«Фарида-апа была одним из символов градозащитного движения Казани»
Коронавирус поставил точку в истории борьбы Фариды Забировой
Печальная новость пришла накануне вечером — не стало Фариды Забировой, председателя татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Казанский архитектор, реставратор скончалась на 68-м году жизни от коронавируса. «Мы не можем смириться с этой ужасной новостью», — с горечью говорят о ее смерти ближайшие соратники. Прощание пройдет сегодня в полдень в мечети им. Марджани, похоронят градозащитницу на Ново-татарском кладбище.
Не стало Фариды Забировой
В новость, которая пришла накануне вечером, многим не хотелось верить. 27 июня в 17:00 в больнице скончалась известная казанская градозащитница, архитектор, реставратор, глава ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. Эту информацию подтвердили нашему изданию ее друзья, коллеги и родственники.
Компетентного эксперта в вопросах охраны памятников, постоянного спикера «Реального времени» — Фариду Мухамедовну в Казани любили и уважали. Известие о ее безвременной кончине шокировало и огорчило общественность. Последний комментарий нашим корреспондентам она дала всего пару недель назад. Обсуждали тему спасения Дома Пашковского — старинного особняка в центре города, по которому она проводила государственную историко-культурную экспертизу и судьбу которого отстаивала в суде.
Такой она и была — будучи уроженкой Казани, дорожила ее каждым исторически ценным уголком. Не жалея сил, включалась в борьбу с застройщиками, спасая уникальные образцы эпохи. Сама нередко замечала при этом: ценные дома — как живые люди. Ее поездка в Москву на съезд ВООПИиК, где она предположительно и заразилась коронавирусом, тоже была связана с важной задачей — обсуждение статуса исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО):
— Это в принципе актуальная тема. Я как раз еду на съезд органов охраны памятников, и мы будем в том числе поднимать вопрос, как юридически защитить ценные градоформирующие объекты. У нас за 11 лет ни одного памятника не снесено, а ИЦГФО мы теряем, потому что они недостаточно защищены юридически. Это вопрос российского масштаба, — рассказывала Фарида Забирова «Реальному времени» накануне поездки на съезд.
«Фарида Мухамедовна нам всем была как мать»
Фарида Забирова родилась в Казани 11 февраля 1954 года. В 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института (сейчас КГАСУ). Выбранной профессии она посвятила всю свою жизнь. После выпуска несколько лет работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». С 80-х по 90-е годы возглавляла сначала сектор охраны памятников истории и культуры, затем отдел Главного архитектурно-планировочного управления Казани. С 1999 года Фарида Мухамедовна стала директором в собственной фирме «Забир». С 2009 года была заместителем председателя ТРО ВООПИиК, а в этом году сама возглавила отделение.
Сегодня в 12:00 в мечети им. Марджани пройдет прощание с Фаридой Забировой, в 12:30 прочтут джаназа-намаз. Похоронят архитектора на Ново-татарском кладбище.
«Работа точно была делом всей ее жизни»
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова высоко ценила градозащитную деятельность Фариды Забировой:
В свете причины смерти Фариды Забировой Ирада Аюпова также порекомендовала всем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, с этим не затягивать: «Хотите верьте, но у меня все в семье сделали вакцину. Есть люди, которые болеют, но у них все гораздо легче протекает».
Глава Общественной палаты Татарстана, бывший министр культуры республики Зиля Валеева также тяжело восприняла новость:
По ее словам, Забирова многое сделала и для воспитания нового поколения реставратора, людей, которые работают с любовью к своему городу: «Она ведь и по характеру такой живой человек, мне пока непросто принять ее уход. Это тяжело, потому что она очень живой человек, болеющий, эмоциональный. Иногда такие люди своим беспокойным характером приносят неприятности, в том числе и себе, но без таких людей трудно рассчитывать, что будут изменения к лучшему. Искренне болит сердце».
«Ее гений всегда был направлен на сохранение памятников любой ценой»
Проректор КГАСУ Давид Кордончик рассказал, как в вузе все были восприняли смерть бывшей коллеги:
В ТРО ВООПИиК с сожалением отмечают какую утрату понесла республика.
— Мы находимся в глубоком шоке. Это непереносимая утрата для коллег, друзей, семьи. Фарида Мухамедовна была истинным градозащитником, архитектором, реставратором, экспертом. Ее трудами за последние десять лет в Казани не было снесено ни одного объекта культурного наследия, были сохранены многие исторически ценные градоформирующие объекты. Очень многие объекты получили охранный статус, потому что Фарида Мухамедовна сделала очень много справок, чтобы были основания для подачи заявлений.
Она была очень отзывчивым человеком, которая любила жизнь и восхищалась людьми. Это все очень тяжело осознать, потому что буквально неделю назад мы с ней еще планировали совместные публикации, обсуждали. И утрата, которая произошла — это утрата части души города. Все, кто остались, должны разделить эту работу и продолжить ее дело, — считает социолог Марья Леонтьева.
Незадолго до отъезда в Москву Фарида Мухамедовна приняла в члены ТРО ВООПИиК и корресподента «Реального времени» Радифа Кашапова. Сегодня ему также тяжело осознать случившееся:
Марк Шишкин, казанский краевед вспоминает как познакомился с Забировой:
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