Отец Владимира Путина был награжден медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны

Фото: Динар Фатыхов

Архивные документы свидетельствуют о том, что отец президента России Владимира Путина был награжден медалью «За боевые заслуги» в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на соответствующие архивные материалы.

Приказ о награждении подписал маршал Советского Союза Леонид Говоров, один из ключевых разработчиков военного плана по прорыву блокады Ленинграда. Помимо Говорова, подпись под документом поставил генерал-лейтенант Владимир Богаткин, член военного совета Ленинградского фронта.

Согласно документам, отец главы государства получил ранение в ногу в районе Невского пятачка. Ему помог выбраться из-под обстрела и добраться до госпиталя сосед по дому в Петергофе, случайно оказавшийся неподалеку.

Сегодня отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого памятного юбилея на Красной площади в Москве пройдет традиционный парад. Ожидается участие лидеров и глав правительств более 20 стран, включая европейских политиков, таких как президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Рената Валеева