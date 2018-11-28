Второе взятие Казани после Ивана Грозного: как зажглась звезда белого офицера Каппеля

«Он все время хотел быть в гуще событий». Начало Гражданской войны в Поволжье (Пермь, Самара, Симбирск)

В этом году отмечается вековой юбилей Гражданской войны. Одной из самых заметных фигур того сложного периода был Владимир Каппель. И таланты белого офицера раскрылись в Поволжье. А взятие его войсками Казани и Симбирска стали важными эпизодами войны. Петербургский историк Николай Богомазов в колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает отдельные этапы боевого пути Каппеля.

«Он все время хотел быть в гуще событий»

В название данной заметки я вынес цитату из интервью генерала В.М. Молчанова. Мне показалось правильным, чтобы материал о Каппеле имел в заголовке характеристику, данную Владимиру Оскаровичу не историком и не политиком — и те, и другие сейчас и без нас активно высказываются в медиапространстве насчет Гражданской войны. Это замечание высказано в 1970 году его сподвижником, который почти одновременно с Каппелем решил бороться с оружием в руках за свое видение пути, по которому должна была пойти застывшая на историческом перекрестке Россия.

Думаю, что не сильно погрешу против истины, если назову Каппеля вторым по известности (после адмирала А.В. Колчака) белогвардейцем с восточного фронта. Тот же генерал В.М. Молчанов после смерти Каппеля еще два года сражался с большевиками и дожил аж до 1975 года, но его имя мало что говорит современному россиянину, в то время как Каппеля знают почти все. Восточный фронт Гражданской войны дал немало громких имен, ярких личностей, сильных полководцев и вождей, но Каппель, вне всякого сомнения, сейчас известен гораздо лучше, чем большинство из них.

Вероятно, сохранение его имени в исторической памяти нашего народа отчасти объясняется кинематографом — этим «важнейшим из искусств», которое немало способствовало формированию общественного представления о событиях революции и Гражданской войны. В первую очередь это, конечно, знаменитая сцена «психологической атаки» каппелевцев из фильма «Чапаев» братьев Васильевых 1934 года, который хотя бы разок смотрели если не все, то почти все. Современный отечественный кинематограф тоже вложил свою лепту — например, в фильме «Адмирал» Андрея Кравчука В.О. Каппель, роль которого сыграл Сергей Безруков, является одним из самых ярких персонажей. Имеется и своя сцена «психологической атаки» каппелевцев.

Знаменитая сцена «психологической атаки» каппелевцев из фильма «Чапаев» братьев Васильевых 1934 года. Фото: кадр из фильма «Чапаев» (russian7.ru)



Безотносительно кино, имя В.О. Каппеля неоднократно звучало в медиа по разным поводам, из которых главный — перезахоронение его останков на кладбище Донского монастыря в Москве. В декабре 2006 года останки были обнаружены в Харбине и в начале 2007 года его прах был погребен рядом с могилами А.И. Деникина и философа И.А. Ильина, образовав тем самым небольшой «белогвардейский» уголок некрополя Донского монастыря.

Но, конечно, самая главная причина известности и даже, наверное, справедливо сказать, популярности фигуры В.О. Каппеля кроется в его биографии и особенно в его личности, которая вызывала уважение не только среди сторонников, но и среди противников (дабы не быть голословным, могу упомянуть, что, в частности, Каппеля высоко оценивал С.С. Каменев — командующий Восточным фронтом РККА, а затем главнокомандующий вооруженными силами РСФСР). В данном очерке я хочу попытаться разобраться, как из обычного офицера Каппель вдруг стал настоящей «звездой» Гражданской войны (если позволительно употребить такой термин к столь трагическим событиям). Ведь далеко не каждому офицеру, даже талантливому и способному, был уготован такой путь. И уж тем более далеко не каждый офицер остался в народной памяти. В годы революции и Гражданской войны многие взлетели на социальных лифтах в генералы, но редкие известны сейчас широкой публике (готов спорить, что имена Б.С. Пермикина, А.В. Туркула, А.П. Родзянко большинству не говорят абсолютно ничего). Чем же так выделяется В.О. Каппель из всей массы русского офицерства, насчитывавшего к 1917 году более 250 тысяч человек?

«Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом»

Владимир Оскарович Каппель не был по рождению ни сибиряком, ни волжанином, хотя своей жизнью и деятельностью он прочно связал свое имя и с Поволжьем, и с Сибирью. Он родился в 1883 году, по всей видимости, в Царском Селе (пригороде Санкт-Петербурга). Ранее считалось, что местом его рождения является Тульская губерния, а именно город Белев, широко известный своими яблоками и особенно пастилой. Однако вновь выявленные источники показывают, что с большой степенью вероятности он родился все же именно в Царском Селе. Его карьера до 1918 года представляет собой стандартный и даже в чем-то шаблонный путь русского офицера: в 1901 году окончил 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге, в 1903 году — столичное Николаевское кавалерийское училище, произведен в корнеты и выпущен в 54-й Новомиргородский драгунский полк, расквартированный в Царстве Польском.

В 1906 году, во время Первой русской революции, полк был командирован в Пермскую губернию ликвидировать революционную банду Лбова. Здесь, в Пермской губернии, поручик В.О. Каппель женился на Ольге Сергеевне Строльман — дочери директора пушечного завода в Мотовилихе.

Владимир Каппель. Фрагмент фотографии выпускников Императорской Николаевской военной академии 1913 года



Известна и часто цитируется аттестация, которую В.О. Каппелю дал командир полка в 1908 году. «В служебном отношении обер-офицер этот очень хорошо подготовлен, занимал должность полкового адъютанта с большим усердием, энергией и прекрасным знанием. Нравственности очень хорошей, отличный семьянин. Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом. Развит и очень способен. В тактическом отношении, как строевой офицер, очень хорошо подготовлен <…> Имеет большую способность вселять в людях дух энергии и охоту к службе. Азартным играм и употреблению спиртных напитков не подвержен».

В том же 1908 году В.О. Каппель пытался, но не смог поступить в Николаевскую академию Генерального Штаба. Вторая попытка была более удачной, и он был зачислен в академию. Небезынтересно, что один из его выпускных докладов, который он читал и защищал в академии в 1913 году, назывался «Служба автомобиля в армии. Главнейшие основания организации автомобильных войск». В 1913 году уже штабс-ротмистр Каппель успешно окончил свое обучение в академии.

Первую мировую войну В.О. Каппель провел на разных штабных должностях в действующей армии, что, однако, не мешало ему неоднократно проявлять храбрость и воинскую доблесть — он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орденом Святой Анны 2-й степени с мечами, орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» и орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами. К январю 1917 года Каппель был произведен в подполковники и назначен на должность помощника начальника оперативного отделения штаба Юго-Западного фронта.

Один из его биографов, А.А. Федорович, писал: «В.О. Каппель до своего конца исповедовал монархические взгляды. Февральскую революцию он пережил в нравственном отношении очень тяжело…». Тем не менее весь 1917 год Каппель провел в действующей армии на Юго-Западном фронте. По всей видимости, он безусловно сочувствовал Л.Г. Корнилову и даже в каком-то виде участвовал в «Корниловском мятеже» в конце августа 1917 года, однако после провала мятежа не был арестован и продолжил службу. После Октябрьской революции подполковник Каппель покинул рассыпающийся фронт и приехал в Пермь к семье. Таким образом заканчивается первый, дореволюционный этап жизни и деятельности В.О. Каппеля. И начинается второй, революционный, который, с одной стороны, был для него временем национальной катастрофы, остро им переживаемой. А с другой стороны, именно революция и Гражданская война вынесли Каппеля на передний план жизни страны, сделали его одним из главных акторов, превратили его из объекта истории в действующий субъект.

