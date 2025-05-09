Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +17 градусов

Утром в отдельных районах туман

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Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается дождь, днем местами небольшой. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +9 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов, в Казани — от +13 до +15 градусов.

Галия Гарифуллина