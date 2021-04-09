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Верховный суд РТ отменил взыскание 2 млн рублей за смерть педагога казанского колледжа

14:27, 09.04.2021
Верховный суд РТ отменил взыскание 2 млн рублей за смерть педагога казанского колледжа
Фото: kktd.ru (на фото Луиза Губайдуллина)

Важные правки в приговор гендиректора казанской стройкомпании «Армида» Сергея Печникова внесла сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ. Осужденного освободили от дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в строительных организациях на срок три года и отменили решение по гражданскому иску на 2 млн рублей, сообщила «Реальному времени» представитель потерпевшей стороны Елена Ситарская.

Иск потерпевших будет рассмотрен судом первой инстанции в гражданском порядке.

С наказанием для Печникова — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года — Верховный суд сегодня согласился.

Напомним, в декабре 2020-го Вахитовский райсуд Казани признал Печникова виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшим в ноябре 2018-го смертельное падение с высоты педагога Казанского колледжа технологии и дизайна.

В суде первой и второй инстанции Печников и его адвокаты пытались доказать, что в трагедии виноваты иные лица, включая руководство колледжа, где проводился капремонт.

Губайдуллина разбилась, едва переступив порог помещения кладовки для уборочного инвентаря, в которой разобрали пол для монтажа вентиляции и не выставили ограждений и предупреждений об опасности. Дверь помещения открывалась внутрь и в день трагедии была не заперта.

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