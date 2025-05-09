Авиакомпании России вернулись к штатному расписанию после сбоев из-за закрытия аэропортов

Фото: Мария Зверева

Российские авиакомпании, на долю которых приходится 96% пассажирских перевозок, возобновили работу в соответствии с регулярным расписанием полетов после массовых задержек и отмен рейсов, произошедших 6 и 7 мая. Об этом сообщило Министерство транспорта в своем телеграм-канале.

В Минтрансе заверили, что будут проанализированы причины произошедших сбоев и уделят особое внимание формированию резерва воздушных судов, сокращению времени ожидания пассажиров в самолетах после посадки на запасные аэродромы, а также соблюдению регламента, включающего предоставление питания, напитков и размещение в гостинице при длительных задержках.

Сбои в расписании авиаперевозок в начале мая были вызваны ограничениями в работе аэропортов, особенно в Московском авиаузле.

Туристы, чьи рейсы были задержаны или перенесены из-за недавних ограничений в российских аэропортах, вызванных атаками беспилотников, не смогут получить компенсацию за саму задержку, однако имеют право на определенные услуги во время ожидания.



Рената Валеева