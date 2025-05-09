Военные из стран СНГ и дружественных государств прошли парадом по Красной площади

Фото: скриншот видео с трансляции Первого канала

В рамках торжественного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и других дружественных иностранных государств.

— С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств, — сказал диктор.

Колонну иностранных военнослужащих возглавил парадный расчет из Азербайджана. За ними по Красной площади прошли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Парадный расчет из Азербайджана. скриншот видео с трансляции Первого канала

В параде также приняли участие военнослужащие из Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы, представляя дружественные России государства.

По завершении парада запланирована церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в которой примут участие главы государств. Завершит программу официальный прием в Кремле от имени президента России для лидеров иностранных государств и почетных гостей.

Рената Валеева