В.О. Каппель с семьей. Фото времен Первой мировой войны



Первые победы белого офицера

Почти до самого конца весны 1918 года Каппель живет с семьей в Перми. В это время в Самаре создавался штаб Поволжского военного округа РККА, который должен был приступить к развертыванию новый частей Красной армии. Каппель, подполковник Генерального Штаба, не занятый на другой работе и находившийся сравнительно недалеко, был приглашен работать в штаб. 20 мая 1918 года он ответил телеграммой: «Согласен. Сегодня выезжаю [в] Самару». Что побудило Каппеля дать согласие на службу в Красной армии — об этом историки спорят до сих пор. Бытовые ли, финансовые, подпольно-заговорщицкие или личные причины были тому виною — можно лишь додумывать. Однако совершенно очевидно, что В.О. Каппель был убежденным противником большевиков, а потому вопрос о его вступлении в антибольшевистскую армию был лишь делом времени. Или повода.

А повод представился так быстро, что Каппель, по сути, и не успел послужить в Красной Армии. В конце мая 1918 года вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса, который стал быстро распространятся по линии Транссибирской железнодорожной магистрали. 8 июня 1918 года чехи взяли Самару, где эсеры-члены разогнанного Учредительного собрания образовали правительство — КомУч, который, в свою очередь, немедленно приступил к формированию собственной армии («Народная армия»). Как вспоминал очевидец, «к 12 часам дня (8 июня) повсюду уже расклеивались воззвания нового правительства с приглашением записываться добровольцами в Народную армию <…> В тот же вечер состоялось собрание офицеров Генерального штаба, на котором обсуждался вопрос, кому возглавить добровольческие воинские части. Желающих не находилось. Решено было бросить жребий. Тогда попросил слова на вид и мало кому известный, недавно прибывший в Самару офицер.

— Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков!

Это был подполковник Владимир Оскарович Каппель».

Назначенный командовать только что созданной «армией», В.О. Каппель на следующий день вместе со своим отрядом выступает в направлении на Сызрань, которую берет 11 июня 1918 года. Первая победа В.О. Каппеля как белогвардейского полководца, таким образом, состоялась спустя три дня после назначения.

После взятия Сызрани отряд Каппеля двинулся вверх по Волге — через несколько дней был занят Ставрополь (ныне — Тольятти). Очищая оба берега, Каппель вместе с чехами 22 июля 1918 года захватывает Симбирск (ныне — Ульяновск). Это был неожиданный и достаточно сильный удар «под дых» Советской власти — ведь Симбирск мало того что крупный город, центр Симбирской губернии, но еще и родина В.И. Ленина, что придавало занятию города белыми частями особое значение. За взятие Симбирска В.О. Каппель будет в августе 1918 года произведен правительством КомУча в полковники.

1-й стрелковый полк в Казани (Чехословацкий легион), август—сентябрь, 1918 г. Фото humus.livejournal.com



Казань взята

Пожалуй, самым известным эпизодом боевого пути В.О. Каппеля является взятие Казани, операция против которой была во многом его личной инициативой. Дело в том, что после занятия Симбирска перед Народной армией и чехами встал вопрос, в какую сторону наносить главный удар — вниз по течению Волги по направлению на Вольск — Саратов, имея целью разбить красные отряды с легендарным В.И. Чапаевым, или же вверх по течению — на Казань? Правительство главным направлением посчитало Саратов, приказав Каппелю ограничиться демонстрациями в направления Казани, не заходя далее устья Камы. Тем не менее В.О. Каппель решается на операцию против Казани.

Двигаясь на судах вверх по Волге, отряд Каппеля занял Тетюши и Спасск (ныне — Болгар), выйдя 5 августа непосредственно к Казани. Как вспоминал участник событий В.А. Зиновьев, «к вечеру того же дня подполковник Каппель высаживает отряд на правый берег Волги (Верхний и Нижний Услоны) <…> таким образом, Волга была перехвачена выше Казани. 1-й Чешский полк в это время самостоятельно высаживается у Казанских пристаней и, развернувшись в боевой порядок, энергично повел наступление при поддержке нашей артиллерии. Красные оказывали упорное сопротивление <…> В этом бою также участвовал отряд сербов под командой майора Благотича. Этот отряд в составе двухсот человек, находясь в Казани, в полном составе вышел оттуда и присоединился к нам. Наконец, к ночи красные стали отходить. Ночью [белые] части в город не вошли. Начался сильный дождь, который продолжался до утра. К утру подполковник Каппель, высадившись с частью своего отряда выше Казани, вошел в город с противоположной стороны, чехи и сербы вошли со стороны пристаней». Окончательно белые взяли город контроль в ночь на 7 августа 1918 года.

