Владимир Путин поприветствовал иностранных лидеров в Кремле

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично встретил глав иностранных государств в Кремле, прибывших в Москву для участия в юбилейном параде Победы на Красной площади.

Среди почетных гостей, которых приветствовал российский лидер: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

скриншот видео с трансляции Первого канала

После встречи в Кремле лидеры проследуют на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад начнется в 10.00 по московскому времени.

По завершении парада запланирована церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в которой примут участие главы государств. Завершит программу официальный прием в Кремле от имени президента России для лидеров иностранных государств и почетных гостей.

Рената Валеева