День в истории: белые на подходе к Казани, оборона Одессы и первый раздел Речи Посполитой

Чем примечательна дата 5 августа

Сегодня, 5 августа, в России — шуточный праздник День пьяного курсанта, в мире — День светофора. В разные годы и столетия в этот день: Россия, Австрия и Пруссия поделили Речь Посполитую; советские войска начали героическую оборону Одессы; вышли альбомы двух культовых рок-групп «The Beatles» и «Pink Floyd»; СССР, Великобритания и США подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. 5 августа родились герой Отечественной войны 1812 года Яков Кульнев, русский художник Илья Репин, французский писатель Ги де Мопассан, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач, авиаконструктор, академик Артем Микоян, американский режиссер Джон Хьюстон. Умерли один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс, русский поэт-сатирик, журналист Саша Черный, основатель компании Honda Соитиро Хонда, российский историк и культуролог Арон Гуревич, американская актриса и певица Мерилин Монор. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Белые подходят к Казани, новый директор Нацбиблиотеки Татарстана



В 1918 году отряд Владимира Каппеля заняв Тетюши и Спасск (ныне — Болгар), вышел к Казани. Как вспоминал участник событий В.А. Зиновьев, «к вечеру того же дня подполковник Каппель высаживает отряд на правый берег Волги (Верхний и Нижний Услоны) <…> таким образом, Волга была перехвачена выше Казани. 1-й Чешский полк в это время самостоятельно высаживается у Казанских пристаней и, развернувшись в боевой порядок, энергично повел наступление при поддержке нашей артиллерии. Красные оказывали упорное сопротивление <…> В этом бою также участвовал отряд сербов под командой майора Благотича. Этот отряд в составе двухсот человек, находясь в Казани, в полном составе вышел оттуда и присоединился к нам. Наконец, к ночи красные стали отходить. Ночью [белые] части в город не вошли. Начался сильный дождь, который продолжался до утра. К утру подполковник Каппель, высадившись с частью своего отряда выше Казани, вошел в город с противоположной стороны, чехи и сербы вошли со стороны пристаней».

Фото mincult.tatarstan.ru

Год назад министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила нового директора республиканской Национальной библиотеки — Мадину Тимерзянову, ранее занимавшую должность заместителя гендиректора телеканала ТНВ. «Это уникальное пространство должно жить, библиотека должна стать местом притяжения для абсолютно всех жителей города и республики, и, конечно, наше предложение должно подходить под запросы аудитории», — поделилась тогда видением новой сферы работы Тимерзянова. В этот же день в Казани презентовали новую концепцию многофункционального культурного пространства на месте бывшего НКЦ.

Год назад Вахитовский райсуд Казани начал оглашать письменные доказательства Следкома против экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. В течение часа прокурор Руслан Губаев зачитывал выдержки из части томов дела о многомиллиардных хищениях в ТФБ, среди которых — результаты доследственных проверок империи Мусина, приказы и кредитные договоры Центробанка РФ, рапорты и уже вступившие в силу решения арбитражей. Документы, представленные суду, описывали случаи выдачи «Татфондбанком» колоссальных по размеру кредитов номинальным организациям, подконтрольным Мусину, вывода залогового имущества и последующих подозрительных банкротств должников банка, и, по версии следствия, преступный сговор с «неустановленным лицом» в руководстве дружественных компаний.

Фото: Максим Платонов

Громкое дело в этот день в прошлом году рассматривали и в другом суде Казани — в Ново-Савиновском. Там стартовал в открытом режиме допрос потерпевших по уголовному делу компании «ФОН». Таковыми признали порядка 1,3 тыс. обманутых дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок.

В 2020-м в исполкоме Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина презентовала концепцию комплексной реновации территории промзоны в районе речного порта. Руководителем масштабного проекта стала бывший главный архитектор столицы Татарстана Татьяна Прокофьева.



