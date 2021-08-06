День в истории: взятие Казани армией КОМУЧа, Титов в космосе и атомный взрыв над Хиросимой

Чем примечательна дата 6 августа

Сегодня, 6 августа, в России — День железнодорожных войск, в мире — сразу три международных праздника: борьбы за запрещение ядерного оружия, «Врачи мира за мир» и День пива. В разные годы и столетия в этот день: прекратила существовать Священная Римская империя; был проведен последний бой боксеров без перчаток; в ходе Первой мировой войны произошла «атака мертвецов»; на Хиросиму сбросили атомную бомбу; советский космонавт совершил второй в истории человечества полет в космос; появился первый интернет-сервер. 6 августа родились русский меценат Павел Демидов, художник, искусствовед Апполинарий Васнецов, британский ученый-бактериолог Александр Флеминг, эколог и геоботаник Тихон Работнов. Скончались казачий атаман, «покоритель Сибири» Ермак Аленин, испанский художник Диего Веласкес, шотландский живописец Дэвид Аллен, изобретатель телеграфа, русский дипломат Павел Шиллинг, командир Красной Армии Григорий Котовский, советский киносценарист и драматург Валентин Черных. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Взятие Казани армией КОМУЧа, Ельцин в Татарстане



В 1918 году усилиями 1-го чехословацкого полка под командованием поручика Йозефа Йиржа Швеца и отрядом Владимира Каппеля белым удалось взять Казань. У стен Кремля в августовские дни расстреляли председателя Казанского губкома РКП(б) Я.С. Шейкмана, руководителя большевиков Бондюжного завода и первого председателя Елабужского уездного Совета депутатов С.Н. Гассара, комиссара юстиции Казани М.И. Межлаука, профсоюзного лидера А.П. Комлева, представителя самарской партийной организации Хая Хатаевича, организаторов рабочих отрядов братьев Егора и Константина Петриевых и многих других. 19 августа расстреляли весь состав Центральной мусульманской военной коллегии во главе с ее председателем Муллануром Вахитовым.

Фото: Михаил Козловский

В 1990 году в Казань впервые приехал тогда еще не президент, а председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Именно тогда на встрече с общественностью в казанском УНИКСе он произнес исторические слова: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Однако стоит отметить, что информация, относительно того, где и когда хрестоматийная фраза Ельцина была произнесена, расходится. Некоторые утверждают, что сказал он ее в Уфе.

В 2015-м в столице Татарстана в концертном зале «Эрмитаж» гостиницы «Ривьера» прошла торжественная церемония открытия 33-го мирового финала чемпионата спортивного кино и телевидения FICTS Challenge 2015. Длинная красная дорожка, в центре которой стояли живые бронзовые статуи, изображавшие спортивные действия, громкая музыка, камеры, — вот что увидели казанцы в тот вечер. Гостем на торжественной церемонии стал Николай Валуев, который приехал на большом белом внедорожнике. В тот год впервые за свою историю финал чемпиона, который неизменно проходил в итальянской столице мировой моды Милане, вышел за пределы Аппенинского полуострова. Участниками знаменательного события стали 100 работ из 30 стран мира. Конкурс проводился среди полно- и короткометражных игровых и документальных фильмов, анимационных картин, телефильмов и спортивных роликов. Россия на этом кинофестивале представила 30 работ, в том числе и татарстанские.

Фото: Максим Платонов

Пять лет назад жители оказавшегося под угрозой сноса коттеджного поселка Салмачи попытались привлечь внимание общественности и властей к конфликту с «Газпромом». В полдень они собрались на площади Тукая под городскими часами и пошли в сторону Кремля в гражданских противогазах. «Мы надеваем респираторы, чтобы показать, что нужно защищаться от газа (газовой монополии)», — объяснил суть протеста один из его участников. «Противогазовый крестный ход» сопровождали полицейские, однако они не мешали происходящему. По окончании своего мирного шествия его участники Эмиль Гараев и Руслан Тагиров заявили, что намерены выступить с публичными акциями протеста в Москве.

В 2019 году начался суд над гендиректором строительной компании «Армида» Сергеем Печниковым. Он обвинялся в нарушении правил безопасности в ходе капремонта в Казанском колледже технологий и дизайна, где, упав в открытую вентиляционную шахту, разбилась педагог Луиза Губайдуллина. Печников и двое его адвокатов пытались доказать, что в трагедии виноваты иные лица, включая руководство колледжа, где проводился капремонт. Однако в итоге суд в декабре 2020-го приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Печникова признали виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, а уже в апреле 2021 года апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана освободила его от дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в строительных организациях на срок 3 года и отменили решение по гражданскому иску на 2 млн рублей.



