В Татарстане 8 мая пожарные ликвидировали пять пожаров
За прошедшие сутки, 8 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан отреагировали на пять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Кроме того, пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и пять раз оказывали помощь другим службам. Шесть раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Сообщается, что на водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.
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