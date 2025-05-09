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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

08:17, 09.05.2025

В аэропорту Нижнекамска с 7.50 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

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