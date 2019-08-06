Дверь на тот свет: подготовка к WorldSkills обернулась уголовным делом

В Казани стартует суд о смерти педагога колледжа в ходе исполнения строителями контракта на 66 млн рублей

Сегодня в Казани начинается суд над гендиректором строительной компании «Армида» Сергеем Печниковым. Он обвиняется в нарушении правил безопасности в ходе капремонта в Казанском колледже технологий и дизайна, где в прошлом году рухнула в открытую вентиляционную шахту и разбилась педагог Луиза Губайдуллина. Как выяснило «Реальное время», официально в стройфирме, что получила субподряд на 66 млн рублей, трудились всего девять человек, включая обвиняемого директора. Ну а следователи установили — доступ на опасный объект имели и несовершеннолетние.

В чем обвиняют субподрядчика?



Луизе Губайдуллиной было 35. Главный республиканский эксперт WorldSkills по компетенции «Визуальный мерчендайзинг», мать двоих детей, преподавала в колледже технологий и дизайна ряд дисциплин, в том числе — бухучет. 8 ноября 2018-го она разбилась при падении с высоты второго этажа, когда пришла из учебного корпуса в соседний, где завершался капремонт.

По версии следствия, педагог «беспрепятственно прошла на второй этаж для осмотра отведенного ей учебного кабинета и предприняла попытку открыть дверь», но та «была заперта».

Женщина «обнаружила рядом дверь от помещения для уборочного инвентаря, в замке которой находилась связка ключей, бесконтрольно оставленная Печниковым после проведенного членами комиссии осмотра», указывается в обвинительном заключении, затем «беспрепятственно открыла дверь, зашла и упала» вниз. В темной кладовке были вскрыты плиты перекрытия для будущего монтажа вентиляционной системы. По версии силовиков, «в результате бездействия Печникова техническое отверстие не имело защитных либо сигнальных ограждений, или хотя бы предупреждений».

Примечательно, что на старте расследования со ссылкой на свидетелей сообщалось — дверь подсобки была открыта.

Главный республиканский эксперт WorldSkills по компетенции «Визуальный мерчендайзинг», мать двоих детей, преподавала в колледже технологий и дизайна ряд дисциплин, в том числе — бухучет. Фото kktd.ru

Гострудинспекция нашла трех виновников

Гендиректор ООО «СК «Армида» Сергей Печников сейчас под домашним арестом. Вину он не признает. Как утверждают источники «Реального времени», в ходе предварительного следствия защитой предпринимались активные попытки возложить вину как на работников колледжа, так и на представителей производственной фирмы «Зубр-Сервис», что по договору должна была заниматься монтажом вентиляции на объекте. Однако расследование показало — «зубры» на объект зашли после трагедии, а разбирали перекрытия и не оградили шахту рабочие «Армиды».

На финальных допросах Печников предлагал привлечь за это своего прораба. Тот же ссылался на приказ самого Печникова — в отсутствие прораба на объекте за технику безопасности отвечает... гендиректор. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы — это максимальная санкция по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На практике ранее не судимым реальные сроки за такие трагедии дают крайне редко.

...Согласно акту о несчастном случае на производстве от 11.01.2019, Гострудинспекция РТ назвала две его причины — неудовлетворительную организацию производства стройработ и недостаточный контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками колледжа, что оставили учеников одних и ушли на стройку.

В число нарушителей требований охраны труда инспекторы записали троих — замдиректора «Зубр-Сервиса» Тарутина, прораба «Армиды» Харитонова и завуча колледжа Габдрахманову. Последняя за отсутствие педагогов на занятиях получила выговор.

Участие в проведении этой проверки принимал и ныне обвиняемый Печников, который подписал акт со ссылкой на особое мнение: «железная и запираемая на ключ дверь является ограждающей конструкцией», обеспечивать охрану труда на этом участке должны были представители «Зубр-Сервиса».

