, вызванных нехваткой топлива. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин тогда распорядился провести доследственную проверку. В СКР полагали, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. В сентябре Росавиация объявила об отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» — по данным Ростуризма, за границей тогда находились 38,9 тысячи клиентов авиакомпании. Тогда же президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии (тогда еще) министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании — она заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами.

Уже тогда правоохранительные органы не могли связаться с Рашидом Мурсекаевым. По данным СМИ, он уехал в Турцию. Через некоторое время Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании. Обоих отправили под домашний арест, уголовное дело в отношении них поступило в суд в конце 2019 года.

В октябре 2017 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа». В ведомстве уверены, что руководство компании поручало бухгалтерам искажать отчетность -оно заключало невыгодные сделки, выводя активы за рубеж: «Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам». Ущерб по делу на тот момент оценивался в 4,7 млрд рублей.

Вскоре Следком возбудил еще одно уголовное дело и против самого Рашида Мурсекаева, а также Кочнева, Пантелевой и бывшего первого заместителя гендиректора Алевтины Калашниковой. По данным следствия, в 2015—2017 годах фигуранты дела приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Следователи установили, что фактически «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. В результате противоправных действий компаниям-контрагентам был причинен имущественный ущерб на сумму более 780 млн рублей. По этому суд заочно арестовал Мурсекаева. Он и Калашникова объявлены в международный розыск.

В феврале 2018 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения — начальную процедуру банкротства — в «ВИМ-Авиа». Авиакомпания, зарегистрированная в Татарстане, не смогла погасить долг перед компанией «Спектр-Авиа», переуступившей права требования одной из структур «Татнефти», ООО «РНГО». Размер долга составлял 3,7 млн рублей. В сентябре 2018 года компанию полностью признали банкротом. На тот момент временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова заявила, что в авиакомпании нашли признаки преднамеренного банкротства.

Сейчас срок конкурсного производства продлен до 26 декабря 2020 года. Периодически конкурсный управляющий компании выставляет на торги ее имущество. Недавно на торги в который раз были выставлены два самолета Boing 757-200 за 1,13 млрд рублей, но покупать их пока никто не изъявил желания.

Дарья Пинегина