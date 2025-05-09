В Татарстане 10 мая ожидается туман и сильный ветер
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях 10 мая.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром ожидается туман, а днем местами сильный ветер с порывами 15—17 м/с .
Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, находится под влиянием обширной арктической ложбины, что обуславливает неустойчивый характер погоды и температуры на 2—3 градуса ниже климатической нормы.
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