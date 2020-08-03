Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд отменил приговор нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

Об этом сообщили адвокаты футболистов после выхода из зала суда, сообщает «Чемпионат».

Таким образом, суд оправдал футболистов по статье за хулиганство, а также смягчил приговор Мамаеву, Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мамаев также может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе. Футболист Кокорин ударил чиновника стулом.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты были освобождены досрочно.