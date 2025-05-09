Министр обороны России подписал указ о проведении салютов в День Победы

Фото: Динар Фатыхов

В честь 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничных салютов.

Согласно документу, салюты состоятся 9 мая 2025 года в 22.00 по местному времени в Москве и городах-героях Волгограде (Сталинграде), Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Смоленске, Туле. Также фейерверки будут запущены в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Всего будет произведено 30 залпов из артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий с салютных установок.

День Победы в Казани по традиции завершит праздничный салют в 22.00 в акватории реки Казанки. Запуск салюта произведут с шести точек. Наблюдать за красочным зрелищем можно будет с городских дамб и набережных.

Рената Валеева