День в истории: покушение на муфтия Татарстана, Олимпиада в Москве, Хельсинки и Атланте

Чем примечательна дата 19 июля

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 19 июля, — дата, вошедшая в историю многими событиями. В Казани 9 лет назад в этот день произошел теракт: экстремисты взорвали машину муфтия Татарстана Илдуса Файзова — он чудом выжил, но его заместителя Валиуллу Якупова убили на пороге дома. В разные годы и столетия в эту дату: заложили старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую; произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами; в Париже открылось метро; стартовали Олимпийские игры в Хельсинки, Москве и Атланте. В эту дату родились американский оружейник Сэмюэл Кольт, французский художник Эдгар Дега, советский поэт Владимир Маяковский, немецкий и американский философ Герберт Маркузе. Скончались итальянский поэт Франческо Петрарка, русский поэт Константин Батюшков, советская актриса Фаина Раневская, советский летчик-истребитель Екатерина Буданова. Подробнее о значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Теракт в Казани, первый председатель Совета Министров ТАССР

19 июля 1946 года первым председателем Совета Министров ТАССР утвердили Саида Шарафеева. Уроженец деревни Псеево (ныне Менделеевский район) трудовую деятельность начал в 1921 году. Окончив курсы финансовых работников, устроился секретарем Салаушского волисполкома, затем был заведующим финансовой частью, председателем. Получившего опыт работы в финансовых структурах Шарафеева в 1937 году назначают народным комиссаров финансов ТАССР. В годы Великой Отечественной войны на его плечах была колоссальная ответственность. С 1942 года он работал зампредседателя, затем председателем Совнаркома, а с 1946 года возглавил Совет Министров Татарской АССР. В 1951—1957 гг. работал министром финансов, в 1957—1959 гг. — председателем Совета Министров ТАССР.

Фото: шарафеев.рф

В 2012 году в Казани было совершено покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Его машину взорвали в центре города. Взрывной волной Файзова выбросило из машины. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован. У пострадавшего были переломы обеих ног. В тот же день было совершено нападение на заместителя муфтия Валиуллу Якупова. В него выстрелили, когда он выходил из дома. Якупов смог добраться до своего автомобиля, где скончался. Тогда правоохранители возбудили два уголовных дела. Следствие квалифицировало преступление как теракт.



Вскоре после покушения, 4 августа, СК РФ объявил в розыск двух «приверженцев радикального ислама»: 35-летнего Роберта Валеева и 36-летнего Раиса Мингалеева по подозрению в организации покушения на Файзова и Якупова. Через 2 дня после этого в сети появился видеоролик, в котором ответственность за преступления взяли на себя некие «Моджахеды Татарстана».

Прибывший в Казань через месяц с небольшим после теракта президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды пострадавшему в ходе совершенного месяцем ранее дерзкого теракта муфтию Татарстана Илдусу Файзову и родственникам погибшего от рук экстремистов Валиуллы Якупова.

Фото: evening-kazan.ru

29 октября в результате боестолкновения трое обвиняемых по делу о покушении на духовных лидеров мусульман республики были уничтожены. Под одним из них правоохранители обнаружили «пояс шахида». Столкновение проходило в квартире на первом этаже жилого дома 25 по улице Химиков в Казани. После уничтожения преступников в Казани ввели режим контртеррористической операции. В доме 25 и соседних домах из-за угрозы взрыва отключали газо- и электроснабжение. Проводилась эвакуация жителей близлежащих домов и дома, в котором находились преступники. В ходе операции ранения получили два сотрудника ФСБ.

В 2016 году, спустя 4 года после теракта, экс-муфтий Татарстана Ильдус Файзов опубликовал в сети пост, в котором написал, что простил всех участников преступления. Муфтий предположил, что возможной причиной нападения были призывы Духовного управления мусульман РТ быть патриотами своей Родины и любить свою нацию. Файзов также поблагодарил «всех, которые все это время поддерживали и до сих пор поддерживают» его.



Водосвятие у Кремля. Рисунок из альбома Мейерберга, 1661 г. Фото: wikipedia.org

Тайницкая башня Кремля, Керченское сражение, призывы МОК о приостановке соревнований в России

19 июля 1485 года была заложена старейшая из башен Московского Кремля — Тайницкая. Еще в конце XV века Иван III задумал перестроить стены и башни Кремля. Именно с Тайницкой башни началось сооружение кремлевских укреплений. Под ней вырыли тайник-колодец, что позволяло снабжать водой Кремль в случае осады. Для этих же целей использовали подземный ход. В 1770 году башню снесли, поскольку приступили к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771—1773 годах башню восстановили, а в последующем надстроили и шатровый верх, возведенный над ней в конце XVII века.

В июле 1790 года русская и турецкая эскадры сразились в Керченском сражении. Русская эскадра под командованием адмирала Федора Ушакова нанесла поражение турецкой и сорвала высадку турецкого десанта в Крыму. У турецкого флота было превосходство в артиллерии — 1 100 орудий против 860, и она, желая воспользоваться преимуществом, с ходу атаковала русскую эскадру. Но Ушаков, заняв выгодное положение, умелым маневрированием и метким огнем на коротких дистанциях нанес авангарду и центру турецкой эскадры потери. Керченское морское сражение — пример применения новой маневренной тактики, основы которой были заложены русским адмиралом Федором Ушаковым во второй половине XVIII века.

Фото: wikipedia.org

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры. Это были первые Игры в истории олимпийского движения, которые прошли в социалистической стране и на территории Восточной Европы. Частично эта Олимпиада проходила в других городах СССР. Так, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров — в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к Играм построили шесть крупных спортивных центров.

В 2016 году Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России и искать другие места для проведения турниров. Такое решение было принято после огласки WADA итогов расследования по обвинениям российского спорта в системном употреблении допинга на Олимпийских играх—2014 в Сочи. Организация заявила, что система сокрытия употребления допинга работала не только на Олимпиаде в Сочи, но также на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, на Универсиаде и водном чемпионате мира в Казани. Также агентство обвинило власти России в поддержке допинга на государственном уровне.

Фото: wikipedia.org

Первое метро в Париже и Олимпийские игры в Хельсинки и Атланте

В 1900 году ко Всемирной выставке в Париже открыли метро. Оно считается одним из старейших в мире. Первые его линии прокладывались исключительно под проезжей частью улиц, поскольку несоответствие оси улиц могло привести к попаданию воды в подвалы и погребы домов. Из-за недостаточной ширины отдельных улиц у некоторых станций искривлена платформа. Именно по этой причине на этих станциях платформы не находятся точно друг напротив друга.

В 1952 году открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия). Они проходили до 3 августа. Игры в Финляндии должны были состояться еще в 1940-м, но из-за Второй мировой войны их отменили. После войны страна снова заявила о том, что хочет стать организатором Олимпиады. Часть объектов к ней построили еще к 1940 году. Правда, многие пришлось реконструировать, некоторые — возводить заново.

Фото: wikipedia.org

19 июля 1996 года открылись XXVI летние Олимпийские игры — на этот раз в Атланте (США). Они проходили до 4 августа. Для многих победа Атланты среди претендентов стала неожиданной: многие предполагали, что Олимпиада пройдет в Афинах, так как у игр в этом году был 100-летний юбилей. Олимпийский огонь на тех играх зажег боксер Мохаммед Али. В завершение церемонии открытия Селин Дион исполнила песню «Сила мечты». Несмотря на масштабность Олимпиады в Атланте, организацию критиковали из-за проблем с движением и некомпетентностью волонтеров. Информационные системы тоже давали сбой. Критики назвали Олимпиаду в Атланте «слишком коммерциализированной».