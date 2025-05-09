В Татарстане 8 мая пожарные ликвидировали пять пожаров

Фото: Олег Тихонов

За прошедшие сутки, 8 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан отреагировали на пять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и пять раз оказывали помощь другим службам. Шесть раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что на водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.

Рената Валеева