Взятие Казани Народной армией и чехами имело колоссальное значение по многим причинам. Во-первых, белые захватили часть золотого запаса России — 650 миллионов рублей в золотых монетах и 100 миллионов рублей кредитными знаками. Дело в том, что с началом Первой мировой войны золотой запас Российской империи, хранившийся в Петрограде, был в целях безопасности перевезен вглубь страны — в Нижний Новгород и Казань. Деньги, захваченные Каппелем в Казани, стали основой бюджета Белых армий не только на Востоке, но и на других фронтах. Например, именно этими деньгами Северо-Западное правительство (при Северо-Западной армии генерала Юденича, наступавшей в 1919 году на Петроград) расплачивалось с Американской администрацией помощи (ARA) за продовольствие, закупаемое для населения занимаемых областей.

Во-вторых, в Казани была захвачена Николаевская академия Генерального Штаба. Эвакуированная из-за угрозы немецкого наступления в начале 1918 года в Екатеринбург, летом того же года она уже из-за Чехословацкого мятежа частично была переведена в, как казалось, спокойную Казань. В итоге академия практически в полном составе и со всем имуществом (частично в Екатеринбурге, частично в Казани) оказалась в распоряжении антибольшевистских сил, а преподаватели и слушатели пополнили белые штабы.

1918 год. Золотой запас России в казанском Госбанке. Фото numizmat-online.com



В-третьих, взятие Казани имело самое серьезное влияние на настроения в регионе. В частности, это самым прямым образом повлияло на события в Ижевске и Воткинске, где находились важнейшие оборонные предприятия и где вспыхнули мощные антибольшевистские восстания. К Каппелю доходили сведения и о неспокойной обстановке на нижегородских предприятиях.

Наконец, в исторической перспективе занятие Казани оказалось, по сути, самым дальним продвижением белых к центру России на восточном фронте и вызвало самое серьезное беспокойство Советского правительства за свою судьбу, поскольку через Нижний Новгород белым открывался прямой путь на Москву.

Первые два месяца в рядах Народной армии ярко зажгли звезду В.О. Каппеля, который за такой короткий срок, располагая очень ограниченными силами, смог занять два крупных поволжских губернских города — Симбирск и Казань. Безусловно, свою роль в его успехах сыграли и внутренние неурядицы в Красной Армии, особенно мятеж командующего Восточным фронтом РККА М.А. Муравьева, после которого красные части оказались серьезно дезорганизованы. Это, однако, не умоляет заслуг В.О. Каппеля как вождя своих частей, добившегося выдающихся успехов с малыми силами, принимавшего решительные и рискованные решения, оказывавшиеся в итоге правильными и успешными. В условиях Гражданской войны от военачальника требовалось быть не только командиром, но именно вождем, то есть одновременно талантливым военным руководителем и духовным лидером для своих подчиненных. Ничем особенно не выделяясь из общей массы русского офицерства до революции, Каппель неожиданно обнаружил подобные качества сразу же по вступлению своему на путь борьбы с Советской властью.

Мы оставляем его в начале августа 1918 года — после взятия Казани, в зените славы. Впереди у него тяжелый путь, вмещающий в себя драму отказа от движения на Москву, обретение новых надежд после прихода адмирала Колчака, личный карьерный взлет на фоне краха всего движения, колоссальное по протяженности и перенесенным тяготам отступление на Дальний Восток и, наконец, жуткую ампутацию ног в походных условиях без анестезии и смерть.

Какой невероятный трагизм заключается в этой биографии горячего патриота, по стечению обстоятельств с необыкновенной силой раскрывшего свои таланты именно в междоусобной смуте.