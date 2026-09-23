Рынок массовой сувенирной продукции в Казани проседает

Но туристы все еще ищут сувениры на Баумана, а не в ЦУМе

Пожалуй, такое можно встретить только в Татарстане. Фото: Радиф Кашапов

Продажи недорогих сувенирных товаров в 2026 году падают так же, как и спрос на развлечения и экскурсии. При этом у туристов, приезжающих в Казань, растет интерес к работам местных авторов. Проблема в том, отмечают эксперты, что массовый гость ходит по улице Баумана, где один магазин не отличается от другого. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стали покупать меньше, налегают на еду

Еще в начале года тогдашний глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии говорил: «Мы прогнозируем, что по итогам 2025 года турпоток преодолеет отметку в 4,5 миллиона человек — это почти на 5% больше, чем в 2024 году. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составит 120 миллиардов рублей, что на 12% выше показателя прошлого года. Рост цен на бытовые услуги и товары, повышение налогов для бизнеса может привести к уменьшению расходов граждан на путешествия или вовсе к сокращению количества поездок. Уже сейчас отмечается снижение расходов на дополнительные услуги и товары: сувениры, развлечения, экскурсии».

Также Иванов отмечал, что Татарстану нелегко дается битва с другими регионами за туриста: «На этом фоне тот турпродукт, который предлагает Татарстан туристам, пока выглядит очень классическим, местами даже однообразным».

Если взглянуть на доходы известных производителей сувениров, лишь некоторые из них демонстрируют доходность. К примеру, активно работающие на улице Баумана «Казанские подарки» в 2025 показали 124,8 млн выручки от продажи и чистую прибыль в 37,3 млн.

Скоро здесь будут гуси? Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Работающий, например, на Кремлевской «Караван подарков» при выручке в 4,3 млн получил прибыль в 78 тысяч. Есть положительные примеры у известных брендов — у «Сахтиана» цифры 19,6 млн и 748 тысяч соответственно.

При этом у работающей с начала нулевых «Казанской сувенирной компании» не работает сайт, а данные за 2025 год отсутствуют (за 2024 год прибыль — 33 тысячи). У «Казанского сувенира» в 2025-м чистая прибыль — 56 тысяч.

Компания «Казанский Арбат» показала в прошлом году убыток в 393 тысячи.

— В этом году многие продавцы сувениров фиксируют падение продаж, — говорит его руководитель Александр Рачук. — Некоторые — даже до 50%. Сувениры стали покупать меньше, а вот продукты брать больше. Это десятилетняя тенденция: люди постепенно уходят от захламления. Однако в 2026-м, особенно с Нового года, пошла новая тенденция на падение продаж сувениров. Причем это у многих продавцов в Казани. Шанс устоять есть у тех, кто может похвастаться низкими издержками и высокой маржинальностью. Особенно если у бизнеса есть финансовая подушка. Но в будущем мы пока ничего хорошего не ждем.

При этом создатели Музея чак-чака и студии сувениров «Айда» Дмитрий и Раушания Полосины отмечают, что у них в последние летние месяцы случился рост продаж в 80%.

— Информация от комитета касается общественной статистики по групповому и деловому туризму. А у нас идут частные туристы, — говорят Полосины, добавляя, что авторский дизайн нужно развивать не только для туристов, но и местных, как подарки, которые везут в подарок из Казани. Хорошо срабатывают коллаборации с блогерами.

Кот — вечен. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Выходим в сеть с осторожностью

Казалось бы, решение — расширить рынок и выйти на маркетплейсы. Но и тут есть подвох.

— Я разговариваю с дизайнерами, спрашиваю: почему вы не выходите на Wildberries, Ozon? — рассказывает основатель дизайн-маркета «Печән базары» Гульназ Бадретдин. — Они говорят: мы специально не выходим, потому что как только наша продукция появляется там, ее начинают копировать китайские фабрики. Там уже можно даже найти, например, футболки Sabr c изображением Гузель Хайбулловой, причем с ошибками в словах.

— Мы пробовали поработать на «Озоне», — говорит Полосин. — И как оказалось, комиссии там выше, чем заявленные, очень сложная модель формирования цены, так что это получились убыточные истории. Поэтому мы ставку делаем больше на офлайн и на свой интернет-магазин. К тому же если на маркетплейсах забить «Сердце Казани», выйдет много плагиата, с которым мы боремся до сих пор. Это тоже приятно. Как говорится, копируют — значит любят.

Впрочем, Китай Китаю — рознь, говорит Раушания Полосина. Их компания делает там, например, значки:

— Если это заказывается по твоему дизайну, из материалов, которые ты хочешь, ты указываешь, как это должно выглядеть, как эта упаковка приходит к тебе и в каком состоянии, — это окей. Но порой китайцы сами предлагают: «У нас уже есть готовые дизайны, мы вам просто номера и города поменяем». Это уже другое. Интересно, что в самом Китае такой «шляпы» нет, в центре Гуанчжоу можно купить очень классные сувениры.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Был Кот, на очереди — Гусь!

На улице Баумана можно обнаружить до 20 сувенирных лавок. Почти все завлекают посетителей надписями о чак-чаке и талкыш калеве. Внутри же их тяжело различить по ассортименту. Значительное количество сувениров, помимо сладостей, колбасы и тюбетеек, занимаются коты казанские — в виде статуэток, изображений на футболках и магнитах, мягких игрушках.

— Сейчас наши дизайнеры начали делать сувениры с гусями, — комментирует эту ситуацию Бадретдин. — Туристы видят их и говорят: «Был же Кот Казанский, а теперь что, Гусь Казанский?» Я думаю, это хорошо, что мы в эту сторону смогли перенаправить внимание туристов, ведь Казанский Кот — это легенда.

В некоторых магазинах значительную часть ассортимента представляют товары, не имеющие отношение к Казани: турецкие коврики, лампы, лукумницы, арабские духи, футболки Made in Uzbekistan, башкирский бальзам.

— Примерно до 2020 года около 70% сувениров производилось в Китае, — говорит Рачук. — Сейчас эти цифры не просто сопоставить, потому что многие позиции завозятся из Китая в виде заготовок, на них что-то наносится здесь — и это уже российское производство. Но грубо объем импорта можно оценить в районе 50%. Есть вещи, которые просто физически нельзя произвести в России, — где-то не позволяют технологии, где-то это просто нерентабельно и раз в пять дороже.

Иногда среди безымянных сувениров встречаются авторские. Понятно, что их много среди продуктов — например, «Крафтлы чәй». Можно найти, например, сумки Sumbeldan, а также книги — в нескольких магазинах мы с удивлением обнаружили «Историю татарской музыки» Земфиры Сайдашевой.

— Когда мы начинали «Печән базары» в 2013 году, одной из задач было создание альтернативного рынка качественной авторской сувенирной продукции, — говорит Бадретдин. — Я считаю, что добились этого. К примеру, сейчас есть ЦУМ. Я часто общаюсь там с покупателями, которые приходят именно за авторским. Сейчас это единичные туристы, они говорят: «Мы искали что-то интересное на Баумана, но там ничего интересного нет. Нам подсказали, что искать нужно здесь». Другое дело, что для того, чтобы найти эти сувениры, все еще нужно приложить усилия, а не просто приехать в Казань и случайно что-то купить на Баумана. Авторские сувениры продаются в одном месте, а туристы ходят в других.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru