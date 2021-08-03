День в истории: захват Ил-76 в Афганистане, закрытие Олимпиады в Москве и экспедиция Колумба

Чем примечательна дата 3 августа

Фото: RIA Novosti archive, image #488317 / Sergey Guneev / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 3 августа, дата, вошедшая в историю многими событиями. Но лучше всего ее помнят в Татарстане, как день захвата в Кандагаре истребителями талибов российского «Ил-76» с казанским экипажем на борту. Также в этот день в разные годы и столетия: Христофор Колумб отправился в свою первую экспедицию; в ходе Великой Отечественной началась операция «Рельсовая война»; американская подлодка «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса; в российской столице открылся первый Московский Международный кинофестиваль и закрылись XXII Олимпийские игры, в Башкирии началась борьба за сохранение шихана Куштау. В этот день на свет появились первый президент Туниса Хабиб Бургиба, советский радиохимик Борис Курчатов, народный артист РСФСР Вацлав Дворжецкий, писатель Анатолий Алексин, оперная и камерная певица Мария Биешу. Скончались русский дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, создатель советских луноходов Георгий Бабакин, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, композитор Альфред Шнитке, писатель Александр Солженицын. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Захват Ил-76 в Афганистане, смерть Сибгата Хакима



В 1986 году в Казани ушел из жизни народный поэт Татарстана, лауреат госпремий им. Тукая и им. Горького Сибгат Хаким (Сибгат Тазиевич Хакимов). Он воевал на фронте с первых дней Великой Отечественной войны, участвовал в боях под Ржевом, Харьковом и на Курской дуге, командовал стрелковым взводом. Произведения поэта публиковали за несколько лет до войны — в 1938 году вышел сборник стихов «Беренче җырлар» («Первые песни»). Сибгат Хаким писал не только стихи, но и песни, и статьи о литературном процессе, творчестве писателей и деятелей искусства. Государственную премию им. Тукая ему присудили в 1960-м за сборник песен и поэм «Ветер не подует, листья не шелохнутся», а госпремии им. Горького он удостоился в 1970 году за цикл произведений о Ленине. В 1963—1967 гг. Сибгат Хаким входил в Президиум Верховного Совета ТАССР, а в 1965 году стал секретарем Союза писателей РСФСР.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

В 1995 году члены движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане захватили российский самолет Ил-76 казанской авиакомпании. Во время совершения коммерческого рейса по маршруту Тирана — Шарджа — Кабул судно перехватили истребители и потребовали посадить его в аэропорту Кандагара якобы для досмотра груза. Как только Ил‑76 приземлился, в самолет ворвались талибы. В заложниках на 378 дней оказались семь членов экипажа, в обмен на освобождение которых талибы потребовали отпустить пленных моджахедов, якобы интернированных на территории бывшего Советского Союза. Долгие переговоры российских дипломатов, в которых участвовал и госсоветник первого президента Татарстана Тимур Акулов, успехом не увенчались.



Спустя год, 16 августа 1996 года, захваченный экипаж решился на побег и совершил его на своем же самолете. Взлет едва не завершился катастрофой из-за выехавших на взлетную полосу машин с боевиками. «Мы связались с Шарджой. Диспетчеры нам не поверили. Потом мы услышали, как кто-то там уронил чашку, и наконец поняли, что у нас получилось. Мы кричали от радости», — вспоминал второй пилот самолета Газинур Хайруллин. Событиям августа 1995-го посвятили фильм. 4 февраля 2010 года на экраны вышел «Кандагар» кинорежиссера Андрея Кавуна. Главным консультантом кинокартины выступил первый пилот захваченного Ил-76 Владимир Шарпатов. За проявленное мужество он и Хайруллин удостоены звания Героя России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Фото: protatarstan.ru

В 2017 году 3 августа в Казани шел второй день VI съезда Всемирного конгресса татар. Тогда разрешилась интрига вокруг избрания председателя ВКТ и обозначенного президентом Татарстана Рустамом Миннихановым национального совета «Милли шура». Главой конгресса избрали вице-премьера РТ Василя Шайхразиева. Первым его замом стал Ринат Закиров, который остался председателем исполкома Всемирного конгресса татар. Другим заместителем руководителя «Шуры» назначили тогда еще председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова. Всего в совет «Милли шура» выбрали 75 человек, среди которых оказались известные ученые, политики, деятели культуры.

Три года назад в столице Татарстана свою лекцию под названием «Мир вокруг нас: от экзопланет вблизи звезд до сверхмассивных черных дыр и российского спутника для изучения всей Вселенной» для участников VIII Всемирного форума татарской молодежи прочитал российский астрофизик, академик, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев. Рассказывая о Солнечной системе, ученый коснулся лингвистики — привел названия планет, названия которых были переведены на татарский язык. «Вчера я обратился к энциклопедии с тем, чтобы найти названия планет на татарском языке. Это было достаточно трудно», — поделился предысторией Сюняев. Планета Венера переведена на татарский как Чулпан, а Солнце — Кояш, рассказал слушателям астрофизик.

Год назад стало известно, что Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения санитарного законодательства в связи со вспышкой СOVID-19 среди экипажа теплохода «Александр Суворов», который задержали 1 августа. Среди пассажиров судна были и татарстанцы. С корабля в республику на автобусе доставили 55 человек, развезли по домам и поместили на самоизоляцию как контактных лиц. Пассажирам за испорченный коронавирусом отдых пообещали компенсацию.

«Рельсовая война», закрытие Олимпиады в Москве и борьба за Куштау

В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны советские партизаны начали операцию «Рельсовая война». Ее итогом стали свыше 215 тысяч подорванных с помощью взрывчатки и минно-подрывной техники вражеских железнодорожных коммуникаций. В операции задействовали 167 бригад и отдельных отрядов белорусских, ленинградских, калининских, смоленских, орловских и украинских партизан — всего более 100 тыс. человек. Протяженность территории, на которой развернулась «Рельсовая война», составила порядка 1 000 км по фронту и 750 км в глубину. Операция продолжалась до середины сентября 1943-го. Партизаны пускали под откос эшелоны с личным составом и боевой техникой врага, взрывали железнодорожные мосты и станционные сооружения, нанося противнику непоправимый урон.

Фото: wikipedia.org

62 года назад под девизом: «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открылся первый Московский Международный кинофестиваль. Стоит отметить, что свою историю он ведет с 1935 года, но тогда он не носил регулярного характера, а с 1959 года его начали проводить каждый нечетный год. С 1995-го кинофестиваль в столице начали проводить ежегодно. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса «А» наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским кинофестивалями. На самом первом мероприятии в Москве фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» получил Большой приз, а за технический прогресс в кинопроизводстве награды удостоилась китайская кинокартина «Новая история старого солдата». С 1989 года главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий».

В 1968 году не стало выдающегося военачальника, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского. Именно он 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы в Москве. После Великой Отечественной войны он был главнокомандующим Северной группой войск (до октября 1949-го), министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета министров Польской Народной Республики. В 1956 году он вернулся в Советский Союз и продолжил карьеру в Министерстве обороны. Одновременно с этим маршал увековечивал свой богатый опыт на бумаге. Он написал несколько военно-теоретических работ по истории Великой Отечественной войны и мемуары «Солдатский долг». Похоронили маршала у Кремлевской стены на Красной площади.

Фото: wikipedia.org

В 1980 году в московских Лужниках состоялось закрытие XXII Олимпийских игр — первых из тех, что прошли в странах социалистического блока. Торжественная церемония запомнилась прощанием с талисманом Игр — большим олимпийским медведем Мишей. Под песню «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой он на воздушных шарах медленно улетел в небо. На церемонию закрытия не приехала делегация США, которая должна была принять олимпийское знамя от хозяев Игр. Вместо американского гимна в Лужниках в тот день прозвучал гимн Международного олимпийского комитета. В Олимпиаде-80, несмотря на бойкот со стороны пятидесяти государств из-за ввода в 1979 году советских войск в Афганистан, участвовали представители 80 стран. В общей сложности разыграли 203 комплекта наград: 150 в личных и 53 в командных соревнованиях. Советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 49 бронзовых медалей.

