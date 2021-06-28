«Фарида-апа была одним из символов градозащитного движения Казани»

Коронавирус поставил точку в истории борьбы Фариды Забировой

Фото: Максим Платонов

Печальная новость пришла накануне вечером — не стало Фариды Забировой, председателя татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Казанский архитектор, реставратор скончалась на 68-м году жизни от коронавируса. «Мы не можем смириться с этой ужасной новостью», — с горечью говорят о ее смерти ближайшие соратники. Прощание пройдет сегодня в полдень в мечети им. Марджани, похоронят градозащитницу на Ново-татарском кладбище.

Не стало Фариды Забировой

В новость, которая пришла накануне вечером, многим не хотелось верить. 27 июня в 17:00 в больнице скончалась известная казанская градозащитница, архитектор, реставратор, глава ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. Эту информацию подтвердили нашему изданию ее друзья, коллеги и родственники.

Компетентного эксперта в вопросах охраны памятников, постоянного спикера «Реального времени» — Фариду Мухамедовну в Казани любили и уважали. Известие о ее безвременной кончине шокировало и огорчило общественность. Последний комментарий нашим корреспондентам она дала всего пару недель назад. Обсуждали тему спасения Дома Пашковского — старинного особняка в центре города, по которому она проводила государственную историко-культурную экспертизу и судьбу которого отстаивала в суде.

Последний комментарий нашим корреспондентам она дала всего пару недель назад. Обсуждали тему спасения Дома Пашковского — старинного особняка в центре города. Фото: Максим Платонов

Такой она и была — будучи уроженкой Казани, дорожила ее каждым исторически ценным уголком. Не жалея сил, включалась в борьбу с застройщиками, спасая уникальные образцы эпохи. Сама нередко замечала при этом: ценные дома — как живые люди. Ее поездка в Москву на съезд ВООПИиК, где она предположительно и заразилась коронавирусом, тоже была связана с важной задачей — обсуждение статуса исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО):

— Это в принципе актуальная тема. Я как раз еду на съезд органов охраны памятников, и мы будем в том числе поднимать вопрос, как юридически защитить ценные градоформирующие объекты. У нас за 11 лет ни одного памятника не снесено, а ИЦГФО мы теряем, потому что они недостаточно защищены юридически. Это вопрос российского масштаба, — рассказывала Фарида Забирова «Реальному времени» накануне поездки на съезд.

«Фарида Мухамедовна нам всем была как мать»

Фарида Забирова родилась в Казани 11 февраля 1954 года. В 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института (сейчас КГАСУ). Выбранной профессии она посвятила всю свою жизнь. После выпуска несколько лет работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». С 80-х по 90-е годы возглавляла сначала сектор охраны памятников истории и культуры, затем отдел Главного архитектурно-планировочного управления Казани. С 1999 года Фарида Мухамедовна стала директором в собственной фирме «Забир». С 2009 года была заместителем председателя ТРО ВООПИиК, а в этом году сама возглавила отделение.

Сегодня в 12:00 в мечети им. Марджани пройдет прощание с Фаридой Забировой, в 12:30 прочтут джаназа-намаз. Похоронят архитектора на Ново-татарском кладбище.

— Татарстан понес невосполнимую утрату. Фарида Мухамедовна нам всем была как мать, она нас воспитывала, учила, наставляла, подсказывала, показывала пример своим бескорыстием и преданностью делу наследия. Таких, как она, больше нет. Мы все, члены общества охраны памятников, ее друзья, коллеги... все не можем смириться с этой ужасной новостью, — с горечью прокомментировала «Реальному времени» известие о смерти Забировой помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

«Работа точно была делом всей ее жизни»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова высоко ценила градозащитную деятельность Фариды Забировой:

— Она действительно профессионал, и всегда имела свою позицию. Очень часто эта позиция была неудобной. Но эта позиция была выстрадана ею — это факт. Есть люди, для которых работа — дело всей жизни. У Фариды Забировой работа точно была делом всей жизни. У нее ведь и брат работает в этой сфере, в Казанском кремле, так что это еще и семейное дело. Наше сообщество, сообщество тех людей, для которых культурное наследие — это не пустой звук, понесло тяжелую утрату. Более того, это еще и в преддверии сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая намечена на 2022 год. Очень жаль, просто по-человечески жаль, она бы могла еще многое сделать. Это для всех для нас большая потеря.

В свете причины смерти Фариды Забировой Ирада Аюпова также порекомендовала всем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, с этим не затягивать: «Хотите верьте, но у меня все в семье сделали вакцину. Есть люди, которые болеют, но у них все гораздо легче протекает».

Глава Общественной палаты Татарстана, бывший министр культуры республики Зиля Валеева также тяжело восприняла новость:

— Фарида была очень известным человеком в городе, и ее искренняя, беспокойная позиция по сохранению архитектурного наследия, особенностей архитектуры и атмосферы города… Это огромная потеря. Такой яркой индивидуальности не бывает замены. Мне с ней приходилось консультироваться, когда я была директором музея-заповедника Казанский кремль, потому что она очень много работала и по Кремлю в том числе. Ее профессиональные консультации всегда были важны, и когда мы что-то серьезное из реставрационного затевали, в числе первых экспертов всегда была она.

