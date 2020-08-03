Вспышка коронавируса в акватории Нижнего Новгорода: татарстанцы попали на самоизоляцию после круиза

«Коронавирусный» теплоход

В Нижнем Новгороде из-за вспышки коронавируса среди экипажа задержали теплоход «Александр Суворов». Среди пассажиров судна жители Нижнего Новгорода и татарстанцы. Судя по расписанию, теплоход совершал круиз по маршруту Нижний Новгород — Ярославль — Мышкин — Нижний Новгород, таким образом, задержали его в конечной точке маршрута.

На данный момент известно, что COVID-19 выявили у девятерых членов экипажа судна, ни у кого из пассажиров заболевание не подтверждено. Трое из заболевших госпитализированы, остальные находятся на изоляции. Всего же на борту по документам должны находиться 101 член экипажа и 254 пассажира. Сколько из них из Татарстана — пока неизвестно.

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и Татарстана, направлены к месту жительства на автобусах.

Теплоход задержан в порту в минувшую субботу. Сегодня стало известно, что Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения санитарного законодательства в связи со вспышкой болезни на судне. «По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на защиту нарушенных прав пассажиров теплохода», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сразу после поступления информации о зараженных противоэпидемические мероприятия на судне начали сотрудники Роспотребнадзора — сейчас на теплоходе проводится санобработка с применением дезсредств. На время проведения этих мероприятий Роспотребнадзор отозвал у теплохода санитарное судовое свидетельство на право плавания. Кроме того, ведомство выдало всем пассажирам предписания о необходимости самоизолироваться на ближайшие 14 дней.

Владелец теплохода — компания миллиардера из Forbes и заказчик «Мустая Карима»

Теплоход «Александр Суворов» принадлежит зарегистрированной в Москве компании «ВодоходЪ». Она организует круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Казани по большей части популярных речных маршрутов. По данным самой компании, ее флот насчитывает 26 теплоходов.

Год назад эта компания также получила известность как заказчик и владелец теплохода «Мустай Карим», который сошел в сентябре 2019 года со стапелей завода «Красное Сормово». Это первое судно подобного класса, построенное на отечественной верфи за последние 60 лет, его назвали в честь известного башкирского поэта. На церемонии спуска судна на воду тогда присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Ожидается, что теплоход отправится в плавание 11 сентября.

По итогам 2019 года компания зафиксировала выручку в 4,714 млрд рублей и получила прибыль в 114,3 млн рублей. Компания принадлежит кипрскому офшору Volga-Baltic Cruise Lines Ltd., однако в СМИ она фигурирует как часть холдинга UCL Holding Владимира Лисина — главы НЛМК и №2 в списке российского Forbes.

Добавим, что в поле зрения Роспотребнадзора «ВодоходЪ» попадал еще в «докоронавирусные» времена: в августе и декабре 2019 года ведомство фиксировало на судах компании (в августе — также и на теплоходе «Александр Суворов») случаи нарушения санитарного законодательства.

Оперативно связаться с руководством «Водохода» не удалось, на своих ресурсах компания также не комментировала ситуацию.

Александр Артемьев