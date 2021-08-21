Как творчество Сергея Шойгу спасает жизни

В прямом смысле этих слов

Фото: Максим Платонов

В Казани открылась выставка картин и декоративно-прикладных произведений Сергея Шойгу. Наслаждаться графическими и пастельными пейзажами, акварелями и деревянными произведениями министра обороны РФ (и по совместительству президента Русского географического общества) можно будет до 12 сентября. Организаторы говорят, что это первая такая масштабная выставка работ Шойгу — здесь представлено больше 100 экспонатов. Что здесь можно увидеть, как отзываются профессионалы о работах министра, что удивило Рустама Минниханова и, главное, как художественное хобби Шойгу спасает жизни детей — в репортаже «Реального времени» с открытия выставки.

Сто работ Сергея Шойгу

В галерее «Хазинэ» сегодня открылась выставка художественных работ министра обороны РФ Сергея Шойгу. Правда, в анонсах выставки про его оборонную миссию скромно умалчивается — там он именуется президентом Русского географического общества (которым является вот уже почти 12 лет). Выставка называется «Творчество ради жизни», одним из ее главных организаторов выступает РГО. Она занимает три зала, в одном из которых будет три недели работать лекторий. Здесь проведут образовательные мероприятия от Русского географического общества, покажут документальные фильмы. Во время церемонии открытия министр культуры Татарстана Ирада Аюпова вместе с первым вице-президентом РГО Николаем Касимовым торжественно погасили памятную почтовую карточку (выпущенную тиражом в 10 тысяч экземпляров).

Во время церемонии открытия министр культуры Татарстана Аюпова вместе с первым вице-президентом РГО Николаем Касимовым торжественно погасили памятную почтовую карточку

Здесь, на выставке, всемогущий федеральный министр-силовик внезапно предстает перед зрителем обычным человеком, который любит мир вокруг и стремится его запечатлеть.

В двух залах представлены более 100 работ Сергея Шойгу. В большинстве из них он предстает как график и живописец, остальные — причудливые творения декоративно-прикладного искусства. Что касается живописи, то в первую очередь удивляет разнообразие техник, в которых работает министр. Кажется, что он еще не определился, а поэтому пробует все: и рисунок тушью, и акварель, и угольную графику, и пастель, и масло. Несколько работ, выполненных на гербовой бумаге, выдают тот факт, что художник — государственный муж. Скромная печать «Министр обороны Российской Федерации» придает общественного веса каждому такому экспонату.

Практически на всех работах изображена природа — вот хмурый лес в сумерках, вот графический набросок раскидистого дерева, вот осенняя роща в ярких, почти импрессионистических тонах, а вот горный пейзаж. Некоторые пейзажи обрамляют человеческое бытие — например, несколько домиков в сумеречной заснеженной степи или набросок лодки, покинутой на речном берегу. Лишь немногие картины полностью посвящены цивилизации: графическое изображение вереницы столбов электропередач, уходящей вдаль, старинные каменные дома крупным планом...

Несколько работ, выполненных на гербовой бумаге, выдают тот факт, что художник — государственный муж

Уровень выполнения работ позволяет говорить о том, что руку министру ставили мастера: техника вполне уверенная, причем в разных стилях. Правда, неизвестно, что в этих пейзажах ценнее: уровень профессионального мастерства или имя автора. Однако в целом художественные работы Шойгу производят приятное впечатление: задуматься они точно заставляют. На кого-то ностальгию навеют, кому-то о патриотизме напомнят, кого-то сподвигнут брать уроки живописи — в конце концов, если уж министр нашел время, неужели я не найду?

Кто творец — природа или человек?

Традиционно большое внимание зрителей привлекают на выставке декоративно-прикладные произведения из дерева, вышедшие из-под руки министра. Или все-таки из лона природы? Разобраться не так-то и просто.

К примеру, есть такой материал — кап. Это нарост на стволе дерева, представляющий собой достаточно хаотичное наслоение волокон древесины, расположенных в разных направлениях, — а потому обладающий уникальным рисунком и текстурой. Именно из-за такой уникальности художники и любят кап. И Сергей Кужугетович любит его тоже. Многие из деревянных композиций выставки выполнены именно из него. Причудливые текстуры отполированы, покрыты лаком — и представлены на суд публики.

Традиционно большое внимание зрителей привлекают на выставке декоративно-прикладные произведения из дерева, вышедшие из-под руки министра

Есть среди них изделия в форме гигантских раскрытых раковин, есть просто диковинные деревянные фигуры, практически не тронутые резцом, есть композиции с включениями металла, янтаря и других материалов. Выглядит занятно — рядом с каждым творением Шойгу по нескольку посетителей, внимательно рассматривающих скульптуры и пытающихся разгадать замысел автора.

