Праздник мусульман Левченко: «Это будет очень красивая, белая мечеть с медресе»

В Казани начинают строить три культовых сооружения: два мусульманских храма и православный духовный центр

Фото: предоставлено ДУМ РТ

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выдали разрешения на строительство двух мечетей и православного духовного центра при Варваринской церкви. Один из мусульманских храмов появится на улице Сеченова, где в округе нет религиозных учреждений для последователей ислама, другой — в поселке Левченко, на месте демонтированной мечети «Сулейман». Строительство духовного центра при Варваринской церкви благословил еще митрополит Феофан. Как будут реализованы долгожданные проекты культовых сооружений — подробности в материале «Реального времени».

Три мечети на одном месте

У мусульман поселка Левченко радостное событие — скоро на улице Ютазинской, 8 вырастет новый мусульманский храм — современная мечеть с медресе. Место можно считать намоленным, в 1994 году здесь в старом деревянном доме оборудовали молельный дом, который получил название мечеть «Рахмат». Это был первый дом Аллаха в жилом массиве.

Однако та деревянная постройка сгорела 4 года спустя. Вместо нее в 1999 году возвели каменную мечеть, назвали ее «Сулейман» — в честь неофициального муллы, который в советские годы проводил обряды, организовывал чтение гайдов в ближайшем лесу. Это было одноэтажное строение с девятиметровым минаретом посередине крыши.



В 1999 году возвели каменную мечеть «Сулейман» — одноэтажное строение с девятиметровым минаретом. Фото: yandex.ru

В сентябре 2002 года имамом мечети стал Ильдар хазрат Баязитов. При нем здание реконструировали: надстроили мансардный этаж, в котором разместилось общежитие, пристроили минарет, оборудовали фойе, погреб, ряд вспомогательных помещений и классов, лавку, где торговали продуктами халяль. Реконструкция была завершена в сентябре 2004 года.



Однако, как рассказали «Реальному времени» в Духовном управлении мусульман РТ, за минувшие годы мечеть пришла в аварийное состояние, и было решено на ее месте построить новую. На данный момент здание полностью демонтировано. В Левченко проживают 3 тыс. верующих мусульман, других мечетей в поселке нет, поэтому, как выразился руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, «это очень важно для уммы».



По словам Баязитова, под новую мечеть уже разработали котлован, сейчас на строительной площадке забивают сваи. Фото: Максим Платонов

Сам заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыйб мечети «Ярдэм» Ильдар Баязитов рассказал, что работал в старом здании 12 лет. Оно было построено без фундамента и от этого быстро разрушалось.



— Мы даже административный выговор получили от МЧС за то, что эксплуатировали это помещение. Поэтому принято решение демонтировать здание и построить новую, хорошую, добротную мечеть, — пояснил заместитель муфтия нашему изданию.



По словам Баязитова, под новую мечеть уже разработали котлован, сейчас на строительной площадке забивают сваи. Храм планируют возвести в течение года. Если прежнее здание имело площадь около 200 кв. м, то новое будет на тысячу «квадратов».



Храм планируют возвести в течение года

— Это будет очень красивая, светлая, современная, белая мечеть с медресе. Кстати, за ее строительство отвечает Рахимжан Сулейманов — тот, который строил еще ту мечеть, названную именем его отца. Это бабай, который в советские годы в этом поселке сохранял религию. Его сыну сейчас за 70, но он курирует строительство новой мечети, которая сохранит прежнее название. Святость ведь не в кирпичах, а в делах. И это место, мы надеемся, оживится и будет приносить пользу, давать религиозное, национальное воспитание для желающих, — отметил Ильдар хазрат Баязитов.

Мечеть с женским именем

Похоже, в этом году наконец-то воплотятся в жизнь и планы построить именную мечеть в конце улицы Сеченова. Разрешение на строительство от мэрии также получил приход мечети «Рауза» мухтасибата Советского района. Культовое здание построят вблизи так называемой «Русско-Немецкой Швейцарии», которая в будущем должна стать рекреационной территорией. Место для храма выбрано неспроста — неподалеку находятся психиатрическая больница и республиканский наркологический диспансер, пациентам и родственникам которых возможно потребуется «помощь божья».

Участок для возведения мечети был выделен городом в октябре 2020 года казанскому ООО «Капитал-Р», которое располагается рядом в административном здании. Эта компания принадлежит бизнесмену Ильнуру Вафину (75%) и Раузе Тухватуллиной (25%). Последняя в мае прошлого года вместе с еще девятью физлицами основала местную мусульманскую религиозную организацию «Приход мечети «Рауза».

Культовое здание построят вблизи так называемой «Русско-Немецкой Швейцарии», которая в будущем должна стать рекреационной территорией

Сейчас, согласно данным СПАРК-Интерфакс, руководителем и имам-хатыйбом прихода стал один из его соучредителей, 32-летний Ильяс Гимадов. Он также является совладельцем двух небольших компаний — ООО «Ханский дом», занимающегося строительством зданий, и ООО «Ханский двор» — торговлей скобяными изделиями и лакокрасочными материалами. Чистые активы прихода за 2020 год составили более 96,7 млн рублей, денежный поток — более 68,3 млн.

Храм получит название «Рауза». В Казани это будет одна из немногочисленных мечетей, которой дали «женское» имя. Ильнур Вафин, с которым связалось «Реальное время», сославшись на занятость, не стал рассказывать подробности о стройке.

В Духовном управлении мусульман РТ нашему изданию комментировали, что не видят ничего зазорного в том, чтобы культовому заведению дали имя одного из благотворителей — в исламе это распространенная традиция. Там также подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ, управление согласовывало строительство мечети и участвует в ее возведении. Но ее эскизов предоставить нам не смогли.



Как рассказал «Реальному времени» настоятель храма протоиерей Виталий Тимофеев, это будет большое двухэтажное здание с подвалом и мансардой, в виде буквы «П», в стиле Варваринской церкви. Фото: vk.com/sv_varvara

В стиле Варваринской церкви



Создание воскресной школы на территории церкви Святой великомученицы Варвары, что на ул. Карла Маркса, 67, поддержал и благословил еще покойный митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Предполагалось, что в будущем она получит статус Молодежного духовно-нравственного центра Казани. На днях мэрия города выдала приходу разрешение на строительство.



Как рассказал «Реальному времени» настоятель храма протоиерей Виталий Тимофеев, это будет большое двухэтажное здание с подвалом и мансардой, в виде буквы «П», в стиле Варваринской церкви. Украшать его будут маковка с крестом, портал с балконом и сандрики (архитектурный элемент над наличником оконного проема). В здании разместятся и духовный центр, и воскресная школа. Примерная площадь строения — 2,5 тыс. кв. м. На данный момент на территории церкви ведется строительство котлована.

Отец Виталий пояснил, что объект возводится «хозрасчетным» способом, то есть по мере поступления средств, поэтому, когда храм будет готов, он ответить затруднился.

— Приглашаем всех, кто может помочь. Пока на год дали разрешение, дальше — видно будет.

Отец Виталий пояснил, что объект возводится «хозрасчетным» способом, то есть по мере поступления средств, поэтому, когда храм будет готов, он ответить затруднился. Фото: tatmitropolia.ru

В аккаунте общины храма Святой великомученицы Варвары ВКонтакте есть реквизиты счета для пожертвований и перечень необходимых строительных материалов. Всех оказавших помощь обещают поминать в «усердных молитвах о здравии и благоустроении ваших дел». Записочки с именами жертвователей предлагается передавать в церковную лавку.