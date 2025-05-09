Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил посольство России в Пхеньяне и поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА «Новости».

Ким Чен Ын подчеркнул «беспрецедентное значение и вечную ценность» Дня Победы советского народа и армии над фашизмом. Он также подтвердил позицию партии, правительства и народа КНДР по укреплению и развитию связей с Россией.

Глава МИД назвала действия высшего руководства КНДР ярким проявлением твердой воли активно продвигать суверенитет, достоинство, мир и безопасность двух стран и народов. Она подчеркнула, что корейско-российская дружба превратилась в боевые товарищеские отношения и стратегическое партнерство.

После завершения парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Рената Валеева