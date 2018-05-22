Ночь длинных ковшей в Казани: от автостоянки до торгового центра – один суд

Купив участок с самовольной постройкой, предприимчивый казанец решил ее завершить

Фото: Инна Серова

Дело о самовольном захвате земли и незаконном строительстве торгового центра по иску прокуратуры начал рассматривать сегодня Авиастроительный райсуд. Владелец участка, стройку на котором приостановили по требованию прокуратуры в обеспечение иска, тем не менее рассчитывает не только победить в тяжбе с надзорным органом, но и достроить здание, а впоследствии предоставить в нем торговые площади крупным сетям. Подробнее в материале «Реального времени».

Автостоянка не для авто



Участок площадью 3,56 тысячи квадратных метров, о котором идет речь, находится рядом с дорожным кольцом на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова, напротив торгового комплекса «Караваево». То есть в идеально подходящем для организации торгового бизнеса месте. Карты говорят, что на этом месте пустырь, находящийся в частной собственности. Ну, а в действительности на пустыре расположен каркас капитального одноэтажного здания — колонны и фермы перекрытия — размерами в плане, по визуальной оценке, приблизительно 30 на 60 метров.

Объект в Авиастроительном районе, на который никогда не выдавалась разрешительная документация, инспекторы городского Управления градостроительных разрешений обнаружили в начале 2018 года — и передали информацию для проверки в прокуратуру. Прокуратура района выяснила, что строительство ведется на участке, принадлежащем 37-летнему казанцу Эдгару Сардару, что ведется оно без разрешительной документации и утвержденного проекта, и что участок имеет только один вид разрешенного использования – под платную стоянку индивидуального автотранспорта, что вообще не предполагает возможности появления на нем каких-либо капитальных строений. А еще в ходе проверки выяснилось, что за ограждением, где идет строительство, оказалась не только принадлежащий Сардару участок, но и 738,5 квадратного метра земли, которая находится в госсобственности. И единственное, чего там не удалось найти проверяющим – так это платной автостоянки, которая надо заметить, вовсе не помешала бы в этом микрорайоне, где все обочины, газоны и дворы заставлены автомобилями посетителей рынка и работников Казанского авиационного завода им. Горбунова. Прокуратура подала судебный иск, в котором потребовала признать обнаруженный на месте автостоянки объект самовольной постройкой и обязать собственника участка снести ее за собственный счет.

Принял решение – будет разрешение?

Сегодня по иску прокуратуры состоялось первое судебное заседание. Но еще до его начала Эдгар Сардар дал понять корреспонденту «Реального времени», что не собирается ни сносить здание, ни отказываться от идеи открыть на месте стоянки торговый центр.

— Я в апреле прошлого года купил эту землю у прежнего собственника, когда колонны и фермы на участке уже стояли, — рассказал Сардар. – Я знал о том, что использовать ее разрешено только под стоянку. Но назначение земли всегда можно изменить. Мне давно нравился этот участок, и когда я увидел объявление о его продаже, я подумал: «Хорошая цена, а почему нет?». И принял решение купить. А сейчас я уже подал документы в горисполком на изменение вида разрешенного использования участка, скоро должно выйти соответствующее постановление. Что же касается недостроенного здания, то я потом получу разрешение на его строительство. Его можно как угодно использовать: мы брали пробы бетона из колонн, отдавали на экспертизу и получили заключение, что эти конструкции не опасно эксплуатировать.

— И кому вы хотели предоставить торговые площади?

— Магазину «Пятерочка», например.

— А проект здания у вас есть? Ведь вы планируете построить торговый центр, в нем будет находиться множество людей. Разве можно строить такое здание без проекта, без гарантий безопасности посетителей?

Эдгар Сардар замялся, а в итоге не успел ответить – участников процесса пригласили в зал суда.

«Нарушена система формирования архитектурной среды города»

Ситуации, когда застройщик принимает решение строить, а необходимую документацию оформляет, так сказать, в процессе, в Казани, прямо скажем, не редкость. Но дело о строительстве у торгового комплекса «Караваево» на не предназначенной для застройки земле выделяется из общего ряда. Тут без разрешения и проекта, а стало быть, без серьезных гарантий безопасности строится торговый центр – объект, предполагающий массовое нахождение людей. Кроме того, объект строится в непосредственной близости от авиазавода, в зоне, где действует множество ограничений. В поселке Караваево владельцы частных домов годами не могут узаконить какой-нибудь невинный пристрой к частному дому, вроде сеней, а тут все-таки не сени — целый торговый центр! Так что это дело вполне закономерно оказалось на рассмотрении председателя Авиастроительного районного суда Раиля Шайдуллина…

Первое заседание обещало стать коротким: ответчик сразу же заявил ходатайство отложить рассмотрение дела на неделю, рассчитывая в течение этого срока представить суду документы, которые якобы устранят все претензии надзорных органов. Однако суд счел возможным приступить к слушанию, и зампрокурора Авиастроительного района Нияз Мотыгуллин изложил суть дела:

— Проверка установила, что на земельном участке возведен объект, назначение которого подтверждали вывешенные на нем баннеры с объявлениями о продаже и аренде торговых помещений… Кроме принадлежащих Сардару на праве собственности 3559 квадратных метров имел место захват земельного участка, по уточненным данным – 738,5 квадратных метров. Согласно объяснениям Сардара которые он давал 9 апреля в прокуратуре, в период с 15 по 28 февраля на участке велось строительство, на него завозили металлоконструкции. По его же пояснению, им был сдан пакет документов о назначении общественных слушаний об изменении вида разрешенного использования участка. Это свидетельствует, что имели место самовольный захват, нецелевое использование земельного участка и незаконное строительство… В результате нарушена система формирования архитектурной среды города.

