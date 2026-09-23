Концессионер Вознесенского тракта в Казани ищет агента для «выбивания» долгов

Антимонопольщики «тормознули» тендер ООО «Оптима-технологии» на право взыскания задолженности с неплательщиков за проезд по первой платной дороге города

Фото: Реальное время

В Татарстанское УФАС поступила жалоба на действия концессионера первой казанской платной дороги — Вознесенского тракта — при проведении закупки на право «выбивать» долги с неплательщиков. Информация о суммарной задолженности за проезд по платной части тракта не обнародовалась, однако исходя из озвученных в июне 2026 года министром транспорта и дорожного хозяйства РТ Фаридом Ханифовым цифр, можно предположить, что на тот момент долги водителей могли составлять 140 млн рублей. Концессионер, убытки которого по итогам 2025 года достигли почти 3,5 млрд рублей, готов заплатить агенту за услуги по взысканию дебиторской задолженности 14,5 млн. Подробности о тендере, финансовых проблемах концессионера — казанского ООО «Оптима-технологии» и типичных для Татарстана нарушениях антимонопольного законодательства при организации закупок — в материале «Реального времени».

Сигнал «стоп»

Татарстанское УФАС потребовало от ООО «Оптима-технологии» приостановить проведение закупки на право заключения агентского договора по работе с дебиторской задолженностью пользователей платной автомобильной дороги в связи с поступившей к ним жалобой на действия компании-заказчика.

Как указано в документах закупки, концессионер ООО «Оптима-технологии» планирует передать агенту обязанности по совершению юридических и фактических действий по взысканию долгов с пользователей платной дороги «Вознесенский тракт», начиная с их уведомления и заканчивая взаимодействием с приставами-исполнителями. Начальная цена тендера — около 14,5 млн рублей.

Концессионер ООО «Оптима-технологии» планирует передать агенту обязанности по совершению юридических и фактических действий по взысканию долгов за проезд по Вознесенскому тракту. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведомство и ООО «Оптима-технологии» не раскрывают сути претензий и компанию, направившую жалобу в УФАС до начала разбирательства, назначенного на 22 сентября. Однако в день публикации уведомления УФАС о рассмотрении жалобы на сайте госзакупок была опубликована новая, уже четвертая по счету версия извещения, в качестве причины внесения изменений была указана «корректировка проекта договора».

А 9 сентября заказчик дал официальные разъяснения по поводу отдельных положений техзадания. В частности, уточнил, что исполнитель будет самостоятельно устанавливать комплексы фотовидеофиксации на Вознесенском тракте для фиксирования государственных регистрационных знаков проезжающих автомобилей — «ввиду отсутствия собственных средств фиксации у ООО «Оптима-технологии». Также было разъяснено, что договором предусматривается фиксация всего трафика проезда по платной дороге.

Претензии — к предмету закупки

— По мнению заявителя, разъяснения заказчика изменили предмет закупки и существенные условия проекта договора, — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС. — В частности, в документации не закреплена обязанность исполнителя самостоятельно устанавливать комплексы фото и видеофиксации на платной дороге «Вознесенский тракт». Кроме того, по мнению заявителя, документация не содержит точного описания объема работ. Также заявитель обжалует обоснованность цены контракта и размера вознаграждения.

«По мнению заявителя, разъяснения заказчика изменили предмет закупки и существенные условия проекта договора», — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В УФАС сообщили, что в первом полугодии 2026 года (на 24 июня) ведомством было рассмотрено 258 жалоб участников закупок на заказчиков и 62,5% из них признаны обоснованными.

Также в ведомстве перечислили «Реальному времени» наиболее частые нарушения заказчиков, которые упоминаются в жалобах:

неправомерные действия Комиссии заказчика по осуществлению закупок (отклонение и допуск заявок участников при рассмотрении заявок, в том числе при применении национального режима);

нарушения при формировании документации о закупке: размещение извещений не в структурированном виде либо разночтения в структурированной форме извещения и в иных документах;

неправомерное требование о наличии лицензии;

указание конкретного производителя, установление требований к товару, которым соответствует единственный производитель;

заказчик не установил предусмотренные Правительством России требования;

заказчик не установил запреты и ограничения в соответствии с законом о контрактной системе;

заказчик не применил предусмотренный законом перечень предметов закупок (КТРУ), либо установил не указанные в КТРУ характеристики без обоснования, либо неправомерно установил дополнительные характеристики.

Все пояснения — только после разбирательства

Директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков в разговоре с «Реальным временем» заявил, что компания проводит закупочную процедуру в полном соответствии с антимонопольным законодательством.

— Заключение агентского договора на услуги по взысканию задолженности — обычная процедура. То же самое делают госкомпания «Автодор» и другие концессионеры, это распространенная практика.

Пояснения по поводу поступившей в УФАС жалобы директор компании-концессионера Вознесенского тракта до рассмотрения дела давать отказался.

Пояснения по поводу поступившей в УФАС жалобы директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков до рассмотрения дела давать отказался. взято с сайта tatarstan.ru

Рустем Рафиков также не стал отвечать на вопросы о масштабе убытков компании от неплательщиков:

— Все, что касается финансовых результатов, — это наша внутренняя информация.

Убыточное дело

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Оптима-технологии» в 2025 году составила 395,5 млн рублей при себестоимости продаж 1,166 млрд, а чистый убыток — более 3,442 млрд. Поступления от продаж по итогам года составили 389 млн, тогда как на платежи поставщикам и подрядчикам ушло 4,238 млрд. Компания живет в долг: общий объем поступлений от финансовых операций, связанных с получением кредитов и займов, составил в 2026-м — 4,736 млрд рублей.

В июне 2026 года министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарид Ханифов поднял тему неоплаты водителями проезда по платным дорогам Татарстана, однако суммы задолженности не огласил, ограничился тем, что сообщил: общая сумма штрафов за неоплаченный проезд по Вознесенскому тракту и трассе Алексеевское — Альметьевск — порядка 200 млн рублей. Также он указал размер штрафа для неплательщиков — 1,5 тыс. рублей, количество проехавших по Вознесенскому тракту с момента его открытия автомобилей — 6,7 млн и долю водителей, проигнорировавших оплату, — 14%.

Фарид Ханифов назвал долю водителей, проигнорировавших оплату, — 14%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Построив незамысловатую арифметическую пропорцию, можно предположить, что проезд по платной части тракта не оплатили около 940 тыс. автомобилистов. А если исходить из того, что штрафуют их на Вознесенском тракте и на магистрали Алексеевское — Альметьевск с одинаковой интенсивностью, то получится, что из 200 млн рублей штрафов порядка 120-140 млн приходится на долю тех, кто не заплатил за проезд по Вознесенскому тракту.

