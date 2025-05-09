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Президент Туркмении прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы

08:24, 09.05.2025 Сюжет:  80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Туркмении прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее посол России в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил, что рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении примет участие в параде Победы.

Парад начнется в 10.00 и продлится ориентировочно до 11.00. После парада президент России Владимир Путин и главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Рената Валеева

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