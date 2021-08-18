Застройщики Казани в условиях пандемии сделали акцент на торговых центрах и складах

Детсады, мечети, склады и объекты торговли — что строят и сдают в татарстанской столице в 2021 году

В Казани за 7 месяцев текущего года выдали на 15% меньше разрешений на строительство гражданских, производственных и административных зданий по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, наоборот, выдано на 23,5% больше, чем годом ранее. «Реальное время» разбиралось с тем, как повлиял спровоцированный пандемией коронавируса экономический кризис на ситуацию на строительном рынке и выяснило, какие проекты оказались самыми «устойчивыми», а какие — застройщики предпочли отложить до лучших времен.

Вводят больше, строить хотят меньше



За 7 месяцев 2021 года застройщики получили 63 разрешения на ввод в эксплуатацию гражданских объектов. Последнее, от 20 июля, было выдано ГИСУ РТ на воссозданный с нуля Собор Казанской иконы Божией Матери — аккурат накануне визита в столицу Татарстана Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который уже 21 июля освятил собор.

Год назад на 1 августа было выдано всего 51 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов гражданского строительства, и этому есть объективная причина — простои во время обусловленных пандемией «каникул».

Вводили в основном небольшие торговые и офисные здания, склады, реконструированные объекты, сооружения, строившиеся на бюджетные деньги, и производственные здания на крупных промышленных предприятиях.

А вот разрешений на строительство за первые 7 месяцев 2021 года выдали значительно меньше, чем за тот же период 2020-го: 83 против прошлогодних 98. Это и промздания, и образовательные учреждения, и объекты торговли.

Кстати, в прошлом году незамеченным прошло выданное ДУМ в разгар самоизоляции — 9 апреля 2020 года — разрешение на строительство мечети «Тауфик» на территории горбольницы №12 в Авиастроительном районе, затеянное в честь и по инициативе ее экс-гендиректора, депутата Госсовета третьего созыва Тауфика Сафина. На публичных слушаниях в 2015 году жители соседних домов выступали против возведения храма, ссылаясь на нехватку парковочных мест на улице Лечебной и просили построить не культовое сооружение, а новый лечебный корпус.

В прошлом году незамеченным прошло выданное ДУМ в разгар самоизоляции разрешение на строительство мечети «Тауфик» на территории горбольницы №12 в Авиастроительном районе. Фото: instagram.com/taufikkzn

Школы в списке не значатся

Среди введенных в эксплуатацию в январе — июле 2021 года объектов — семь складских, это 11 процентов от общего количества гражданских объектов в 2021 году. В том числе — новые склады на ул. Журналистов, на 1-й Владимирской, Магистральной, Теплично-Комбинатской.

Получил разрешение на ввод в эксплуатацию третий казанский «Леруа Мерлен» — в поселке Залесный.

Еще сданы очистные сооружения жилкомплекса «Светлая долина» в Константиновке (1-й этап) и объект под названием «Реконструкция профиля зоны приземления и зоны выката трамплина…» в трамплинном комплексе в поселке Нагорный. Получила, наконец, новое здание на улице Дементьева Городская дезинфекционная станция. Введена снегоплавильная установка на Аделя Кутуя.

На улице Восстания сдан лабораторно-производственный корпус ООО «Нанофарма Девелопмент». На Горьковском шоссе — детский оздоровительный лагерь «Восток» и спальный корпус оздоровительного лагеря «Заречье». Сдан новый Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в ДРКБ.

Введен в эксплуатацию Духовно-просветительский центр дошкольного образования Православной гимназии имени святого Гурия Казанского, а также мечеть в поселке Кояшлы. А вот светских дошкольных учреждений и школ пока в списке объектов, получивших разрешение на ввод, нет.

Зато официально введены в строй автодороги, соединяющие улицу Максимова и проспект Амирхана, (движение по которым, заметим, началось задолго до этого).

Введен в эксплуатацию Духовно-просветительский центр дошкольного образования Православной гимназии имени святого Гурия Казанского. Фото: tatmitropolia.ru

С упором на магазины и детсады

Из 83 разрешений на строительство, выданных в Казани в январе — июле 2021 года, 11 — на склады и торгово-складские комплексы, 17 — на магазины и торговые, торгово-офисные центры, семь — на дошкольные образовательные учреждения и школы, четыре на гостиничные комплексы и два — на объекты общепита.

ГКУ «Главинвестстрой РТ» получило разрешения на строительство детсадов: на 260 мест в «Салават купере», на 330 мест в ЖК «Новые горки», на 140 мест на улице Аделя Кутуя, 86 (через дорогу от школы №181), на 140 мест в поселке Константиновка, на 220 мест в Ново-Савиновском районе — в квартале, ограниченном улицами Фатыха Амирхана, Чистопольской и Адоратского и на 260 мест в ЖК «Лето». Также выдано одно разрешение на строительство школы — в квартале №3 жилого района «Салават купере» (на 1 224 места).

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» получило разрешение строить Центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Центр дополнительного образования на улице Горьковское шоссе, 100, МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма» — реконструировать здания спортивно-оздоровительного лагеря «Экран».

ООО «СЗ «Арт-Строй» получило разрешение строить объект туристического обслуживания — гостиницу на улице Новосельской в поселке Мирный, ООО «Нариман» — такой же объект на улице Нариманова, а частное лицо — А.А. Юнусов — отель на улице Фрунзе.

Казанская городская филармония начнет реконструкцию кинотеатра «Чулпан» на проспекте Победы. А КНИТУ-КАИ им. Туполева — строительство интерактивного музея техники — учебного центра авиации на базе экспоната — самолета ТУ–144».

ДУМ РТ построит на законных основаниях здание омовения и административное здание на территории Галеевской мечети на улице Тукая и две новые мечети — «Рауза» на улице Сеченова и «Сулейман» на Ютазинской, 8 — в поселке Левченко. Получила разрешение на строительство духовного центра при церкви Святой Великомученицы Варвары и Казанская епархия РПЦ.

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» получило разрешение строить Центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Фото: Госстройнадзор РТ

Долгая история и «длинная» дорога

А казанский предприниматель Эдгар Сардар, который купил на улице Дементьева участок земли напротив рынка «Караваево» с самовольной постройкой на нем и попытался ее завершить без лишних формальностей, теперь оказался в числе тех, кто будет достраивать давно начатые объекты на законных основаниях. Весной 2018 года эти его действия в судебном порядке оспорила прокуратура, и стройка была заморожена на несколько лет. Зампрокурора Авиастроительного района Нияз Мотыгуллин заявил тогда «Реальному времени», что «Задним числом получить разрешительную документацию у него явно не получится».

В сентябре 2018-го суд вынес решение о сносе скандально известного торгового центра в Караваево (Сардар его оспорил). Однако спустя почти 3 года, 19 марта 2021-го, собственнику участка было выдано разрешение на строительство торгового центра «Взлетный».

Ну и напоследок — ГКУ «Глававтотранс» получило разрешение на строительство участка улицы Бондаренко между улицами Солдатская и Сибгата Хакима (по нему давно открыто движение) и на строительство участка Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. А ГКУ «Главтатдортранс» — на строительство моста через Ноксу в Салмачах.

В сентябре 2018-го суд вынес решение о сносе скандально известного торгового центра в Караваево. Фото: Инна Серова

«Многие застройщики в стадии подготовки земельных участков»

— Низкие объемы ввода в прошлом году связаны с пандемией, — говорит заместитель директора компании «А-Development» Владимир Шайхиев.

Сроки сдачи, возможно, отодвинулись, перешли на 2021 год. А что касается разрешений на строительство, то разница в 10 процентов между их количеством, выданном в прошлом году и в этом, на самом деле незначительна. Серьезных изменений на рынке нет, динамика выглядит спокойной. Кроме того, иногда крупный объект стоит нескольких мелких, так что просто по количеству разрешений судить о реальных объемах ввода трудно.



Что же касается малого количества строящихся объектов общепита, то, по его словам, это прямое следствие пандемии:

— Эта отрасль переживает сейчас не лучшие времена. Запустить ресторан — дорогое удовольствие, себестоимость этого бизнеса очень высока. На сегодня он может оказаться неприбыльным.

— В этом году выдали меньше разрешений на строительство и ввод жилья, но очень много — на строительство социальных и других объектов, — говорит директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

— Это связано с тем, что застройщики жилкомплексов уже ранее получили достаточно разрешений, и многие из них находятся в стадии подготовки земельных участков.

