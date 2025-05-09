В России за сутки потушено 47 лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 47 лесных пожаров в 14 регионах. Однако работы по тушению продолжаются на 71 пожаре в семи субъектах страны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 755 человек, 430 единиц техники и 13 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 65 воздушных судов.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Забайкальском крае, где в тушении пожаров оказывают помощь 809 специалистов Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

В Курганскую область направлены 52 работника Федеральной Авиалесоохраны для помощи в контроле над лесопожарной обстановкой.

В связи с высоким риском возникновения и распространения лесных пожаров режим ЧС введен в четырех регионах, а особый противопожарный режим действует в 53 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.



Рената Валеева