Можно разглядывать неожиданные детали — например, металлическую ящерку в короне, сидящую на раскрытой створке одной из гигантских «раковин». Кажется, она сейчас юркнет внутрь и затаится там. Или крошечную птичку рядом со своим гнездом, уютно поместившимся в углублении на деревянной поверхности. А корреспонденту «Реального времени» в лакированных черных тонких корнях, выложенных на одну из «раковин-шкатулок», привиделись пальцы Шурале. Впрочем, это так, фантазии места.

Можно разглядывать неожиданные детали — например, металлическую ящерку в короне, сидящую на раскрытой створке одной из гигантских «раковин»

А что думают профессионалы?

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова стала одной из первых посетительниц выставки. Она высоко оценила творчество Сергея Шойгу. В комментарии нашему изданию Ирада Хафизяновна сказала:

— Мне очень нравится! Вы сами можете наблюдать, что это действительно произведения искусства. Работы очень интересные, профессионально выполнены. Картины поражают меня тем, что, с одной стороны, часть их выполнена в нашей европейской технике, но очень много и отголосков восточной культуры. Тут и намеки и на восточную миниатюру, узнаются и китайские, и японские мотивы. Это действительно красиво — за счет сочетания европейской и восточной техники выставка становится еще интереснее. Особенно для нас, для Татарстана, который тоже находится на стыке Европы и Азии. И само название выставки — очень символичное!

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова стала одной из первых посетительниц выставки

Профессор Казанского государственного института культуры Диля Давлетшина высказалась очень экспрессивно:

— Я, честно говоря, не поверила сначала в его искусство. Но когда сегодня оказалась на выставке — вы знаете, я в восторге. Я испытываю огромную гордость, до слез! Оттого, что у нас есть такие руководители, такие профессионалы своего дела, которые, тем не менее, имеют возможность посвящать себя культуре, искусству. Поскольку я представитель Казанского государственного института культуры, то для меня очень ценно увидеть эти картины. Думаю, что и наши студенты обязательно посетят эту выставку и тоже для себя почерпнут эту идею России, души русской, всего прекрасного, что воплотил Сергей Шойгу в своих работах.

«Способности человека определяет не то, что у него написано в документах»

Андрей Гилодо, эксперт по художественному металлу, аккредитованный эксперт при МКААД по русским художественным металлам и эмалям XIX века, ответил на вопрос «Реального времени» о том, как он относится к художественным выставкам авторов, не входящих в число профессионалов от искусства:

— Очень давно занимаясь вопросами искусства, я прихожу к выводу, что если мы обратимся к истории искусства, то видим: до того момента, как этому стали учить как профессии, прошло много веков. Выражаясь современным языком, они не были профессиональными художниками. Но то, что было ими создано, мы относим в копилку высокого художественного наследия и гордимся этим. А почему, собственно, не применить это к современной ситуации? Ведь, наверное, способности человека определяет не то, что у него написано в документах. Образование и владение техниками работы с материалом упрощают работу художнику, он опирается уже на определенный опыт. А человек, который это делает сам и впервые, такой поддержки не имеет. Но важно, что мы получаем на выходе. Если человек способен создавать предметы искусства — думаю, ни вас, ни меня не интересует, какое у него образование.

Андрей Гилодо: «Если человек способен создавать предметы искусства — думаю, ни вас, ни меня не интересует, какое у него образование»

— А здесь вы видите предметы искусства?

— Да, определенно. Это искусство, и это талантливо. Я скажу больше: с одной стороны, дерево — абсолютно традиционный для прикладного искусства материал. А с другой стороны, эти вещи, построенные на образе и ассоциации, лежат в контексте современного искусства. Мы зачастую путаем два понятия — современное искусство и постмодернизм, язык постмодернизма переносят в понятийный язык современного искусства. Но это не так. Любое традиционное искусство, решенное в контекстах, которые выдвигает наше время, — оно и есть современное искусство. И мы здесь его видим!

— А что с живописными работами?

— Здесь есть ряд интересных работ, очень непростых и философских. Например, мне очень нравится горный пейзаж — несмотря на то, что картина эта очень маленькая, но тем не менее в ней автору удалось показать большую горную панораму, заставить сознание зрителя ее достроить в воображении. Вещь очень интересная, она и написана профессионально, и раздвигает рамки воображения. Это очень классно. Или две осенних акварели — они на первый взгляд очень просты в исполнении, но смотрите, какие ассоциации они вызывают. От них невозможно оторваться. Это не только изобразительное начало — здесь сильно выражено начало ассоциативно-чувственное.

— То есть выражение личности автора?

