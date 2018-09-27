Неслучайное банкротство: в Следком направили 122 листа с доказательствами преднамеренно потопить «ВИМ-Авиа»

В рамках процедуры наблюдения в авиакомпании нашли сомнительные сделки на сотни миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Светланы и Рашида Мурсекаевых объявлена банкротом — решение накануне вынес Арбитражный суд Татарстана. Как выяснилось на заседании, временный управляющий обнаружила ряд сомнительных сделок, которые описаны на 122 страницах, направленных в Следственный комитет в Москву. Анализ действий авиакомпании дал основание полагать, что ее банкротство было преднамеренным. Подробности — в материале «Реального времени».

В «ВИМ-Авиа» нашли признаки преднамеренного банкротства

Если еще в феврале этого года судебный представитель «ВИМ-Авиа» просил суд дать возможность вытянуть компанию из долговой ямы, то, спустя более полугода, другой представитель согласился с требованием кредиторов ввести процедуру банкротства. Такое развитие событий стало ожидаемым, но в процессе рассмотрения ходатайства выяснились другие интересные подробности.

Временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова рассказала в суде, что признаков фиктивного банкротства выявлено не было, а вот преднамеренного — нашлись. По данному факту было написано заявление в Следственный комитет в Москву, после чего его направили в татарстанский Следком.

— В течение 3 лет совершались сделки, которые в совокупности могли привести к банкротству. Выявлено 122 листа фактов, в них фигурируют разные суммы, разные сделки, разные основания, — рассказала Булатова. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Светланы и Рашида Мурсекаевых объявлена банкротом — такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана. Фото Максима Платонова



С банкротством большинство согласны

По словам Булатовой, в первом собрании кредиторов 19 сентября участвовали 25 его членов, из которых право голоса было у 23 кредиторов, которым «ВИМ-Авиа» должна 91,56% всего долга. В качестве арбитражного управляющего на собрании предложили кандидатуру члена СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александра Максимова, за которого проголосовали 53% кредиторов. За услуги ему назначили вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Согласно отчету временного управляющего, на первую очередь кредиторов приходится ноль рублей, во вторую очередь включены 1 312 кредиторов на общую сумму 329 млн рублей основного долга и 4 млн 212 тысяч компенсации за задержку зарплаты. В третьей очереди залогом обеспечены два кредитора, сумма основного долга перед ними составила 690 млн 194 тысячи рублей. Кроме того, обеспеченные залогом санкции потянули на 68 млн 882 тысячи рублей.

Не обеспеченных залогом оказалось 89 кредиторов третьей очереди. Им авиакомпания должна 11 млрд 44 млн 144 тысячи рублей в рамках основного долга и еще 3 млрд 840 млн 564 тыс. руб. образовалось за пени, штрафы и неустойки. И это все без учета налогов. Общая сумма задолженности перед кредиторами составила 15,6 млрд рублей.

Испарившиеся миллионы нематериальных ценностей

Утверждать точную стоимость имущества авиакомпании временный управляющий не взялась.

— Точно сказать на какую сумму имущество невозможно. По данным баланса на 31 декабря 2017 года имущества было на 17 млрд 11 млн 171 тысячу, но при этом финансовый анализ проводился с привлечением аудитора и он указывает, что не удалось подтвердить достоверность ряда показателей, в частности, дебиторской задолженности, — прокомментировала Булатова.

Согласно финансовому анализу, основные средства авиакомпании составляют 2 млрд 165 млн 387 тысяч рублей, но местонахождение части из них неизвестно.

Согласно финансовому анализу, основные средства авиакомпании составляют 2 млрд 165 млн 387 тысяч рублей, но местонахождение части из них неизвестно. Фото rtp.expert



Нематериальных активов у «ВИМ-Авиа» оказалось на 336 млн — это товарные знаки и квоты на выброс.

— Но товарные знаки полностью самортизированы, а квоты на выброс закончились. То есть эти данные не достоверны, — пояснила временный управляющий.

Не удалось подтвердить достоверность и товарно-материальных ценностей на 936 млн рублей, поскольку у временного управляющего не было доступа на склады Германии и в Домодедово — они частично опечатаны Следственным комитетом, а частично местонахождение имущества просто неизвестно. Разобраться в этом станет возможным уже в ходе конкурсного производства.

Следствие разберется?

После перерыва судья Михаил Аверьянов постановил ввести в авиакомпании процедуру банкротства с вводом конкурсного производства до 26 января. Займется этим процессом арбитражный управляющий Александр Максимов.

Ему предстоит помимо всего прочего оспорить сделки, которые вызвали подозрение еще в рамках процедуры наблюдения.

— Собственно, перечислено достаточно много сделок, в частности, преимущественного удовлетворения требований кредиторов, сделки с неравноценным встречным представлением, — рассказала Мария Булатова.

Судья постановил ввести в авиакомпании процедуру банкротства с вводом конкурсного производства до 26 января. Фото Максима Платонова

Напомним, что после основных следственных действий в рамках уголовного дела ГСУ СКР сняло с бывших топ-менеджеров компании обвинения в мошенничестве, но предъявило новые. Бывшим гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу, вице-президенту Алевтине Калашниковой и бухгалтеру Екатерине Пантелеевой вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Вместе с тем банкротящаяся авиакомпания так и не смогла выплатить все долги по зарплате своим сотрудникам. По данным, опубликованным на официальном сайте «ВИМ-Авиа», в июле 2018 года было выплачено более, чем две трети задолженности, а это 507 млн рублей. Как сообщал ТАСС, на момент проведения первого собрания кредиторов задолженность авиакомпании перед своими сотрудниками составила 329 млн рублей.