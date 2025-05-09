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В Татарстане 10 мая ожидается туман и сильный ветер

12:18, 09.05.2025
В Татарстане 10 мая ожидается туман и сильный ветер
Фото: Мария Зверева

Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях 10 мая.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром ожидается туман, а днем местами сильный ветер с порывами 15—17 м/с .

Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, находится под влиянием обширной арктической ложбины, что обуславливает неустойчивый характер погоды и температуры на 2—3 градуса ниже климатической нормы.

Рената Валеева

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