Требование прокуратуры к ответчику — разобрать незаконную постройку — полностью поддержали представители городского Управления градостроительных разрешений и Госстройнадзора. А вот представители КЗиО, которых, казалось бы, должен интересовать вопрос о нецелевом использовании земли, в судебное заседание не явились.

«Можно считать, что согласовали»

Эдгар Сардар с исковыми требованиями не согласился, он повторил в судебном заседании все доводы, которые ранее изложил корреспонденту «Реального времени». И попросил у суда время на то, чтобы представить доказательства своей правоты – дескать, в течение недели он получит от исполкома подтверждение того, что готовится постановление о смене вида разрешенного использования земельного участка, и таким образом снимет все претензии надзорных органов.

— А по нецелевому использованию участка прокурор просто вводит суд в заблуждение! – возмутился вдруг ответчик и с ходу подвел под это смелое утверждение сложную доказательную базу. – Да, на участке стоят колонны, но между ними ровная земля, поэтому участок можно использовать под платную автостоянку, как это и предусмотрено разрешенным видом использования! Просто сейчас участок вообще не используется…

— Но ведь там баннеры висят, а на них написано, что продаются торговые помещения, — напомнил судья.

— Баннеры у меня в разных местах висят, и помещения не обязательно в этом месте продаются. Я – директор компании «Архинвестгрупп»*, я продаю здания по всему городу!

— Рядом с вашим участком находится авиастроительный завод, оборонное предприятие, тут самолеты садятся и взлетают. Вы согласовали это строительство с заводом? – задал следующий вопрос Раиль Шайдуллин.

— Можно считать, что согласовали. Когда мы начали работы, на стройку приходил старший штурман, его фамилию я уже не помню… Он спросил документы на собственность, я показал. Он сказал, что крыша постройки не должна быть скатной, и высота здания не больше 50 метров.

— Если вы на завод обращались, где техусловия и их ответ? – продолжал наступать судья.

— У нас оба условия, про которые штурман говорил, выполнены, поэтому я не стал к ним обращаться официально, — признал Сардар, а потом сделал попытку отвести обвинение в захвате государственной земли и незаконном строительстве. – Те шестьсот метров, которые в акт записали при проверке, как захваченные, это просто кусочки земли вокруг здания, на них ничего не построено, просто тогда там машины стояли. А в рамках межевания, которое я уже заказал, весь этот участок будет присоединен! И когда пройдет межевание и выйдет постановление исполкома об изменении разрешенного вида использования участка, я подам документы на разрешение на строительство.

— Авиазавод на запрос суда ответил, что даст согласование строительства торгового центра, если будут представлены документы. И если будут отсутствовать ограничения, это говорит о том, что на авиазавод вы за разрешением строить не обращались… Вы имеете право заключить мировое соглашение, — напомнил председатель суда, явно давая понять, что не видит перспективы в изложенном ответчиком порядке действий. – Разберите здание. Ведь можете разобрать?

— Разобрать можно все, — без энтузиазма откликнулся Сардар.

— Согласны до судебного разрешения спора снести эти каркасы? – продолжиил настаивать Раиль Шайдуллин.

— Мне проще в суд представить документы… Если участок будет использоваться в торговых целях…

И суд дал ответчику время на то, чтобы собрать бумаги, о которых тот говорил – до 31 мая.

«Быстро не получится»

Выйдя из зала суда, корреспондент «Реального времени» попросила заместителя прокурора Авиастроительного района оценить перспективы явно резонансного дела. Дескать, насколько велики шансы предприимчивого гендиректора ООО «Архинвестгрупп» реализовать незаконно начатый проект торгового комплекса.

— Задним числом получить разрешительную документацию у него явно не получится, — заявил Нияз Мотыгуллин. – А получить разрешительные документы за короткий срок, до следующего судебного заседания, даже если он сегодня за ними обратиться, он не успеет. Изменить вид разрешенного использования – это долгая процедура. А чтобы получить разрешение на строительство, нужен проект. Не пройдет так легко и согласование строительства с авиазаводом – в этой зоне проходят взлет и посадка самолетов, и это накладывает серьезные ограничения…

А в Управлении архитектуры и градостроительства корреспонденту «Реального времени» сообщили, что документы по изменению разрешенного вида использования участка на Дементьева, принадлежащего Эдгару Сардару, в работу к ним вообще не поступали.

* По данным ресурса rusprofile.ru, Эдгар Сардар действительно является гендиректором и учредителем ООО «Архинвестгрупп», зарегистрированного 15 января 2018 года, то есть как раз перед началом зафиксированных прокурорской проверкой строительных работ на Дементьева. Кроме того, г-н Сардар уже несколько лет является директором другой строительной компании – ООО «Московский двор», прибыльность которой резко упала в 2016 году…