По ее словам, Забирова многое сделала и для воспитания нового поколения реставратора, людей, которые работают с любовью к своему городу: «Она ведь и по характеру такой живой человек, мне пока непросто принять ее уход. Это тяжело, потому что она очень живой человек, болеющий, эмоциональный. Иногда такие люди своим беспокойным характером приносят неприятности, в том числе и себе, но без таких людей трудно рассчитывать, что будут изменения к лучшему. Искренне болит сердце».

«Ее гений всегда был направлен на сохранение памятников любой ценой»

Проректор КГАСУ Давид Кордончик рассказал, как в вузе все были восприняли смерть бывшей коллеги:

— Мы долгое время были и коллегами по университету и по работам, связанным с реставрациями. Она выступала как ведущий архитектор-реставратор. Ее гений всегда был направлен на сохранение памятников любой ценой, она спорила со всеми, для нее не существовало авторитетов если она знала, что надо восстанавливать. Поэтому она стала председателем ТРО ВООПИК, хотя много лет была замом, и перед ней открывался большой фронт работ. Потеря невосполнима — она была известным человеком в республике, и в вузе пользовалась авторитетом у студентов и преподавателей. Сотрудники все удивлены, виделись с ней совсем недавно, на кафедре.

В ТРО ВООПИиК с сожалением отмечают какую утрату понесла республика.

— Уходит поколение, уходит человек, который многое сделал для Казани и Татарстана. Она многим помогла Олесе Балтусовой, всему ВООПИКу. Благодаря ей много поправок было на федеральном уровне, создавала прецеденты — например, создание границ исторического поселения, которое сейчас шагает уже по стране. Мы потеряли такого специалиста в этих вопросах. Без нее мы бы такую красивую Казань точно не увидели сейчас, — заявил координатор школы волонтеров, член совета ТРО ВООПИиК Дмитрий Полосин.

— Мы находимся в глубоком шоке. Это непереносимая утрата для коллег, друзей, семьи. Фарида Мухамедовна была истинным градозащитником, архитектором, реставратором, экспертом. Ее трудами за последние десять лет в Казани не было снесено ни одного объекта культурного наследия, были сохранены многие исторически ценные градоформирующие объекты. Очень многие объекты получили охранный статус, потому что Фарида Мухамедовна сделала очень много справок, чтобы были основания для подачи заявлений.

Она могла отозваться в любое время дня и ночи, если требовалась ее помощь. Ее архивы — она 40 лет ведь занималась этим — были неисчерпаемы. Она была автором первого реестра объектов культурного наследия и документа о признании центральной части Казани историческим поселением, что позволило сохранять не только отдельные здания, но и целые ландшафты. И благодаря работе Фариды Мухаметовны в Татарстане есть три объекта со статусом всемирного наследия.

Она была очень отзывчивым человеком, которая любила жизнь и восхищалась людьми. Это все очень тяжело осознать, потому что буквально неделю назад мы с ней еще планировали совместные публикации, обсуждали. И утрата, которая произошла — это утрата части души города. Все, кто остались, должны разделить эту работу и продолжить ее дело, — считает социолог Марья Леонтьева.

Незадолго до отъезда в Москву Фарида Мухамедовна приняла в члены ТРО ВООПИиК и корресподента «Реального времени» Радифа Кашапова. Сегодня ему также тяжело осознать случившееся:

— Фарида-апа была невероятно энергичным человеком, одним из символов градозащитного движения Казани. Принимала меня в Общество, даже советовалась, строила планы. Урыны җәннәттә булсын.

Марк Шишкин, казанский краевед вспоминает как познакомился с Забировой:

— Впервые увидел Фариду Мухамедовну 10 лет назад. Тогда была серия митингов в защиту нашего казанского наследия и градозащитных экскурсий. Защищали Чёрное озеро и деревянный дом Дружининой, обращали внимание на состояние гостиницы «Казань» и исторического квартала на улице Рахматуллина. Фарида Мухаммедовна была душой этого движения казанцев. Она сочетала профессиональный подход к защите исторической Казани и личную привязанность к этим улицам и домам. Эта борьба дала положительные результаты в минувшем десятилетии, и Фарида Мухамедовна была в этом деле экспертом с большой буквы. Только недавно я вместе с ней я принимал участие в подготовке документов, которые позволят защитить аллеи в усадьбе Нарышкиных и Паулуччи, а также деревянный дом Пашковского-Писарева на улице Калинина. Она уверенно и спокойно продолжала свое служение. Весть о её смерти вызвала шок и страх, что без нее градозащитная работа начнет пробуксовывать. Казанским градозащитникам сегодня, как никогда, нужна мобилизация, чтобы дело Фариды Мухамедовны продолжалось, а её идеи были воплощены.