В Казани на Архангельском кладбище состоялась церемония почтения памяти погибших в ВОВ

Фото: Динар Фатыхов

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялись торжественные мероприятия в память о героях, отстоявших свободу страны. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций возложили венки и цветы к монументу «Воин» на Архангельском кладбище, а также к памятному знаку воинам, умершим в госпиталях Казани во время войны. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.

Перед возложением венков прозвучал залп из ружей. В ходе торжественной церемонии были исполнены гимны Российской Федерации и Республики Татарстан.

— Сегодня вся наша страна, республика отмечает великий праздник, — отметил Мухаметшин. — Мы должны помнить и чтить память о погибших на войне и ушедших из жизни ветеранах, передавая эту память будущим поколениям, — сказал он.

После церемонии на Архангельском кладбище состоялось возложение цветов к Вечному огню в парке Победы и военный парад на площади Тысячелетия.

Ранее церемония возложения цветов прошла на Арском кладбище Казани.

Рената Валеева