Оборона Одессы, символы президентской власти

80 лет назад началась 73-дневная героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. Ей предшествовало наступление вражеских войск на Украине и в Молдавии, что создало угрозу окружения позиций Южного фронта Красной армии. Отступление его частей открыло бы врагу путь к Одессе и Верховное Командование решило защищать город до конца. Через две недели появился Одесский оборонительный район во главе с маршалом Георгием Жуковым. От 14 дивизий и 2 бригад врага город защищали всего четыре дивизии численностью примерно 34,5 тыс. человек. 20 августа советские солдаты отразили первый штурм. 30 сентября из-за угрозы прорыва немецких войск в Крым, защитников Одессы решили эвакуировать на Крымский полуостров. 16 октября 1941-ого оттуда вывезли последний эшелон войск. 22 декабря 1942 года в СССР учредили медаль «За оборону Одессы», а в 1965 году городу-герою Одессе вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Фото wikipedia.org

В 1975-м в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень — Сургут. Ее строительство началось в 1966 году и всего за 21 месяц удалось проложить первые 215 километров. Советский союз нуждался в этой железной дороге для беспрепятственного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Временное движение поездов по построенным участкам магистрали открывалось по мере готовности основных сооружений. Днем на линии работали строители, а ночью перевозились грузы. В августе 1969-го на участке Тюмень — Тобольск открылось пассажирское движение, а уже в марте 1974 года его продлили до станции Салым.

25 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. По указу №1138, подписанному главой государства Борисом Ельциным, таковыми стали штандарт, знак президента (символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени) и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции страны, который предписывалось использовать для торжественной церемонии инаугурации.

Фото: Максим Платонов

В пандемийный 2020-й премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил безвизовый въезд в нашу страну иностранцев для краткосрочных командировок — его приостанавлили из-за пандемии коронавируса. «Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — пояснялось в распоряжении правительства.

5 августа в нашей стране отмечают «День курсанта» или «День пьяного курсанта». Шуточный праздник возник в связи с тем, что ранее в этот день выходил приказ Министерства Обороны о зачислении в военные училища или переводе учащихся на следующий курс обучения.

Первый раздел Речи Посполитой, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия



В 1772-м в Петербурге была подписана Австро-прусско-российская конвенция о первом из трех разделов Речи Посполитой. Документом подтверждались заключенные в феврале этого же года соглашения об аннексии части польско-литовских земель. Российская Империя получила восточную часть Белоруссии с Гомелем, Могилевым, Витебском и Полоцком и польскую часть Ливонии (Даугавпилс с прилегающими к нему территориями на правом берегу Западной Двины). Пруссия завладела Польским Поморьем без Гданьска и Торуня и небольшой частью Куявии и Великой Польши (округ Нетцы). Австрии досталась большая часть Червонной Руси со Львовом и Галичем и южная часть Малой Польши (Западная Украина). Следующие два разделала провели в 1793 и 1975 годах, в результате чего Речь Посполитая перестала существовать как государство.

Фото wikipedia.org

Ежегодно в этот день отмечается Международный день светофора — в 1914 году в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных регуляторов дорожного движения — он имел красные и зеленые фонари. Трехцветные светофоры, похожие на те, что установлены повсеместно на дорогах, впервые появились также в США — Детройте и Нью-Йорке в 1920-м. В январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде установили первый светофор в России, а в декабре этого же года он начал работать на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.

В 1963-м в Москве представители Советского Союза, США и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Его стороны провозгласили своей главной целью «скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении», которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы «стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного». Заключая договор, СССР, Великобритания и США стремились достичь прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия навсегда. В силу он вступил спустя пару месяцев, 10 октября.

Фото wikipedia.org

В 1966 году свет увидел знаковый альбом культовой британской рок-группы «The Beatles» — «Revolver» («Револьвер»). Это была уже седьмая по счету записанная студией пластинка, которая в очередной раз «выстрелила», принеся новую порцию славы группе. Она возглавила рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но в США.

В 1967-м мир услышал первый альбом рок-группы Pink Floyd — The Piper At The Gates Of Dawn, включавший в себя 11 композиций. В британских хит-парадах пластинка сразу заняла шестую строчку. Большинство экспертов отмечают, что альбом оказал огромное влияние на становление и развитие психоделического рока. Свое название, которое на русский языке переводят как «Волынщик у ворот зари» он получил от седьмой главы сказочной повести «Ветер в ивах» шотландского писателя Кеннета Грэма, любимой книги основателя группы и автора треков дебютной пластинки Сида Барретта. «Шедевр психоделического рока составили по-детски игривые «кислотные» гимны о причудливых космических пространствах, гномах, велосипедах, «комнатах, полных мелодий и даже об одном коте», — писал об

альбоме Игорь Цалер.