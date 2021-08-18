«Бриллиантовый» следователь России — о поисках золота в казанском болоте и раскаянии колумбийца Валеро
Интервью «Реального времени» к старту судебного процесса по делу о ювелирной краже на 160,6 млн рублей
Сегодня перед Приволжским райсудом Казани предстанет 43-летний таксист из Боготы. Его объявляли в розыск Египет, Испания и Россия. В июле 2018-го гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро вынес с «Казанской ярмарки» чемодан с ювелирными ценностями на 160,6 млн рублей и пропал. В чем тогда ошиблись «инкассаторы» ценностей, чем пахнет краденое золото и как казанским силовикам удалось расколоть иностранца после экстрадиции из Аргентины, — рассказала «Реальному времени» старший следователь следственной части УВД Казани Екатерина Кузнецова.
Первый допрос в шесть лет и кража золота в кладбищенском храме
— Добрый день, Екатерина! Поздравляем вас с успешным раскрытием дела! Расскажите, как выбрали профессию следователя?
— Если честно, о будущей профессии в детстве я не думала. Но потом даже не рассматривала другие варианты. Моя мама отработала в милиции следователем 20 лет — Кузнецова Вера Николаевна. В отставку она ушла в звании майора из отдела милиции «Савиново». Я с детства наблюдала за ее работой, неоднократно даже ночевала в ее кабинете — не с кем было оставить, когда у нее были суточные дежурства.
Помню, лет в шесть она меня оставила пообщаться с 13-летним воришкой. Он был пристегнут наручниками в кабинете, но показывал мне, как легко может избавиться от оков. Сказал — хочешь фокус покажу, и достал руку из «браслета». Потом обратно засунул. Он мне, маленькой, рассказал о себе — форточник, по магазинам лазил. А я все маме рассказала. Никакой юридической силы мои показания не имели, но иногда очень важно знать, как было на самом деле.
Закончила Казанский социально-юридический институт и с января 2013-го начала службу стажером, через полгода была уже следователем в отделе полиции «Зареченский», в 2015-м перевели в ОП «Вишневский», через 3 года в следственную часть УВД Казани.
— До истории с Валеро были ли у вас дела, связанные с кражей драгоценностей и иностранцами?
— Я направляла материалы по краже в часовне на Арском кладбище в 2016 году. Там ночью взломали замок на двери и забрали золото, которое оставляли прихожане на окладе Казанской иконы Божией Матери, и деньги из ящика для пожертвований. Ценности были сданы в ломбард, а подозреваемых оперативники нашли в Воронеже — в Казань привезли троих, под суд пошел один. Помню, ему было все равно — храм это или не храм. Главное — золото. Говорит, что половина там — бижутерия была.
Я направляла материалы по краже в часовне на Арском кладбище в 2016 году. Там ночью взломали замок на двери и забрали золото, которое оставляли прихожане на окладе Казанской иконы Божией матери, и деньги из ящика для пожертвований
Ущерб было сложно сосчитать, поскольку в храме учет этих украшений не вели, приблизительно оценили в 230 тысяч рублей. Мы изъятое батюшке на опознание предоставили, он лишь два изделия смог опознать. Суд в итоге сократил ущерб. Но по схожим делам за этим воронежским вором приезжали из Саранска, Курска и Тамбова.
Еще я занималось делом перуанца Клаудио. Он отметился на чемпионате мира по водным видам спорта в 2016 году — обокрал гражданку Великобритании. Она с мужем приехала поболеть за дочь — участницу водного ЧМ, остановились в отеле. Во время очередного обеда, бронируя столик в зале гостиницы, она оставила там свой планшет и кошелек. А перуанец с подругой как раз в этот момент заглянули в отель, гуляя по городу, и ценности со столика пропали. Задержали их на следующий день, незадолго до вылета. Денег уже не было, а планшет, как выяснилось, они спрятали на Арском кладбище. Нам удалось его изъять.
Интересно было пообщаться с этими задержанными — те еще сказочники. На суде, куда их привезли, чтобы продлить задержание на 72 часа, сожительница нашего обвиняемого начала чуть ли не падать в обморок и рассказывать, что живет с одним легким и ей очень плохо. Вызвали скорую. Врачи посмотрели пациентку и сказали: «Поздравляем, у вас два прекрасных здоровых легких». В общем, уловка не помогла, но сожительница позже получила статус свидетеля, видеокамера в гостинице зафиксировала — кражу совершал только мужчина.
