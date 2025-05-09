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В Казани стартовал парад Победы с участием руководства республики

10:00, 09.05.2025
В Казани стартовал парад Победы с участием руководства республики
Фото: Динар Фатыхов

На площади Тысячелетия в Казани начался торжественный парад, посвященный Дню Победы. На мероприятие прибыли раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Отмечается, что Рустам Минниханов прибыл на площадь на ретроавтомобиле.

Казань с большим размахом празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: в городе к великой дате приурочили порядка 2 тысяч мероприятий. Главные торжества пройдут в центре города. Подробнее — в материале.

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