В следующем учебном году школы Татарстана могут перейти на пятидневку
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать возможность перехода на пятидневную неделю во всех школах города на будущий учебный год. Об этом он заявил на совещании с директорами школ.
Он призвал извлечь плюсы и минусы из нынешней ситуации. С учетом онлайн-обучения, перевести учеников на пятидневку станет возможно.
«Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты», — сказал Метшин.Общество Татарстан
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