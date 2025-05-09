Эстонцам показали парад Победы через границу с Россией

Фото: Динар Фатыхов

В День Победы жители эстонской Нарвы могли наблюдать за торжественным мероприятием на Красной площади на больших экранах, установленных на противоположном берегу реки в 100 метрах. Это дало возможность эстонцам стать свидетелями парада, находясь вблизи границы с Россией.

Кроме того, в период празднования Дня Победы экраны в Ивангороде будут транслировать кадры военной хроники и песни военных лет.

Власти города также установили на набережной реки Нарвы сцену, где пройдет мероприятие «Берега Победы», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Эстония запретила использование своего воздушного пространства для перелетов в Москву с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Рената Валеева