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Промышленность

Основные производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетил Дмитрий Конов

21:20, 28.05.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 2
Основные производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетил Дмитрий Конов
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, в сопровождении генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина и руководителей предприятий комплекса, ознакомился с основными производствами нижнекамского нефтехимического комплекса: заводов пластиков и синтетических каучуков.

В ходе посещения состоялось обсуждение реализации инвестиционных проектов компании. В частности, на строительной площадке нового этиленового комплекса ЭП-600 его директор Ленар Нагимуллин рассказал о ходе строительства объекта. В настоящее время на бетонных работах, сборке металлоконструкций и установке оборудования, а также на перефабрикации трубных узлов, задействовано 2 792 специалиста. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 май
    Ну и ладненько.
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    Анонимно 28 май
    Тупой комментарий, ну и ладненько.
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