А поведение у них с Валеро в чем-то одинаковое — оба на Бога ссылаются и очень просят прощения у потерпевших. Может, это с католической верой связано. У наших преступников так каяться не принято. Предлагают — давай, я деньгами верну, а ты мне напиши расписку, что претензий не имеешь.
У наших преступников каяться не принято. Предлагают — давай, я деньгами верну, а ты мне напиши расписку, что претензий не имеешь
«Свой» среди чужих: как Валеро втирался в доверие
— Когда вы подключились к расследованию казанской «кражи века» на 160 миллионов?
— Сама кража произошла 15 июля 2018 года. Узнали об этом почти в полночь. Поэтому дело возбудили уже 16-го. Изначально им занимался мой коллега — Ленар Сабиров, именно он, как дежурный следователь выезжал на место преступления, а позже принял это дело к производству. А я подключилась уже в этом году, когда Сабиров подал рапорт об отставке и ждал назначения на новую должность в СКР.
6 апреля 2021 года нашего подследственного привезли в Казань, а 7-го я пошла его допрашивать. С делом успела ознакомиться, так что обстоятельства знала. Изначально под подозрением оказались три иностранца, что приезжали в Россию в период проведения матчей чемпионата мира по футболу.
Для справки: По версии следствия кража ценностей произошла из павильона «Казанской ярмарки» в 20 часов 27 минут 15 июля 2018 года. Первоначально в причастности к ней подозревали троих туристов из Гватемалы и Колумбии, что утром 15 июля вылетели через Москву в Ригу (Латвия) и позже были объявлены в федеральный розыск. Заочное обвинение в краже на 133 миллиона рублей (к концу следствия сумма выросла до 160 млн 556 тыс.) предъявили только Эдгару Алехандро Валеро Валеро, ему же 28 сентября 2018-го избрали заочный арест. Затем объявили в международный розыск по линии Интерпола и через год задержали в Аргентине. Процедура экстрадиции была долгой.
— Как обеспечивалась охрана на выставке и какие просчеты сделали возможной столь дерзкую кражу?
— В последний день проведения ювелирной выставки на «Казанской ярмарке» сделали бесплатный вход для посетителей. До этого просто погулять никто не заходил.
По факту у нас 12 потерпевших, что работают под брендом «якутские бриллианты» — это организации и частные предприниматели, что передавали на комиссии ювелирные изделия в Seven Diamonds (далее — SD) для реализации и сама компания Seven Diamonds (далее — SD). Поскольку в пропавшем чемодане были 100 тысяч рублей — часть выручки SD. У этой фирмы был заключен договор с всемирно известной транспортной компанией (российское ООО «Бринкс» является «дочкой» The Brink's Company, основанной в Чикаго 160 лет назад — прим. авт.), которая занимается перевозками ценных грузов, используя бронированный транспорт и вооруженных сотрудников в униформе.
На выставке у этой компании-перевозчика был договор с несколькими участниками. Они сначала остальных упаковали, а потом стали упаковывать имущество SD. Всего было 15 чемоданов: один с драгоценностями, остальные — с оборудованием, канцтоварами, которые они использовали на выставке. Со слов представителей «Бринкс», самый ценный чемодан упаковывали сотрудники Seven Diamonds, а остальные, за стойкой — сотрудники «Бринкс».
В этот момент, по показаниям свидетелей, к ним молча подходит Эдгар и просто начинает вместе со всеми упаковывать. На видео этого начала работы нет, все происходило несколько часов — пока все упаковывали в чемоданы, переупаковывали в мешки, опломбировали. За это время можно было и спросить — чей это сотрудник. Но видимо, представители обеих компаний думали про нашего колумбийца, что он из партнерской фирмы. Хотя в SD такая политика, что там работают только якуты.
Свидетели ссылаются на то, что за долгие годы работы таких казусов у них раньше не было. Возможно, поэтому халатно отнеслись.
«Вряд ли бы заказчик или соучастник удовлетворился суммой в 100 тысяч»
— И что было дальше?
— Они все это упаковывали, и Эдгар вместе с ними. Самый ценный чемодан стоял в середине багажа. Когда все закончили — представитель «Бринкс» подписала акт о приемке, что груз получила и теперь все имущество находится в их ведении. Сотрудники SD уехали. Но тот самый чемодан еще не был упакован в мешок и опломбирован.
Дальше, уже со слов Эдгара, один из сотрудников в форме передает ему этот чемодан и мешок, чтобы упаковать». А потом мешки начинают выносить из павильона «Казанской ярмарки» и грузить в автомобиль, а Эдгар забирает этот чемодан и с ним уходит — к машине, которая ждет его. Они через забор вместе с приятелем этот чемодан перекидывают, забирают и уезжают.
Их было трое. Один из них находился за рулем и ждал. Другой в том же павильоне, где шла упаковка, просто сидел на лавочке. Были они в сговоре с ним или нет? Сам Эдгар отрицает полностью. Говорит — познакомился с ними только в Казани, так как они тоже говорят на испанском. По версии Эдгара, они весь день где-то гуляли. Потом тот, что за рулем, говорит — я забыл телефон, съезжу за ним. В этот момент проезжали мимо «Казанской ярмарки» и поскольку всем троим хотелось есть, решили зайти и купить что-то. Двое пошли на «Казанскую ярмарку», а водитель уехал за телефоном и потом вернулся.
Нами найдены абсолютно все похищенные изделия. Если бы кто-то был в теме, то за три года, наверное, что-то бы забрал
— А проверялась ли версия о причастности к краже настоящих сотрудников этих двух компаний?
— Не забывайте, нами найдены абсолютно все похищенные изделия. Если бы кто-то был в теме, то за три года, наверное, что-то бы забрал. Вряд ли бы заказчик или соучастник удовлетворился лишь суммой в 100 тысяч рублей из чемодана, а остальное не тронул. Сам Эдгар говорит — деньги взял себе и потратил: «Мне хватило, чтобы поесть и улететь».
По его версии, когда он шел на «Казанскую ярмарку», то денег на обратную дорогу из России у него не было. Увидел, что люди работают и решил — если поможет, ему заплатят. Поэтому якобы и начал вместе со всеми упаковывать. Он говорит: «Я смотрю — возле меня чемодан. Я подумал, наверное, в этом чемодане — компьютер. Заберу-ка я его и продам. Будут деньги улететь». Дальше он забирает этот чемодан и уходит. А товарищам говорит — я им помогал, и они со мной расплатились этим чемоданчиком, в курс дела их не вводил, только попросил высадить возле той лесопосадки.
Когда они уехали — заглянул внутрь и увидел, что там не компьютер, а какие-то украшения. Подумал, что это какая-то бижутерия, потому что золото должно быть желтым, а оно было белое, — рассказывал он.
Когда кража вскрылась, колумбиец был еще в Казани
— Помню что на старте расследования довольно быстро установили личности причастных?
— Хорошо сработали оперативники. Даже если лица людей на камерах видны, нужно еще паспортные данные узнать. Еще сложнее — если личность человека нужно по всему миру устанавливать. Фактически удалось отследить их по машине, на которой они передвигались. Там на камерах с «Казанской ярмарки» засветился Hyundai Solaris. Оказалось, что он сдавался в аренду, но проверка водительского удостоверения арендатора показала — оно поддельное. Там было оригинальное фото, но данные гражданина Гватемалы, который в Россию не прилетал.
Удалось вычислить квартиру, где они втроем проживали на Квартале, на Меридианной — трудоемкая была работа. Вещей там уже не осталось, квартиру успели пересдать. Дом этот недалеко от той посадки, где потом нашли ценности.
— А когда Валеро прилетел в Россию?
— Сам он прибыл в Казань 12 июля, а в Россию все трое прибыли к началу чемпионата мира по футболу — в июне. Прилетели в Москву разными самолетами и разными датами. Эдгар в Москву прибыл из Парижа.
Когда они трое познакомились — непонятно, в Казань они тоже прилетали разными рейсами — Эдгар 12 июля, еще двое 14-го. Говорит — прилетел на ЧМ по футболу, побывал в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Название еще одного города, где проводились матчи, он забыл (сборная Колумбии играла на аренах в Саранске, Москве, Казани и Самаре — прим. ред.). Временная регистрация у него была только на период ЧМ.
Из Казани он улетал в 8 утра 16 июля на самолете в Москву. А затем — в Латвию.
