Путин поблагодарил иностранных гостей за участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главам государств и правительств, руководителям зарубежных делегаций и организаций за то, что они посетили Москву 9 мая и разделили с российским народом радость празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника, — заявил Путин, выступая на приеме, данном от его имени в честь глав делегаций, прибывших в российскую столицу.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.

— Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей, — сказал он.

Сегодня в Москве завершился парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих, в составе которых было 1,5 тысячи участников СВО.

Рената Валеева