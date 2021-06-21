На природном газе: на ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» состоялся розжиг первой газотурбинной установки

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Одно из ведущих нефтехимических предприятий России завершает реализацию масштабного проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. Буквально на днях здесь произошло знаковое событие — розжиг первой газотурбинной установки. Это событие является одним из ключевых в ходе пусконаладочных работ ПГУ-ТЭС.

Собственная теплоэлектростанция

ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт — один из амбициозных проектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Теплоэлектростанция предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов с отдувок с производств ПАО «Нижнекамскнефтехима» и одновременной выработки электрической энергии для энергоснабжения производственных потребностей ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Использование собственной электроэнергии снизит затраты на приобретение энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости готовой продукции предприятия.

— 11 июня на ПГУ-ТЭС произошел первый розжиг газотурбинной установки №1 с выходом на частоту вращения ротора турбины 1 000 оборотов/мин. Этому предшествовала большая работа: была произведена гидроопрессовка и водная промывка котлов-утилизаторов, химпромывка котлов, пройдены гидравлические и пневматические испытания трубопроводов различных систем, а также проверка систем АСУ ТП, — отметил директор Дирекции строящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.

Мощность генераторов ГТУ по 167 МВт каждый

Первый розжиг газотурбинной установки — важный этап пусконаладочных работ. Для подготовки к запуску газотурбинных установок были выполнены промывки и запуск в работу водоподготовительной установки, основной системы охлаждения в составе башенной градирни и циркуляционной насосной станции, замкнутой системы охлаждения установки подготовки газообразного топлива с заполнением контура охлаждения оборудования дожимной компрессорной станции обессоленной водой.

Создан запас сырой воды в резервуаре 1 000 м3. Запуск водоподготовительной установки позволяет обеспечить запас обессоленной воды в 2 баках по 1 000 м3, который будет использован в контуре охлаждения ГТУ.

Готовность к первому розжигу ГТУ №1 была обеспечена генподрядчиком последовательным запуском систем охлаждения, маслоснабжения, подачи природного газа, систем пожаротушения, безопасности и других вспомогательных систем.

— На ПГУ-ТЭС при сжигании топливного газа электроэнергия производится как на газотурбинных установках, так и на паротурбинной установке. В своем роде «дважды». Сначала выработка электрической энергии осуществляется на генераторах ГТУ за счет использования энергии горячих выхлопных газов, образующихся в камерах сгорания при сжигании топливного газа, — рассказал Ренат Абдрахманов, главный инженер Дирекции строящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Для сравнения: на установках, где реализован классический паротурбинный цикл, электрический КПД составляет около 32%. А на наших парогазовый цикл благодаря высокой эффективности обеспечивает более высокий электрический КПД — около 50%. Перейдя из паротурбинного в парогазовый цикл, энергетика сделала настоящий революционный рывок, — дополнил главный инженер.

Трехступенчатая степень очистки воды

Для бесперебойной работы станции вода должна быть максимально чистой и обессоленной. Система водоподготовки на ПГУ-ТЭС представляет собой целый комплекс — трехступенчатую систему очистки.

В небольшом здании водоподготовительной установки происходит обессоливание исходной воды, поступающей с реки Кама, до уровня качества, необходимого для технологического оборудования станции.

Процесс очистки делится на несколько этапов: сначала в многослойных и угольных фильтрах, затем в системе обратного осмоса, на последней стадии очищенная вода проходит установку электродионизации, откуда поступает в два бака запаса обессоленной воды по 1 000 м3 каждый. Производительность водоподготовительной станции — 35 кубических метров обессоленной воды в час.

Многослойные фильтры состоят из смеси гравия, песка и антрацита для очистки исходной воды от взвешенных примесей. Угольные фильтры заполнены активированным углем. Затем осветленная речная вода проходит через установку обратного осмоса. Подобную систему используют при «превращении» морской воды в питьевую, а также при получении особо чистой воды для нужд медицины. Технология помогает «отжать» исходную воду от солей.

После установки обратного осмоса очищенная вода, так называемый пермеат, поступает на установку электродионизации для глубокого обессоливания воды. После прохождения всех стадий вода может быть использована в технологических нуждах.

Тщательный подход к очистке воды обусловлен требованием завода-изготовителя котлов-утилизаторов. Менее чистая вода может вызвать коррозию и значительно сократит срок службы оборудования.

— В скором времени мы планируем произвести розжиг второй газотурбинной установки. В настоящее время идет наладка газовой турбины, компрессорного оборудования. После получения разрешений Ростехнадзора на подачу напряжения на объекты схемы выдачи электрической мощности будут начаты работы по синхронизации генерирующего оборудования ПГУ-ТЭС с электрической сетью для дальнейших этапов пусконаладочных работ, — говорит директор Дирекции строящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.



В настоящее время на ПГУ ТЭС идет набор персонала, всего будет принято на работу 92 специалиста, около 80% штата сменного персонала уже укомплектовано. Начался демонтаж вахтового городка и благоустройство прилежащей территории.

Партнерский материал