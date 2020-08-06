Дольщики «ФОНа» прогуливают суды: на допрос приходит лишь каждый десятый потерпевший

Фото: Екатерина Аблаева

В Ново-Савиновском районном суде Казани стартовал в открытом режиме допрос потерпевших по уголовному делу компании «ФОН». Таковыми признаны около 1 300 обманутых дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок. Суд вызывает их дать показания о том, когда и за сколько они приобретали жилье. Однако большинство из них на процесс не является. Учредившего «ФОН» девелопера Анатолия Ливаду и экс-руководителя компании Диану Ахметзянову МВД и прокуратура обвиняют в мошенничестве и незаконном выводе со строек жилкомплексов 2,6 млрд рублей. После заседания потерпевшие рассказали «Реальному времени» о том, кто теперь обещает им сдать дома, в достройку которых нужно вложить 5 млрд рублей.

Потерпевшие прогуливают суд



Главу строительной империи «ФОН» Анатолия Ливаду и его бизнес-партнера Диану Ахметзянову обвиняют по статье 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество». По версии МВД и прокуратуры РТ, они присвоили 2,6 млрд рублей, выведенные со строек домов. В эти дни в Ново-Савиновском суде Казани начался допрос потерпевших по уголовному делу. Всего таковыми признаны 7 коммерческих фирм и 1 300 граждан. Но не все обманутые дольщики проявляют интерес к процессу. На заседания являются только 10%, сообщили «Реальному времени» в суде.

Накануне на заседание пришли четыре человека — дольщики из ЖК «МЧС» на Губкина. Один из них, Лев Хмелев, сообщил, что изначально заключил договор на жилье в доме №4. «Но дом №3 шел по графику строительства быстрее, поэтому нам пошли навстречу и предложили квартиру в этом доме, но на 2 кв. метра меньше», — рассказал Хмелев.

Накануне на заседание пришли четыре человека — дольщики из ЖК «МЧС» на Губкина

Пока ему еще не вернули 41 тыс. рублей переплаты за квартиру меньшей площади. В перерыве заседания Диана Ахметзянова обещала, что в фирме решат вопрос.

За отсутствующих дольщиков судья кратко зачитывал показания, которые они давали в предыдущие годы: информация о договоре уступки, номер квартиры, адрес приобретенного жилья, суть претензии. Параллельно Ахметзянова вносила дополнения, которые суд приобщал к делу для того, чтобы дольщиков внесли в реестр требований к участникам строительства и они все-таки могли бы претендовать на достраиваемое жилье.

Дома достроят в мае 2021 года



Анатолий Ливада и Диана Ахметзянова, как и их адвокаты, не захотели комментировать процесс корреспонденту «Реального времени». Гораздо охотнее общались с нашим изданием потерпевшие.

— Не понимаю, для чего нас собрали на это заседание? Для того чтобы мы поливали грязью застройщиков? Земля же была действительно федеральная, может, произошло стечение обстоятельств, застройщикам дали территорию, а землю пока не оформишь, не дают разрешение на строительство. А теперь цены в несколько раз подскочили. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы достроили наши дома, а застройщиков сейчас лишили этой возможности, — рассуждает Хмелев.

Анатолий Ливада и Диана Ахметзянова, как и их адвокаты, не захотели комментировать процесс корреспонденту «Реального времени»

В самом жилом комплексе «МЧС» на ул. Губкина достроили уже два дома из пяти, на половину возведенное строение №2 сейчас строит удмуртский девелопер «КомосСтрой». Как сообщили «Реальному времени» дольщики, интерес к завершению долгостроев №3 и №4, которые представляли собой свайные поля, проявили местные застройщики «Ак Таш» и «Бриз». Республиканский Фонд поддержки дольщиков получил около 5 млрд рублей из федерального бюджета на четыре дома, среди которых и данные два «фоновских» дома.



— Изначально у нас с застройщиками были контракты, через суд их признали как договоры долевого участия, затем 2-й и 3-й дома получили разрешение на строительство, потом и 4-й дом. По новому законодательству в связи с банкротством ООО «ФОН» сейчас проходит целый юридический процесс: дольщиков включают в реестр требований к кредиторам. Всю документацию передали в республиканский Фонд поддержки дольщиков, который и является теперь застройщиком, — рассказала Ирина Князева.