Президент Туркмении прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ранее посол России в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил, что рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении примет участие в параде Победы.
Парад начнется в 10.00 и продлится ориентировочно до 11.00. После парада президент России Владимир Путин и главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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