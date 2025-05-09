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Эстонцам показали парад Победы через границу с Россией

12:31, 09.05.2025 Сюжет:  80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эстонцам показали парад Победы через границу с Россией
Фото: Динар Фатыхов

В День Победы жители эстонской Нарвы могли наблюдать за торжественным мероприятием на Красной площади на больших экранах, установленных на противоположном берегу реки в 100 метрах. Это дало возможность эстонцам стать свидетелями парада, находясь вблизи границы с Россией.

Кроме того, в период празднования Дня Победы экраны в Ивангороде будут транслировать кадры военной хроники и песни военных лет.

Власти города также установили на набережной реки Нарвы сцену, где пройдет мероприятие «Берега Победы», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Эстония запретила использование своего воздушного пространства для перелетов в Москву с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева

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