В число нарушителей требований охраны труда инспекторы записали троих — замдиректора «Зубр-Сервиса» Тарутина, прораба «Армиды» Харитонова и завуча колледжа Габдрахманову. Фото tatarstan24.tv

«Мы хотим знать правду»

Потерпевшим по этому уголовному делу признан супруг погибшей. Его интересы в деле представляет юрист Елена Ситарская. За помощью к ней вдовец обратился, поскольку был недоволен затягиванием расследования. Говорит, сдвинулось оно лишь после жалобы в прокуратуру и центральный аппарат СК.

Материальных претензий к подсудимому потерпевший не выдвигает и больше всего хочет лично понять — кто виноват в смерти любимой.

— Мы хотим знать правду о том, что там произошло, — поясняет его представитель. — Осмотр места происшествия показывает — погибшая упала на спину, балетка осталась наверху. При этом сама дверь помещения открывается внутрь — то есть теоретически упасть можно было, просто оперевшись на прикрытую дверь... А возможно, сам замок был неисправен.

«Очевидцы говорят, что ключ в двери подсобки торчал, а в ее кабинете замок был закрыт», — комментирует ситуацию директор Казанского колледжа технологий и дизайна Ильдар Яруллин.

Кстати, за полтора часа до трагедии проводилось заседание штаба и обход стройки комиссией с участием подрядчика, проектировщика, представителей колледжа и управделами Минобрнауки РТ Айрата Харисова. Последний на следствии рассказывал, что лично заглядывал в такое же техническое помещение на четвертом этаже, дверь в которое была открыта. А еще сообщал — объект колледжа планировалось задействовать при подготовке к чемпионату рабочих профессий WorldSkills.

В ходе следствия подтвердился и факт визита на стройку учащихся. По версии руководства колледжа, прошлой осенью ребят постарше привлекали, чтобы носить в ремонтируемый корпус учебную мебель, но «лишь на добровольной основе и в сопровождении педагогов»...

Материальных претензий к подсудимому потерпевший не выдвигает и больше всего хочет лично понять — кто виноват в смерти любимой

Госконтракт на полмиллиарда не исполнен до сих пор

Занятия в обновленном корпусе начнутся лишь в сентябре. Тренировки мастеров WorldSkills в нем так и не проводились. В здании разместился ресурсный центр, созданный по распоряжению правительства РТ. Ну а сейчас строители устраняют недоделки, говорит Ильдар Яруллин: «Только в субботу установили автоматизированный водяной узел, чтобы счетчик был. Сейчас на очереди — сдача серверной, где нужно смонтировать кондиционер».

Как выяснило «Реальное время», зимой 2018-го Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на 554 млн рублей — на проведение капремонта с благоустройством территории на создаваемых «для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей» ресурсных центрах республики. Победителем признали ГУП «Татлизинг», который обязался сдать под ключ 10 учебных зданий — в Казани, Челнах, Лениногорске, Нурлате, Черемшане и Мензелинске.

СК «Армида» получила субподряд на 66 млн рублей — на работы в столичном колледже технологий и дизайна. Кроме того, весной 2018-го «Татлизинг» доверил этой же компании контракт еще на 103 млн рублей — капремонт в Международном колледже сервиса и Казанском торгово-экономическом техникуме. По тому же проекту ресурсных центров. Данный контракт уже числится исполненным.

Отметим, что основным видом деятельности «Армиды» указана «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». В ее штате вместе с гендиректором лишь девять человек, остальных нанимают по договору подряда. Владельцем СК является Руслан Расимович Латыпов, экс-директор Казанского ДСК и совладелец турагентства «Гранд 2».

Разбираться в этой истории будет Вахитовский райсуд Казани. Фото Ирины Плотниковой

К слову, к генподрядчику, «Татлизингу», по трагедии в колледже претензии не предъявляли. По договорам, вся ответственность за происходящее на объекте возлагается на «субчиков». За плечами у ГУП — полтысячи контрактов с объемом под 20 млрд рублей. Хотя основным видом деятельности госпредприятия является, как следует из названия, лизинг.

Разбираться в этой истории будет Вахитовский райсуд Казани.