Эдгар говорит — прилетел на ЧМ по футболу, побывал в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Название еще одного города, где проводились матчи, он забыл
— То есть на момент, когда обнаружили пропажу — в полночь, он еще был в Казани?
— Да. Он в это время как раз закапывал все в лесу. Был занят. Говорит, копал землю палкой. Но перед этим все похищенное он переупаковал.
Там были сертифицированные бриллианты — каждый в отдельной коробочке, потому что по закону бриллианты можно продавать только в ювелирных магазинах и таких коробочках. Они пластмассовые, но открыть их руками невозможно. Представитель потерпевшего нас уверял, что такие коробочки открывают только ювелирные мастерские. Это сделано специально, чтобы ничего случайно не открылось и не потерялось. Так вот — в каждой коробочке лежало по бриллиантику, а Эдгар все эти коробочки вскрыл, и все эти камушки положил в отдельный пакетик.
С его слов, занимался он этим в том же парке — там вообще никто не ходит, потому что рядом есть нормальная дорога. За два дня, что мы там копали, видели лишь одного прохожего. Через эту лесопосадку никуда не выйдешь — она прямо за «Парк Хаусом», рядом автозаправка «Шелл». Территорию посадки превратили в помойку — мусор, болото, плохое место для прогулок.
Получается, что он умеет обращаться. Искусственного освещения там не было, но занимался он этим всю ночь — до рассвета. А ведь там было больше 2,5 тысячи изделий, каждое — на картонной подушечке, в которых украшения на витрину ставят, и в отдельном пакетике. И все эти изделия он вытаскивал из пакетика, выбрасывал подушечки и клал изделия, чтобы меньше места занимали.
— И что он, как Золушка всем этим занимался, да еще в темноте?
— Да, это очень трудоемкая и аккуратная работа. Изделий было много, когда он закончил переупаковку, то разделил их и засунул в обычные мусорные пакеты. А дальше обмотал желтой изолентой, чтобы они не испортились в земле. Получилось 4 шарика. Говорит, что испугался, не знал, что делать с этим товаром и решил закопать. И на всякий случай снял видео, куда закопал — если вдруг начнутся проблемы.
На съемную квартиру пришел ранним утром. Самолет у них был в 8.25. С собой на рейс он вообще ничего не взял. Я думаю, это инстинкт самосохранения. Иначе бы задержали на таможне. Он прекрасно понимал — такую пропажу не могли не заметить.
— Первоначально в 2018-м году была информация, что все убытки компенсировала страховка. Это не так?
— Имущество было застраховано на 32 млн рублей, но эта страховка была на все 15 чемоданов, и суд посчитал — раз украли лишь один чемодан, то страховая должна выплатить 2 млн рублей. SD судились, потому что хотели полную сумму страховки. Они практически не рассчитывали, что сами ценности удастся вернуть.
Если честно, когда его экстрадировали в Россию и привезли в Казань, никто и не думал, что есть шанс найти все имущество
«Производит впечатление бедного и несчастного»
— Попыток вернуться в Россию до задержания в Аргентине не предпринимал?
Нет. Раньше он в нашей стране не был. Русский и английский он не знает. Только испанский. Собирался ли он когда-либо забрать ценности, мы не знаем.
Если честно, когда его экстрадировали в Россию и привезли в Казань, никто и не думал, что есть шанс найти все имущество. Прошло уже три года. Понимали — вероятно, оно уже где-то распилено. Рассуждали — было бы здорово найти какую-то часть, была надежда, что он сам расскажет.
Но он, приехав сюда, говорил: «Я вообще не знаю, зачем меня в Россию доставили и говорят мне про какие-то бриллианты. Я не в курсе».
Задержали его в Аргентине по подозрению в другом преступлении — проникновении в чужое жилище. Как он сам говорит: «Я просто стоял на парковке и меня забрали вместе со всеми». Видимо, не смогли установить причастность, поэтому и выдали России.
О себе он говорит — бедный таксист из Колумбии. Есть дочь 13 лет и сожительница. Мать девочки их оставила. В Аргентину он ездил, чтобы получить документы на дочь и оформить ей гражданство Колумбии.
— Почему у него двойная фамилия, и где имя, а где отчество?
— У него два имени — Эдгар Алехандро. Первое дал отец, второе — мать. Фамилии тоже две — потому что его родители являются дальними родственниками. Отчества нет.
— На видеозаписях экстрадиции он выглядел испуганным, как на следствии держался?
