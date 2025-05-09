В Москве для почетных гостей парада в честь 80-летия Победы приготовили подарки на трибунах

Фото: Анастасия Фартыгина

В Москве совсем скоро пройдет парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия подготовили подарки для всех почетных гостей.

На сиденьях у Кремлевской стены разложены индивидуальные комплекты с праздничными наборами. В них входят рюкзаки, стилизованные под армейские, с эмблемой 80-й годовщины Великой Победы. Также в наборах можно найти флисовые пледы защитного цвета, ветровки и солдатские пилотки. Многие гости воспользовались этими подарками — утром прохладная погода.

Кроме того, гостям подарили репринт номера газеты «Вечерняя Москва» от 9 мая 1945 года с сообщением о капитуляции Германии, военно-историческую настольную игру «Штурм Берлина», наборы сувениров и книгу Александра Твардовского «Василий Теркин».

Также в подарочные наборы входят бинокли, которые позволят гостям лучше разглядеть все детали парада.

Рената Валеева