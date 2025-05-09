Путин поблагодарил военных КНДР после парада Победы
После завершения парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
Президент лично поблагодарил представителей армии КНДР, которые расположились в первом ряду почетных гостей на параде, за участие и проявленное уважение к памятной дате.
28 апреля Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии, принимавшим участие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область.
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