День в истории: открытие мечети «Кул Шариф», первый Парад Победы в Москве и Наполеон в России

Чем примечательна дата 24 июня

Сегодня, 24 июня, в России — День республики отмечает Чувашия, в мире — свою независимость празднует Шотландия. В этот день на Сабантуй в Казань приезжал президент России Владимир Путин, а еще открылась мечеть «Кул Шариф». В истории России дата ознаменована основанием Царского Села под Санкт-Петербургом, началом Отечественной войны 1812 года и проведением первого Парада Победы в Москве в 1945-м. Также 24 июня в разные годы и столетия мореплаватель Джон Кабот достиг северной оконечности острова Ньюфаундленд и объявил ее землями английской короны, масоны Великобритании учредили Великую ложу Англии, Россия и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. На свет появились русский художник-иллюстратор Петр Боклевский, герой Гражданской войны Григорий Котовский, физик, лауреат Нобелевской премии Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина. Умерли 22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд, мексиканский художник-модернист Руфино Тамайо, советский ученый-математик Мстислав Келдыш, американский экономист, нобелевский лауреат Леонид Гурвич. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Сабантуй с Путиным, открытие Ленинского мемориала и мечети «Кул Шариф» в Казани

В 1970 году за крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи с 50-летием республики Татарская АССР была награждена орденом Октябрьской Революции. В табели о рангах советской наградной системы он был вторым после ордена Ленина.



Фото: pastvu.com

В 1987 году торжественно открылся казанский филиал Центрального музея имени В.И. Ленина, он же Ленинский мемориал. Мероприятие приурочили к столетнему юбилею революционной сходки студентов Казанского университета, в которой участвовал и будущий вождь пролетариата. В новом культурном центре читали лекции о Ленине и его сложном жизненном пути, проводили выставки документов. После развала Советского Союза, в сентябре 1992 года, мемориал реорганизовали в Национальный культурный комплекс «Казань».

21 год назад, 24 июня 2000 года, президент России Владимир Путин, прибывший в Казань накануне, открыл в качестве почетного гостя Сабантуй. Глава государства сплясал национальный танец в подаренной ему тюбетейке, обратился к участникам торжества на татарском языке и устроил целое шуточное представление со своим участием в соревнованиях на поясах в татарской борьбе куреш. Президент также успел побывать на скачках на Казанском ипподроме и вручить ключи от новой машины победителю. «Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана», — заявил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Фото: Михаил Козловский

В 2005 году в Казани состоялось долгожданное событие — торжественное открытие мечети «Кул Шариф». Она стала самым крупным объектом, построенным к 1000-летию столицы Татарстана. Для этого понадобилось 9 лет и около 400 млн рублей, пожертвованных неравнодушными гражданами и организациями. Мечеть получила имя сеида Кул Шарифа — известного героя времен Казанского ханства, погибшего при защите крепости от войск Ивана Грозного в 1552 году. На момент открытия достопримечательности Казани ее называли самой крупной мечетью Европы.



Начало Отечественной войны 1812 года, Парад Победы на Красной площади

В 1710 году близ Санкт-Петербурга основали Царское Село — летнюю резиденцию российских самодержцев. Ранее на месте одного из самых популярных на сегодня туристических мест было шведское село Сарская мыза. После изгнания шведов Петр Первый подарил мызу своему сподвижнику Александру Меншикову, а позднее передарил будущей жене Марте Скавронской (императрице Екатерине I). После Октябрьской революции дворцово-парковый ансамбль превратили в музей, а в 1937 году — переименовали в Пушкин, в память о поэте в годовщину его гибели. В 1983 году дворцам и паркам города присвоили статус заповедника, который спустя 7 лет вернул историческое название «Царское Село».

Фото: wikipedia.org

24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года армия французского императора Наполеона I вторглась в Российскую Империю — началась Отечественная война. К концу года русским солдатам под командованием Михаила Кутузова удалось изгнать «великую армию». Несмотря на краткосрочность, война стала одной из самых «громких» в истории России. Строчки стихотворения Михаила Лермонтова о самом известном сражении времен Отечественной войны знают практически все россияне со школьной скамьи:

«Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!»

80 лет назад, в 1941 году, при Совете Народных Комиссаров СССР и в ЦК ВКП(б) был создан информационный политический орган — Совинформбюро. Его возглавил Александр Щербаков. В задачи СИБ входило освещение военных действий в ходе Великой Отечественной войны, написание и опубликование военных сводок по материалам Главного командования и освещение внутренней и международной жизни СССР. Последняя оперативная сводка Совинформбюро датируется 15 мая 1945 года. «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен», сообщил в тот день по Московскому радио Юрий Левитан. Ликвидировали СИБ лишь в 1961 году.

Фото Mil.ru

В 1945 году на Красной площади в Москве прошел исторический парад войск Красной армии. «Часы отбивают 10.00... Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие слова команды командующего парадом маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского...», — вспоминал тот день маршал Советского Союза Георгий Жуков, который принимал парад. Мероприятие длилось 122 минуты. Под проливным дождем по Красной площади прошли 12 маршалов, 249 генералов, 2 536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Открытие Ньюфаундленда, первая официальная масонская ложа в Англии

В 1497 году итальянец Джон Кабот добрался до острова, который впоследствии получил название Ньюфаундленд. Открытые им у побережья Северной Америки земли исследователь объявил владением Британской короны. Считается, что именно с этого момента начались притязания английских монархов на канадскую территорию. В экспедиции Кабот обнаружил отмель с неиссякаемыми запасами рыбы и нанес ее на карту как «Большую ньюфаундлендскую банку». Долгое время открытая им территория была крупнейшим в мире районом добычи рыбы.

Фото: wikipedia.org

В Лондоне в 1717 году начала работать первая официальная масонская ложа — «Объединенная Великая ложа Англии» (Premier Grand Lodge of England). Решение о создании объединенной ложи приняли собравшиеся в таверне «Гусь и Противень» во дворе церкви Святого Павла представители четырех английских лож. Позже ее отделения появились в других европейских государствах, а также в России.

В 1994 году на острове Корфу было подписано «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского союза». «Между Сторонами устанавливается регулярный политический диалог, который они намерены развивать и активизировать. Он сопровождает и укрепляет процесс сближения между Россией и Европейским союзом, поддерживает политические и экономические перемены, происходящие в России, и способствует налаживанию новых форм сотрудничества», — гласит шестая статья документа. Вступило соглашение в силу лишь 1 декабря 1997 года после его ратификации Европейским Парламентом и всеми национальными парламентах государств-членов ЕС.

