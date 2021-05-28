Основные производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетил Дмитрий Конов
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, в сопровождении генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина и руководителей предприятий комплекса, ознакомился с основными производствами нижнекамского нефтехимического комплекса: заводов пластиков и синтетических каучуков.
В ходе посещения состоялось обсуждение реализации инвестиционных проектов компании. В частности, на строительной площадке нового этиленового комплекса ЭП-600 его директор Ленар Нагимуллин рассказал о ходе строительства объекта. В настоящее время на бетонных работах, сборке металлоконструкций и установке оборудования, а также на перефабрикации трубных узлов, задействовано 2 792 специалиста. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии