Музей авиации КАИ встал на крыло: Москва выделила 89 миллионов на стройку комплекса

КНИТУ КАИ защитил проект строительства дополнительного здания при музее, сдача — не позднее конца 2023 года

Фото: Максим Платонов

Интерактивному музею на базе Ту-144 быть, причем с созданием учебного центра авиации при нем. КНИТУ-КАИ получил разрешение на строительство комплекса и федеральное финансирование под свой образовательный проект для молодежи. Министерство науки и высшего образования России подписало с вузом соглашение о выделении 89 млн рублей на строительство здания под музей и центра авиации, сообщил «Реальному времени» проректор КАИ Алексей Огонев. Экспозиция будет ультрасовременной. По замыслу, здесь должны быть интерактивные показы авиатехники в движении, объемные видеоинсталляции с игрой света — все то, что не назовешь скучным словом «музей». «Но вот историческую часть экспозиции он ни в коем случае терять не должен», — считают на казанских авиапредприятиях — будущих участниках проекта.

Федеральная поддержка

Похоже, сдвинулась с «мертвой точки» идея открытия интерактивного музея авиации в Казани, которую КНИТУ-КАИ впервые презентовал общественности еще в июле 2017 года. Главный идеолог проекта, экс-ректор вуза, а ныне помощник президента Татарстана Альберт Гильмутдинов перевез памятник советского авиастроения Ту-144 на территорию университета в Ново-Савиновском районе Казани, а затем объявил победителей конкурса по созданию в нем музея.

Но тогда инициатива не имела никаких источников финансирования, поэтому о проекте долго не было слышно. И вот спустя почти четыре года, как стало известно «Реальному времени», КНИТУ-КАИ получил разрешение на строительство интерактивного музея на базе Ту-144 и учебного центра авиации при нем, а также защитил проект перед Министерством науки и высшего образования России.

Еще в июле 2017 года экс-ректор вуза Альберт Гильмутдинов объявил победителей конкурса по созданию в нем интерактивного музея авиации. Фото: Максим Платонов

Как сообщил «Реальному времени» проректор КНИТУ КАИ Алексей Огонев, еще в начале лета этого года федеральное министерство подписало с казанским вузом соглашение о выделении 89 млн рублей на строительство здания под музей и центр авиации. Новое строение возведут между учебными зданиями №2 и №8, рядом с экспонатом первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. По словам Огонева, это будет одноэтажное здание общей площадью 1 700 кв. м. Его проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», в этом году проект получил положительное заключение органов госэкспертизы.

Ожидается, что здание будет построено к концу 2023 года. Собственно, оно и станет центром образовательного проекта для молодежи, который изначально был задуман ректоратом КНИТУ КАИ.

Не музей, а центр мультимедийных инноваций

По замыслу авторов, центральное место в музее займет интерактивная экспозиция авиационной техники. Залы будут разделены по трем основным тематикам: самолетостроение, вертолетостроение, двигателестроение, рассказали источники «Реального времени». Особая зона для любознательных ребят — космос. Возможно, здесь будет инсталляция звездного неба, что особенно нравится детям.

Особенность экспозиции в том, что в камерном зале можно будет увидеть, как поднимается в небо самолет, почему вертолет может приземляться в любой точке и что спрятано внутри авиационного двигателя. На панорамном экране можно будет проследить за передвижением авиатехники. Одним словом, экспозиция будет представлять собой познавательный видеообзор для детей разных возрастов. А установленный перед зданием КАИ сверхзвуковой самолет Ту-144 послужит его дополнением: в салоне будет обустроена кабина пилота, где на специальном тренажере можно будет попробовать управлять самолетом.

Установленный перед зданием КАИ сверхзвуковой самолет Ту-144 послужит дополнением музея. Фото: Максим Платонов

Иначе говоря, это будет музей с площадкой мультимедийных инноваций. По словам разработчиков, они помогут разговаривать с детьми о сложных вещах на простом языке и создавать сильные впечатления. По словам источников, посещение для детей будет бесплатным, а для туристов — платным.

Энергетическая инфраструктура для освещения и отопления музейного комплекса будет «спрятана» в новом здании. Без нее пребывание в салоне самолета и музейных залах невозможно. По этой причине в настоящее время посещение Ту-144 прекращено, а сам самолет, стоит как обычный памятник гигантских размеров.

После отставки

— Одобрение проект получил еще раньше, просто до этого момента мы должны были пройти экспертизу (госэкспертизу проекта здания), — пояснил Алексей Огонев. — И как только ее прошли, направили всю информацию в Министерство науки и высшего образования РФ. Потом начался процесс выделения средств, а он достаточно долгий. С подписанием соглашения процесс согласования завершился.

По его словам, проект вошел в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Правда, финансовые ресурсы пока не поступили, но их ожидают в скором времени. По словам источников, кабина пилота с тренажером была создана несколько лет назад на выигранный грант (сумму не называют), а потом процесс заглох.

В феврале этого года экс-ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов рассказывал СМИ, что проект затянулся и его замучили согласованиями, и что если бы не решающее слово Владимира Путина, который поддержал идею, дело загнулось бы. Правда, в этот раз идейный вдохновитель музея воздержался от комментариев.

Будут ли «наши» в экспозиции

Что будет в основе экспозиции? Источники утверждают, что пока рано говорить предметно, так как здание еще не построено. Но ранее Альберт Гильмутдинов рассказывал, что ОАО «Кузнецов» из одного двигателя сделает экспонат. Пермский завод авиадвигателей, передал в дар виртуальную модель двигателя. Заниматься подготовкой экспозиции будут казанская «Зарница» и творческое объединение «Самрух», которые вовлечены в проект с самого начала.

Будут ли ему подарены образцы от Казанского авиазавода им. Горбунова, Казанского вертолетного завода? По словам Алексея Огонева, в вузе этому были бы только рады.

— Сколько бы ни было мультимедийных экспозиций, но историческую часть он ни в коем случае терять не должен, — отметили на казанских авиапредприятиях, оценивая идею музея авиации.