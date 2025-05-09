Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков поздравил с Днем Победы с борта МКС
С борта Международной космической станции (МКС) космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, уроженец Татарстана, вместе с коллегами Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
На борт МКС была специально доставлена копия Знамени Победы. Экипаж особо отметил важность сохранения памяти о подвиге предков для будущих поколений.
— От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 80 лет, и почти не осталось живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность — сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы, — подчеркнул Рыжиков.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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