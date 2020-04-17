В следующем учебном году школы Татарстана могут перейти на пятидневку

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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать возможность перехода на пятидневную неделю во всех школах города на будущий учебный год. Об этом он заявил на совещании с директорами школ.

Он призвал извлечь плюсы и минусы из нынешней ситуации. С учетом онлайн-обучения, перевести учеников на пятидневку станет возможно.



«Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты», — сказал Метшин.