— Он всегда так выглядит, потому что не понимает, что вокруг него люди говорят. Поэтому взгляд бегающий, пытается понять, что происходит. Производит впечатление бедного и несчастного. Одна из понятых на следственных действиях признавалась: «Мне его жалко, можно я ему хотя бы воды дам попить...»
Переводчик с испанского у нас был с первого дня, как и адвокат по назначению. Но даже через переводчика тяжело общаться с человеком, когда непонятно — врет он или нет. С русским — по интонации угадать можно. Здесь — нет. Я английский учила. Он его не знает.
— Так когда он начал сотрудничать?
— На очных ставках. Это произошло уже после того, как ему объяснили, что ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы, и за похищенную сумму меньше девяти лет ему вряд ли дадут. Тогда он начал задумываться, спрашивать — какие есть варианты. Мы ему предложили возместить ущерб — деньгами или ценностями.
Переводчик с испанского у нас был с первого дня, как и адвокат по назначению. Но даже через переводчика тяжело общаться с человеком, когда непонятно — врет он или нет. С русским — по интонации угадать можно. Здесь — нет
Он попросил свидание с адвокатом наедине, а после этого на очной ставке заявил: «Я все закопал, и могу показать это место». На тот момент было непонятно — правда ли это, или он просто пытается нас ввести в заблуждение.
На очную ставку из Москвы прилетели директор потерпевшей компании Василий Саввин и его сотрудница-свидетель. Она опознала Валеро, рассказала, что 12-13 июля видела его на выставке. Он подходил к их стойке, она пыталась что-то ему предложить, но он просто отвернулся и ушел, ни слова не говоря. Она подумала — немой и поэтому его запомнила. А еще рассказала, как 15 июля видела его там во время упаковки. Там его все видели. Сам Эдгар с ее показания подтвердил лишь в части — не согласен, что был там 12-13 июля. Говорит: «Первый раз на эту выставку пришел 15-го. И начинает нам рассказывать всю эту историю, как решил помочь и потом взял «чемодан с компьютером».
Место поисков взяли под охрану
Когда Эдгар увидел потерпевшего — сразу стал просить прощения и у него, и у Бога. Спрашивал без конца: «Вы меня простите». Саввину это переводят, он говорит — ладно, давайте сначала найдем. А Эдгар спрашивает через переводчика: «Почему он меня не прощает?!» Ему снова — когда мы все найдем, тогда прощу. «Может, напишите, что претензий ко мне не имеете?" — на это потерпевший пообещал — если найдем — напишет. Колумбиец очень хотел, чтобы потерпевший участвовал в поисках. 13 июля мы провели очные ставки, а 14-го поехали искать это место.
— Сколько людей участвовали в поисках?
— Изначально было четыре сотрудника БОР (батальон оперативного реагирования — прим. авт.), я, потерпевший, мой начальник, пять оперативников, обвиняемый, переводчик и двое понятых, поскольку собирались проводить проверку показаний на месте. Взяли с собой лопаты и видеокамеру, чтобы фиксировать происходящее.
Приехали на Мусина, 51 — он запомнил этот адрес. Оказались во дворах. Он говорит — нет, это не здесь, после расспросов объясняет — там была дорога и заправка. В итоге мы нашли эту посадку за «Парк Хаусом». И уже 14 июля выкопали первый мешок с золотом. Как только зашли в посадку — он увидел металлический контейнер и на него ориентировался, в 2018-м этот контейнер на том же месте стоял. И попал на отснятое Эдгаром видео.
— И это видео тоже стало доказательством в деле?
— Да. И помогло нам в поисках. Он сказал, что скинул это видео своей сестре и поделился блокнотиком с номерами телефонов. Мы с ней созвонились — она прислала.
Начали копать в указанном месте — ничего. Но на картинке именно это место, значит все правильно. Я его перед этим спрашивала: «Какого цвета упаковку нам искать?" Он говорит — «черный пакет». А тут опертивник роет-роет и видит, что-то желтое вылезло — думает, мусор, и лопатой в сторону сдвигает. А Эдгар сзади начинает кричать — оно! И действительно — достаем тяжелый желтый шар, под желтой изолентой — черный пакет с нашими пропавшими украшениями.
