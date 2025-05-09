Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 80-й годовщиной Победы

Он напомнил, что жители республики внесли существенный вклад в борьбу с врагом не только на фронте, но и в тылу

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Это подчеркивает важность подвига советского народа.

— На протяжении восьми десятилетий дети, внуки и правнуки победителей бережно несли через годы дань уважения к защитникам Отечества и любовь к родной земле. Мы, наследники Победы, не позволим переписать историю и сохраним для будущих поколений историческую правду о ратном и трудовом подвиге нашего народа. Великая Отечественная война прошла через каждый дом, каждую семью. Более половины из семисот тысяч ушедших на фронт татарстанцев пали смертью храбрых на полях сражений. Память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, навсегда останется в наших сердцах, — говорится в обращении раиса республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан внес существенный вклад в Победу не только на фронте, но и в тылу. С первых дней войны предприятия Татарстана выполняли военные заказы. Казань массово производила боевые самолеты. Заводы поставляли боеприпасы и зенитные установки, предприятия легкой промышленности — военное обмундирование. Жители сел трудились, чтобы обеспечить страну продовольствием.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня дело служения Родине, защиты ее рубежей самоотверженно продолжают новые герои — участники специальной военной операции. Вся республика так же, как и в годы Великой Отечественной, оказывает помощь нашим бойцам, приближая Победу. Несомненно, основой для такого патриотического единения народа, образцом гражданственности стал пример стойкости и мужества прославленных предков, — сказал татарстанский лидер.

К большому сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют, признал он. Татарстан прикладывает все усилия, чтобы обеспечить участникам Великой Отечественной войны максимально комфортные условия жизни.

— Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Ваш подвиг, подаривший нам мирную жизнь и свободу, никогда не будет забыт. Пусть ваша жизнь будет богата на радостные события, теплоту и заботу родных и близких! Крепкого здоровья вам и долголетия! Желаю всем счастья, успехов и благополучия! С праздником! С 80-летием Великой Победы!



Напомним, на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы Рустам Минниханов призвал «окружить ветеранов теплом, вниманием, безграничной заботой». Он указал, что эта работа должна быть адресной.



Галия Гарифуллина