Военные из стран СНГ и дружественных государств прошли парадом по Красной площади
В рамках торжественного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и других дружественных иностранных государств.
— С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств, — сказал диктор.
Колонну иностранных военнослужащих возглавил парадный расчет из Азербайджана. За ними по Красной площади прошли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В параде также приняли участие военнослужащие из Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы, представляя дружественные России государства.
По завершении парада запланирована церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в которой примут участие главы государств. Завершит программу официальный прием в Кремле от имени президента России для лидеров иностранных государств и почетных гостей.
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