Новости общества

14:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поблагодарил военных КНДР после парада Победы

11:26, 09.05.2025
Путин поблагодарил военных КНДР после парада Победы
Фото: Реальное время

После завершения парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Президент лично поблагодарил представителей армии КНДР, которые расположились в первом ряду почетных гостей на параде, за участие и проявленное уважение к памятной дате.

скриншот видео с трансляции Первого канала

28 апреля Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии, принимавшим участие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также