Когда первый пакет нашли — появился ажиотаж: значит, есть и остальное, надо искать дальше. А он сам не очень хорошо помнил, куда он закопал. Да и местность изменилась — деревья попадали, какая-то сетка металлическая появилась. Копали по указанным им местам и не могли никак найти. От металлоискателей толка не было — они на весь металл реагируют, а там было очень много шприцов и металлических букв Е — не знаю, для чего они вообще существуют. В детстве тоже с такими железяками играли, они всегда почему-то в земле валяются.
В ночь часть сотрудников осталась охранять это место, по решению руководства. А на следующий день с утра начали копать и оказалось, что вчера надо было копнуть всего на 10-15 сантиметров дальше в ширину. Последние три мешка лежали уже очень близко к болоту. Там на землю наступаешь — из-под обуви вода сочится. Интересующие нас мешки были фактически в болоте — верхний слой земли убираешь, а внизу уже вода.
— От воздействия воды пострадали?
— Когда мы начали вскрывать, там и вода в этих пакетах оставалась. Болотом жестко пахло. При описи и упаковке изъятого ценностей мы на это внимание обращали. А когда официально передали все найденное потерпевшему, и он с бриллиантами улетел в Москву, вскрылась проблема. При тщательном осмотре оказалось, что все изделия нужно полностью разбирать и полировать. Потому что под каждый камушек в оправе успела попасть вода.
— А эти работы увеличили размер ущерба? Или их оценка не проводилась?
— Нет. И сам потерпевший в этой части тоже ничего не говорит. Но для них это знакомая работа. К тому же 160 млн — это закупочная цена по состоянию на 2018 год. Продажная цена дороже, и учитывая, что за три года стоимость бриллиантов подорожала. Исходная цена изделий сейчас значительно дороже.
Там очень много камней было, названий которых я никогда даже не слышала — раухтопаз, тсаворит. Были изумруды, сапфиры. Самое дорогое кольцо с крупным сапфиром и бриллиантами оценивалось в 6,6 млн рублей. Свидетель из SD, когда пересчитывала сертифицированные бриллиантики, вдруг предложила — давайте я ваше имя из бриллиантов соберу? Сказала — на Екатерину камней не хватит, но на Катю — вполне. И выложила мое имя на столе из камней.
Чем казанская тюрьма лучше аргентинской
— Был ли шанс найти ценности без помощи обвиняемого?
— Я думаю, что нет. Всю Казань не перероешь. И потом мы реально не знали, что они здесь, а не вывезены куда-то. Все были просто счастливы, когда нашли, ведь такой гигантский ущерб удалось возместить.
— Все тома дела на испанский пришлось переводить?
— Всего в деле 10 томов. Все материалы огласили ему на испанском языке, а перевели то, что прописано в УПК — от постановления о возбуждении дела до обвинительного заключения. Все он получил в копиях на испанском.
— Как ему сидится в российском СИЗО? Передачи не получает?
— Он получает денежные переводы на счет, чтобы можно было что-то купить в магазине при учреждении ФСИН. Насколько я знаю, его семья планирует для суда нанять уже договорного адвоката. До сих пор у него был адвокат по назначению. На родине у него дочь и сожительница. В теории могут приехать. Но сожительницу пустят к нему на длительное свидание лишь в случае заключения брака. Я ему это объяснила, а он сказал: «Жениться? Нет, ни в коем случае!»
По поводу условий содержания не жалуется. В сравнении с Аргентиной, здесь ему больше нравится. Там отношение к заключенным совсем другое. Говорит — в Аргентине его избивали. Но там у него была возможность общения с родственниками по видеосвязи. Здесь звонить ему запрещено.
По оперативным данным, обвиняемый колумбиец также разыскивается правоохранительными органами Египта и Испании, возможно, за схожие преступления. Ранее он судим за кражу в Боготе (столица Колумбии), еще у него были неоднократные проникновения в жилище, кража с отягчающими обстоятельствами и даже побег из тюрьмы. Самая первая судимость была больше 20 лет назад — в 1999-м.
— Русский-то учит?
— Под конец следствия научился говорить мое имя. «Екатерина» у него лучше получается, чем «Катя». Выучил имя переводчицы. Приветствие он знал и до этого. В СИЗО, как мне рассказал один из подследственных, его научили еще выражению: «Здорово, братуха!»
— Большое спасибо за интервью! Будем следить за судьбой Эдгара Алехандро уже в суде.
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