В прошлом году Мосгорсуд вынес новый приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в 2018 году попали в колонию за участие в двух драках в центре Москвы. Конфликт произошел с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе. Кокорин ударил чиновника стулом. В сентябре 2019 года футболисты были освобождены досрочно, отсидев в колонии меньше года. В итоге год назад Кокорину оставили прежний срок в колонии, а Мамаева оправдали по делу о хулиганстве и заменили год и пять месяцев колонии на год исправительных работ. Также оправдали по обвинению в хулиганстве участников драки Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Фото: vk.com/saveshihan

Год назад в Башкирии у подножия шихана Куштау экоактивисты разбили палаточный лагерь — жители республики протестовали против вырубки леса ради промышленной добычи известняка, грозящей уничтожением древней горы. В тот день на гору приехали несколько лесорубов в сопровождении охраны и начальника из «Сырьевой компании», но их смогли удержать. Защитники сражались за природный объект целый месяц, противостояние приобрело федеральный масштаб: были голодовка, митинги и даже вооруженные стычки с чоповцами. «Башкирской содовой компании» в итоге пришлось приостановить геологоразведочные работы на шихане Куштау. Активисты покинули свой пост лишь в сентябре, после того, как глава Башкирии Радий Хабиров присвоил Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.



В путь к открытию Америки, операция «Солнечный свет»

В 1492 году началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба, закончившаяся открытием Америки. Из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера он и его команда отправились на четырехмачтовом паруснике «Санта-Мария» и на каравеллах «Пинта» и «Нинья». В сентябре корабли взяли курс на запад и начали переход через Атлантический океан. 16 сентября они вступили в Саргассово море, через которое проплыли большую часть своего пути к Багамским островам. Миновав его, 7 октября Колумб изменил курс на юго-запад. Спустя 5 дней с борта «Пинты» удалось обнаружить землю. Мореплаватели достигли островов Багамского архипелага — первой встреченной ими суши в Западном полушарии. 12 октября с тех пор считается официальной датой открытия Колумбом Америки.

Источник: wikipedia.org

В 1914 году Германия объявила войну Франции. Так для французов началась Первая мировая война. В первые же недели немецкое командование направило свой основной удар против Франции. На Западный фронт перебросили более 1,5 млн военных. По требованию Парижа Россия начала наступление на Восточном фронте. Тем временем к реке Марне на севере Франции вышли 900-тысячные германские войска с 3,5 тыс. орудий. Им противостояли порядка 1,1 млн человек при 3 тыс. орудий под командованием маршала Жозефа Жака Сезера Жоффра. Именно ему в итоге досталась слава победителя на Марне, хотя, некоторые историки уверяют, что успеху французов поспособствовал военный губернатор Парижа Жозеф Симон Галлиени, который отдал 6-й французской армии, прикрывавшей Париж, приказ выдвинуться к линии фронта. В итоге немцы отступили, их план молниеносного разгрома Франции потерпел крах.

В 1958 году американская атомная подводная лодка «Наутилус» первой в истории человечества достигла Северного полюса под водой. Вечером этого дня командир судна Уильям Андерсон в 23:15 объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли. Подлодка вышла из гавани Перл-Харбор за несколько недель до достижения цели, 23 июля, с секретным заданием под кодовым названием операция «Солнечный свет». Стоит отметить, что «Наутилус» не просто первым достиг Северной полюса, судно является первой в мире атомной подводной лодкой на Средиземном море. Ее последний поход завершился 26 мая 1979 года. В марте 1980 года судно после 25 лет службы исключили из состава флота. Сейчас подлодка находится в американском порту Гротон у мемориального причала.

Фото: wikipedia.org

В 1990-м после вторжения Ирака в Кувейт США объявили о направлении своих военно-морских сил в район Персидского залива. Еще спустя 4 дня американцы отправили туда сухопутные силы и авиацию. В этот же день встретились министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Представители двух государств приняли совместное заявление. «Сегодня СССР и США идут на необычный шаг — совместно призывают все международное сообщество присоединиться к ним и в международном масштабе приостановить все поставки оружия Ираку», — гласил документ. Боевые действия завершились в апреле 1991 года. Этому, в частности, поспособствовали действия стран антииракской коалиции: США, Великобритании, Франции, Австралии, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и стран Восточной Европы. Со стороны Ирака жертвами стали 40 тыс. человек, еще 100 тыс. получили различные травмы.

Ежегодно 3 августа отмечается День арбуза. Родиной праздника этой увесистой и знаменитой во всем мире ягоды стали США (National Watermelon Day). Если верить «Словарю американской еды и напитков» Джона Мариани, слово «арбуз» там появилось более четырех столетий назад, в 1615 году. Несмотря на то, что в праздновании Дня арбуза многие страны придерживаются третьего дня августа, некоторые все же предпочитают проводить торжества, а это по большей части фестивали, в другие дни. Например, в Соль-Илецке его отмечают 23 августа, а в российской «столице арбузов» Астрахани, как правило, в сентябре.