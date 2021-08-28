«Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие — по пособиям»

Минтимер Шаймиев обеспокоен тем, что пособия по изучению татарского языка все никак не получат статус учебников

«Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие — по пособиям», — снова поднял проблему изучения родного языка в Татарстане Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня днем на совместном заседании двух Советов при президенте РТ — по межнациональным и межконфессиональным отношениям и по образованию и науке, а также оргкомитета Года родных языков и народного единства в республике. Причиной сильной обеспокоенности первого президента Татарстана явилось затягивание с включением 38 новых учебных пособий по изучению татарского языка в федеральный перечень учебников.

Развитие родного языка и культуры — в приоритете

Совместное заседание провел сегодня в Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме Минтимера Шаймиева, на нем присутствовали и другие высокопоставленные гости — например, председатель республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. На заседании обсудили вопросы национального образования, затронули предстоящую перепись населения, коснулись и плана мероприятий по проведению Года родных языков и народного единства.

В приветственной речи Рустам Минниханов отметил, что сохранение и развитие родных языков, культур и традиций — приоритет в работе органов власти. И конечно, призвал уделить особое внимание изучению родных языков. В Татарстане дети выбирают изучение родного языка добровольно и на основании заявления родителей. Всего в образовательных учреждениях Татарстана организовано обучение на пяти языках, но кое-где есть и упущения:

— В отдельных населенных пунктах компактного проживания чувашей, мари, удмуртов и мордвы недостаточно внимания уделяется выбору соответствующего родного языка. Есть также упущения в части выбора родителями-татарами родного языка для изучения своими детьми, — сказал президент Татарстана.

В числе других проблем он отметил и тот факт, что в системе национального образования и культуры очень важны кадры. За их подготовку в республике отвечают КФУ, Набережночелнинский педуниверситет и Казанский институт культуры и искусств. А муниципальным образованиям совместно с этими вузами и профильными министерствами президент строго наказал «принять конкретные меры по комплектованию учреждений кадрами».



Отдельно затронул президент вопрос о раннем вовлечении молодежи в этнокультурную жизнь и в реализацию государственной национальной политики. Так, например, Минниханов похвалил проект «Сэлэт», от которого республика «получает очень большой положительный эффект».

Рустам Минниханов отметил, что сохранение и развитие родных языков, культур и традиций — приоритет в работе органов власти. И конечно, призвал уделить особое внимание изучению родных языков

«Сколько можно унижать?»

Но для того, чтобы качественно учить детей в школе на татарском языке, нужны учебники. И этот вопрос особенно эмоционально затронул на сегодняшнем заседании Госсоветник Татарстана и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

После реформирования системы преподавания родного языка в Татарстане началась подготовка современных учебников, отвечающих ФГОС начального общего и основного образования. Но процесс экспертизы и включение в федеральный перечень 38 учебных пособий с разным уровнем подготовки затянулся, о чем и доложил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин. Шаймиев возмутился:

— Это же волнует всех и вся. Сколько можно унижать? До сих пор в национальных школах вместо учебников учебными пособиями продолжают пользоваться. Это ведь дискриминация. Я отвечаю за свои слова. Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие — по пособиям. Ведь обещали обеспечить! Ситуация сейчас зависит от федеральных органов, Министерства образования.

Хадиуллин пояснил, что 38 переводных учебных пособий сейчас находятся на экспертизе для того, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. После того как экспертиза будет завершена, они получат долгожданный статус учебников, и случится это должно совсем скоро:

— Сейчас идет последний этап. До конца года они должны попасть в федеральный реестр. Но помимо переводных учебников еще есть учебники по татарскому языку и литературе, они тоже проходят экспертизу. Это новое поколение учебников. Для татарских и русских школ разные уровни — базовый и углубленный. И еще есть одно учебное пособие «Сэлам» для русскоязычной аудитории, которое тоже проходит экспертизу, — уточнил глава Минобрнауки.

Ильсур Хадиуллин пояснил, что 38 переводных учебных пособий сейчас находятся на экспертизе для того, чтобы попасть в федеральный перечень учебников

«Надо пробивать татарский, не надо успокаиваться»

Ответ министра не сказать чтобы на сто процентов устроил Шаймиева, который потребовал ускорить процесс:

— Это должно быть ускорено! И президент России Владимир Путин включился в этот вопрос. Этот процесс надо контролировать и пробивать татарский, не надо успокаиваться. Это слишком серьезно. Вопрос стоит ребром, дальше не может так продолжаться. Учебники, которые разработаны нами, только как пособия воспринимаются. И по большому счету, мы пользуемся пособиями. Нас сейчас интересует динамика. Хорошо, что подвижка пошла по федеральным государственным стандартам и объемам изучения национальных языков республик. Но когда объемы изучения родных языков увеличиваются по государственным стандартам, должны быть учебники, а не пособия!

Начальник департамента национальной политики Управления президента РФ Татьяна Вагина тоже попыталась объяснить, что процедура экспертизы учебников по родным языкам — сложная, длительная и требует финансовых затрат. Она даже сослалась на депутата Госдумы от Татарстана «товарища Гильмутдинова», вместе с которым постоянно говорит о сложности этой процедуры.

— Мне представляется, что нам нужно в новом политическом цикле уделить внимание тому, чтобы упростить эти процедуры, чтобы как можно меньше времени занимало попадание пособий и учебников в федеральный перечень учебников, ведь только они легально используются в образовательном процессе, как это предусмотрено законодательством.

Начальник департамента национальной политики Управления президента РФ Татьяна Вагина попыталась объяснить, что процедура экспертизы учебников по родным языкам — сложная, длительная и требует финансовых затрат

Татьяна Вагина рассказала, что вопрос держится на постоянном контроле. И привела пример: в докладе федерального Минпросвещения от 20 августа сообщалось, что в федеральном перечне учебников есть сейчас 612 учебников на разных языках народов России. Так, в легальный образовательный процесс включены учебники на 21 языке, среди которых — адыгейский, башкирский, казахский, чеченский, якутский. Есть и татарские учебники. В 2021 году в федеральный перечень попадут еще 97 учебников на 9 языках. Так что работа идет, тем более что Владимир Путин лично придал ускорение этому процессу.

— Мы думаем, что эта тема должна быть в поле постоянного нашего внимания. Чтобы темп не сбавлять. Чтобы в любом уголке страны любой ребенок и его родители, которые хотят изучать родной язык, были обеспечены возможностями образовательной системы — и учебниками, и педагогами, и помещениями.

Многострадальную тему с учебниками завершил Минниханов:

— Нам нужно в этом вопросе серьезно поработать. Наверное, и мы были недостаточно настойчивыми. Но сейчас нам следует эти вопросы оперативно решить, — пообещал он.