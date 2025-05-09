В Иннополисе открыли стелу в честь Дня Победы

Фото: Василий Иванов

В День Великой Победы в городском парке Иннополиса состоялась торжественная церемония открытия стелы, символизирующей стойкость, героизм и благодарность защитникам Отечества во все времена. Концепция монумента была разработана командой архитекторов и мэрией Иннополиса.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков, гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, проректор Университета Иннополис Евгений Бобров, директор АО «Иннополис» Евгений Данилов, семьи участников СВО и жители города.

— Символично отмечать День Победы в молодом Иннополисе — невозможно создавать новые города, если бы не подвиг наших предков, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость страны и подарили будущее следующим поколениям! — подчеркнул Шайхутдинов, обращаясь к жителям Иннополиса.

Дмитрий Вандюков отметил: «Монумент станет местом народного уважения и благодарности всем, кто защищал и защищает нашу Родину».



Рената Валеева