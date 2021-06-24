Праздник мусульман Левченко: «Это будет очень красивая, белая мечеть с медресе»
В Казани начинают строить три культовых сооружения: два мусульманских храма и православный духовный центр
Как стало известно «Реальному времени», в Казани выдали разрешения на строительство двух мечетей и православного духовного центра при Варваринской церкви. Один из мусульманских храмов появится на улице Сеченова, где в округе нет религиозных учреждений для последователей ислама, другой — в поселке Левченко, на месте демонтированной мечети «Сулейман». Строительство духовного центра при Варваринской церкви благословил еще митрополит Феофан. Как будут реализованы долгожданные проекты культовых сооружений — подробности в материале «Реального времени».
Три мечети на одном месте
У мусульман поселка Левченко радостное событие — скоро на улице Ютазинской, 8 вырастет новый мусульманский храм — современная мечеть с медресе. Место можно считать намоленным, в 1994 году здесь в старом деревянном доме оборудовали молельный дом, который получил название мечеть «Рахмат». Это был первый дом Аллаха в жилом массиве.
Однако та деревянная постройка сгорела 4 года спустя. Вместо нее в 1999 году возвели каменную мечеть, назвали ее «Сулейман» — в честь неофициального муллы, который в советские годы проводил обряды, организовывал чтение гайдов в ближайшем лесу. Это было одноэтажное строение с девятиметровым минаретом посередине крыши.
В сентябре 2002 года имамом мечети стал Ильдар хазрат Баязитов. При нем здание реконструировали: надстроили мансардный этаж, в котором разместилось общежитие, пристроили минарет, оборудовали фойе, погреб, ряд вспомогательных помещений и классов, лавку, где торговали продуктами халяль. Реконструкция была завершена в сентябре 2004 года.
Однако, как рассказали «Реальному времени» в Духовном управлении мусульман РТ, за минувшие годы мечеть пришла в аварийное состояние, и было решено на ее месте построить новую. На данный момент здание полностью демонтировано. В Левченко проживают 3 тыс. верующих мусульман, других мечетей в поселке нет, поэтому, как выразился руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, «это очень важно для уммы».
Сам заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыйб мечети «Ярдэм» Ильдар Баязитов рассказал, что работал в старом здании 12 лет. Оно было построено без фундамента и от этого быстро разрушалось.
— Мы даже административный выговор получили от МЧС за то, что эксплуатировали это помещение. Поэтому принято решение демонтировать здание и построить новую, хорошую, добротную мечеть, — пояснил заместитель муфтия нашему изданию.
По словам Баязитова, под новую мечеть уже разработали котлован, сейчас на строительной площадке забивают сваи. Храм планируют возвести в течение года. Если прежнее здание имело площадь около 200 кв. м, то новое будет на тысячу «квадратов».
— Это будет очень красивая, светлая, современная, белая мечеть с медресе. Кстати, за ее строительство отвечает Рахимжан Сулейманов — тот, который строил еще ту мечеть, названную именем его отца. Это бабай, который в советские годы в этом поселке сохранял религию. Его сыну сейчас за 70, но он курирует строительство новой мечети, которая сохранит прежнее название. Святость ведь не в кирпичах, а в делах. И это место, мы надеемся, оживится и будет приносить пользу, давать религиозное, национальное воспитание для желающих, — отметил Ильдар хазрат Баязитов.
Мечеть с женским именем
Похоже, в этом году наконец-то воплотятся в жизнь и планы построить именную мечеть в конце улицы Сеченова. Разрешение на строительство от мэрии также получил приход мечети «Рауза» мухтасибата Советского района. Культовое здание построят вблизи так называемой «Русско-Немецкой Швейцарии», которая в будущем должна стать рекреационной территорией. Место для храма выбрано неспроста — неподалеку находятся психиатрическая больница и республиканский наркологический диспансер, пациентам и родственникам которых возможно потребуется «помощь божья».
Участок для возведения мечети был выделен городом в октябре 2020 года казанскому ООО «Капитал-Р», которое располагается рядом в административном здании. Эта компания принадлежит бизнесмену Ильнуру Вафину (75%) и Раузе Тухватуллиной (25%). Последняя в мае прошлого года вместе с еще девятью физлицами основала местную мусульманскую религиозную организацию «Приход мечети «Рауза».
Сейчас, согласно данным СПАРК-Интерфакс, руководителем и имам-хатыйбом прихода стал один из его соучредителей, 32-летний Ильяс Гимадов. Он также является совладельцем двух небольших компаний — ООО «Ханский дом», занимающегося строительством зданий, и ООО «Ханский двор» — торговлей скобяными изделиями и лакокрасочными материалами. Чистые активы прихода за 2020 год составили более 96,7 млн рублей, денежный поток — более 68,3 млн.
Храм получит название «Рауза». В Казани это будет одна из немногочисленных мечетей, которой дали «женское» имя. Ильнур Вафин, с которым связалось «Реальное время», сославшись на занятость, не стал рассказывать подробности о стройке.
В Духовном управлении мусульман РТ нашему изданию комментировали, что не видят ничего зазорного в том, чтобы культовому заведению дали имя одного из благотворителей — в исламе это распространенная традиция. Там также подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ, управление согласовывало строительство мечети и участвует в ее возведении. Но ее эскизов предоставить нам не смогли.
В стиле Варваринской церкви
Создание воскресной школы на территории церкви Святой великомученицы Варвары, что на ул. Карла Маркса, 67, поддержал и благословил еще покойный митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Предполагалось, что в будущем она получит статус Молодежного духовно-нравственного центра Казани. На днях мэрия города выдала приходу разрешение на строительство.
Как рассказал «Реальному времени» настоятель храма протоиерей Виталий Тимофеев, это будет большое двухэтажное здание с подвалом и мансардой, в виде буквы «П», в стиле Варваринской церкви. Украшать его будут маковка с крестом, портал с балконом и сандрики (архитектурный элемент над наличником оконного проема). В здании разместятся и духовный центр, и воскресная школа. Примерная площадь строения — 2,5 тыс. кв. м. На данный момент на территории церкви ведется строительство котлована.
Отец Виталий пояснил, что объект возводится «хозрасчетным» способом, то есть по мере поступления средств, поэтому, когда храм будет готов, он ответить затруднился.
— Приглашаем всех, кто может помочь. Пока на год дали разрешение, дальше — видно будет.
В аккаунте общины храма Святой великомученицы Варвары ВКонтакте есть реквизиты счета для пожертвований и перечень необходимых строительных материалов. Всех оказавших помощь обещают поминать в «усердных молитвах о здравии и благоустроении ваших дел». Записочки с именами жертвователей предлагается передавать в церковную лавку.
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