Фото: wikipedia.org

«Атака мертвецов», второй полет человека в космос

Сегодня в России отмечают День железнодорожных войск. В 1851-м император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Документом создавались первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги — 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты. Солдаты и офицеры российских железнодорожных войск участвовали во всех войнах и вооруженных конфликтах. В годы Великой Отечественной они совместно со спецформированиями Народного комиссариата путей сообщения восстановили и построили почти 120 тыс. км главных, вторых и станционных путей и свыше 15 тыс. искусственных сооружений. Ежегодно железнодорожными войсками в России ремонтируется более 140 км железнодорожных путей необщего пользования с заменой от 130 до 150 комплектов стрелочных переводов.

В Первую мировую войну, в 1915-м, защитники российской крепости Осовец отбросили немецкие войска, которые применили против ее гарнизона химическое оружие — хлор и бром. Газовая волна прошла в глубину расположения российских частей примерно на 20 км. Значительная часть военных, оборонявших Осовец, погибла. Враг был уверен, что в крепости практически никто не выжил и, надеясь занять позиции без боя, начал вторжение. Но к удивлению немцев, их встретила 13-я рота 226-го Землянского полка. Это событие вошло в историю как «атака мертвецов», так как отравленные ядовитыми веществами русские солдаты оборонялись из последних жизненных сил. Спустя примерно две недели после этого Осовец все же пришлось оставить из-за смещения линии фронта.

Фото: Bundesarchive Bild/Wikipedia

В 1961-м, спустя всего несколько месяцев после первого полета человека в космос, в него отправили советского космонавта Германа Титова. «Путешествие» началось в 9 часов утра по московскому времени с Байконура на корабле «Восток-2», который поднялся на околоземную орбиту и облетел планету 17 раз. Титов, считающийся самым молодым космонавтом (на момент полета ему было почти 26 лет) сделал первые фотоснимки Земли, впервые поел и поспал в невесомости. Космический полет длился 25 часов 11 минут.

Конец Священной Римской империи, атомный взрыв над Хиросимой

В 1806-м последний император Священной Римской империи Франц II (он же император Австрии Франц I), отказался от своего титула — империя, основанная в 962 году саксонским королем Оттоном I, формально перестала существовать. За 5 лет до этого, после нескольких поражений австрийских войск в битвах с французской армией, империя была вынуждена отдать Наполеону Великое герцогство Тосканское и несколько значительных земель в северной Италии, в том числе признать суверенитет Цизальпийской республики. Все это вынудило Франца II принять историческое решение. Как итог, вышедшие из империи германские государства, под протекторатом Наполеона Бонапарта были объединены в Рейнский союз.

Фото: wikipedia.org

В 1889 году в США провели последний боксерский бой без перчаток — состязались американцы Джон Салпиван и Митчел Кипрайвипп. Бои без перчаток в США и Великобритании в законодательном порядке приравняли к уличной драке и запретили. Стоит отметить, что официальные «Правила бокса в перчатках», которые легли в основу современных, издали в 1865 году маркиз Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс. Сам вид единоборства зародился в Англии в начале XVIII века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом стал английский фехтовальщик Джеймс Фигг.

В 1945 году впервые было применено ядерное оружие — США сбросили на японский город Хиросима бомбу «Малыш». Ее вес составлял 4,4 тонны, длина — 3 метра, диаметр — 71 см. Бомба содержала 64 кг обогащенного до высокой степени урана. Выжившие жители Хиросимы вспоминали, что сначала произошла вспышка яркого света, за которой последовала волна, выжигающая все вокруг. В районе эпицентра взрыва все за секунды превратилось в пепел, на стенах уцелевших домов отпечатались человеческие силуэты. Стрелки почти всех часов в Хиросиме остановились в момент взрыва в 8 час. 15 мин. утра. Некоторые из них представлены в Музее мира как экспонаты. В память о трагедии в этот день отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, или День Хиросимы.

Фото: wikipedia.org

Ровно три десятилетия назад появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц WWW. Проект World Wide Web (Всемирная паутина) возник в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли опубликовал идею о создании всемирной компьютерной сети. Разработкой проекта он начал заниматься в 1990-м, когда получил доступ к компьютеру NeXT. В июне 2021-го создатель интернета продал его исходный код на аукционе Sotheby’s за $5 434 500. Лот был представлен в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) и включал в себя HTML, HTTP и URL, содержал доступ к файлам для просмотра всех 9 555 строчек кода WWW, 30-минутную анимированную визуализацию кода и «цифровой плакат» со всеми строками и письмо «о коде и процессе его создания».