— Да, это присутствует во всех работах, представленных здесь. Мы видим здесь человека, который находится в гармонии с самим собой, в полном самопонимании. А в современном мире это, наверное, важно втройне. Ведь в мелких делах мы погружаемся в суету, нас захлестывает количество каждодневных дел. А здесь перед нами и вовсе человек, перед которым постоянно огромный вал важнейших государственных дел, и при этом он способен гармонизировать ситуацию внутри себя. Возможно, он и в основной своей профессии столь успешен, потому что знает: главное в этом мире — гармония!

«Я бы сказал, что это работы начинающего мастера»

Сергей Коломийцев, директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, внимательно разглядывал работы Шойгу и охотно общался с журналистами. На вопрос «Реального времени» о том, каковы его впечатления, он ответил:

— Очень интересная и познавательная выставка. Она завораживает. В этих работах раскрывается импрессионизм самой природы. При этом выбран один из самых сложных видов декоративно-прикладного искусства. Вот, например, работа, где показывается первозданность интереснейшей формы найденного корня. А здесь уже мы видим очень космическую, мистическую работу. Здесь есть и дерево, и воздух, и камень, и металл — все стихии, которые говорят о гармонии. А если вы посмотрите на него под углом — увидите голову дракона. И знаете, увидеть такой потенциал в необработанном дереве — это требует таланта. Ведь над деревом работать очень сложно — надо снять корень, высушить его, убрать кору, тщательно отшкурить, правильно залакировать… Десятки операций провести. Меняется форма, может поменяться и композиция в результате. А ведь здесь мы видим в том числе и работы огромного масштаба — для этого надо иметь и смелость, и терпение, и творческую составляющую.

— Вы видите здесь работы любителя или мастера?

— Я бы сказал, что это работы начинающего мастера. Он еще только в самом начале пути, но видно уже применение профессиональных технологий.

Сергей Коломийцев: Увидеть такой потенциал в необработанном дереве — это требует таланта. Ведь над деревом работать очень сложно»

— Как думаете, эти произведения когда-нибудь выйдут в музейные залы как ценные художественные экспонаты?

— Думаю, они уже вышли. И эти работы можно и нужно рассматривать как искусство. Ведь не каждый профессиональный художник сможет совместить столько должностей, найти столько времени и объединить в своем увлечении и живопись, и графику, и декоративно-прикладное искусство, причем делать это на столь высоком уровне.

Рустам Минниханов: «Надо любить свою страну, как он любит!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прошелся по выставке, присмотрелся к некоторым работам с большим интересом. А потом выражал свое приятное удивление перед журналистами:

— Я в принципе знал, что Сергей Кужугетович очень талантливый, но не думал, что настолько, чтобы конкурировать с ведущими знаменитыми художниками, скульпторами. У меня тоже есть одна зарисовка, которую он мне подарил, и я видел в его кабинете поделки из дерева. Но не думал, что уровень и объемы его работ настолько большие! Я сегодня поразился!

Президент Татарстана рассказал о том, что Сергей Шойгу — большой патриот своей страны и своей малой родины, вспомнил, как тот любит родную Тыву и Сибирь. По мнению Минниханова, все работы Шойгу живые.

— Талантливый человек талантлив во всем, я сегодня поразился! Это очень достойные, мирового уровня работы, — продолжал удивляться президент. — Сергея Кужугетовича мы очень уважаем, он друг нашего первого президента, и у меня с ним прекрасные отношения. Но сегодня я увидел его в новом качестве, перед которым преклоняюсь. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, творческих успехов. Надо любить свою страну, как он любит! Ведь это мы видим на его картинах. При любой возможности он идет к природе, и это раскрывает нам сущность этого человека.

Рустам Минниханов: «Сергея Кужугетовича мы очень уважаем, он друг нашего первого президента, и у меня с ним прекрасные отношения. Но сегодня я увидел его в новом качестве, перед которым преклоняюсь»

Отдельно президент Татарстана поблагодарил Сергея Шойгу за особую форму, в которой министр обороны представляет свои работы, и за спасение жизни девочки из Татарстана.

Все дело в том, что после окончания выставки часть работ будет продана с аукциона и все вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей. Один такой аукцион уже состоялся 14 мая. За 10 работ Сергея Шойгу удалось выручить 40 миллионов рублей, которые были переданы в Фонд Константина Хабенского. 10 миллионов из них уже распределены на лечение детей из разных уголков России. Есть среди них и девятилетняя девочка из Казани — у нее доброкачественная опухоль головного мозга, которая сдавливает жизненно важные структуры. Курс лучевой протонной терапии, который показан при таких заболеваниях, стоит 2,5 млн рублей, но это лечение не покрывается ОМС — опухоль доброкачественная. И вот на деньги, полученные от продажи произведения министра обороны на аукционе, девочку начинают лечить.

Так что название большой выставки работ Сергея Шойгу в Казани — «Творчество ради жизни» — обретает однозначный, не допускающий двоякого толкования смысл. И, пожалуй, именно это — самое важное и глубокое во всем происходящем.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов